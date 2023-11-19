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منصور الفلاسي رئيساً تنفيذياً لـ«تاكسي دبي»

11/19/2023 7:22:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتمد مجلس إدارة شركة تاكسي دبي ش.م.ع، خلال اجتماعه الأول برئاسة عبدالمحسن إبراهيم كلبت رئيس المجلس، تعيين منصور رحمه الفلاسي رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 17 نوفمبر الجاري.

ويتمتع منصور رحمه الفلاسي بخبرة واسعة في مجال النقل والمواصلات، حيث شغل مناصب قيادية رفيعة لأكثر من 20 عاماً في كل من هيئة الطرق والمواصلات وشركة تاكسي دبي، ما أعطاه خبرة ومهارات قيادية وإدارية متميزة في مجموعة واسعة من المجالات، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لشركة تاكسي دبي، ومدير إدارة الموارد والدعم في تاكسي دبي، كما شغل في هيئة الطرق والمواصلات منصب مدير لعدة إدارات من أبرزها، إدارة الموارد البشرية والتطوير، والنقل البحري، والخدمات الإدارية، وشؤون السائقين، وإدارة الامتياز، كما أنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار، كما يتمتع الرئيس التنفيذي بخبرة واسعة ومتميزة في قيادة أسطول شركة تاكسي دبي من حيث مواردها البشرية والمالية والأصول.

كما أنه خريج برنامج محمد بن راشد للقيادات الحكومية وحائز على المركز الثاني فئة الموظف المتميز في برنامج الأداء الحكومي المتميز.

وقال عبدالمحسن إبراهيم كلبت: إن تعيين منصور رحمه الفلاسي كأول رئيس تنفيذي لشركة تاكسي دبي، يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز إنجازات تاكسي دبي ولا سيما في ظل خبرته ونجاحه في تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية في قطاع النقل في إمارة دبي بكل كفاءة ومهنية، إلى جانب ما يمتلكه من مهارات قيـادية وإدارية تؤهله لقيادة فريق العمل وتحقيق نجاح تشغيلي متميز للشركة، يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تشهدها الشركة والتي من أبرزها الإعلان عن الاكتتاب العام المخطط له في سوق دبي المالي.

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