قطاع الفضاء الإماراتي يؤسس جيلاً من الخبراء لتنفيذ مهام مستقبلية

أكد الدكتور محمد رامي المعري، عضو الهيئة الأكاديمية والأستاذ المشارك في قسم علم الكواكب وعلوم الأرض ومدير مركز علوم الفضاء والكواكب في جامعة خليفة، والذي أطلق اسمه أخيراً ((المعري)) على أحد الكويكبات المكتشفة تكريماً لإنجازاته، أن قطاع الفضاء الإماراتي شهد طفرات عدة في السنوات الماضية ويؤسس حالياً لبناء جيل من الخبراء الإماراتيين لتولي إطلاق مهام فضائية مستقبلاً، حيث يمتلك قاعدة علمية وبحثية متينة وضعت الإمارات بين الدولة المتقدمة في علوم الفضاء.

وقال د. المعري لـ ((البيان)): إن قطاع الفضاء هدف استراتيجي للدولة، إذ يعتبر من العلوم التي تثير الشغف لدى النشء، فمن الممكن أن تجذب طفلاً بصورة لكوكب المريخ أو المشتري أو الفضاء الخارجي، في حين يصعب تحقيق هذا الشغف في تخصصات أخرى على سبيل المثال الذرة أو التفاعلات الكيميائية، مما يجعل هذا القطاع الحيوي جاذباً للطلبة، خصوصاً أنه يتصدر مهن المستقبل، ومشيراً إلى أنه ليس من الضرورة أن يصبح الطالب متخصصاً بشكل مباشر في علوم الفضاء إنما يتسع هذا القطاع لمعظم التخصصات الهندسية، مثل علوم الكمبيوتر وتحليل البيانات وتخصصات هندسة الكهرباء والحراريات والاتصالات والميكانيكا وإلى أخرى من التخصصات الهندسية والتي تعتبر جزءاً أصيلاً من فريق عمل أي مهمة فضائية.

وحول إطلاق اسمه أخيراً ((المعري)) على كويكب تكريماً للإنجازات المرموقة التي حققها في دراسة المذنبات وعلوم الكواكب في فبراير 2002، قال إنه جاء ثمرة للجهود التي قدمها المشروع المشترك بين المرصد الفلكي في بادوفا ومركز الفضاء الألماني ((دي إل آر)) في برلين، وخلصت الدراسة إلى اكتشاف العديد من الكويكبات وتسميتها، بما في ذلك الكويكب المعروف حالياً باسم المعري 357148، ولا شك أنه إنجاز يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها جامعة خليفة وقطاع الفضاء الإماراتي.

وأوضح أن العالم أو الباحث الذي يكتشف كويكباً يحق له تسميته وفق الهيئة الفلكية الدولية لكن ليس على اسمه الشخصي، والتسمية الشخصية تتم بناءً على ترشيحات المجتمع العلمي وليس من الباحث نفسه.

نشاط بحثي

وفي السياق أشار د. المعري إلى أبرز المهام الفضائية التي شارك فيها والتي نفذ جزءاً منها بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية Nasa والأوروبية ESA، بالإضافة إلى المهام العربية لدولة الإمارات مثل استكشاف الإمارات للقمر، وحزام الكويكبات، ومشاريع فضائية في جامعة خليفة، ولافتاً إلى أنه ضمن فريق العلوم المكلف بمهام مستقبلية يشمل نظام تصوير الأسطح باللون والصوت على متن مركبة الاستطلاع المدارية التابعة لوكالة ناسا والمركبة المدارية لتتبع الغاز التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية على التوالي، بالإضافة إلى مهمات أخرى قادمة تتضمن مسبار إكزومارس التابع لوكالة الفضاء الأوروبية ومهمة معترض المذنبات ومهمة ((هيرا)) للدفاع الكوكبي ومهمة الإمارات لاستكشاف حزام المذنبات.

جيل من الخبراء

وحول جهود جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في قطاع الفضاء أكد أنها مهمة لتحضير جيل جديد من العلماء والخبراء والمختصين الإماراتيين للمشاركة في المهام المستقبلية، وهي واحدة من أبرز الجامعات التي توفر درجة البكالوريوس في علوم الكواكب بالإضافة إلى دراسة علوم الفضاء وتوفير درجات الماجستير والدكتوراه، وأيضاً أنشأت الجامعة مركزين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء مختصين بالشق البحثي والهندسي.

تعاون دولي

وأوضح د. المعري أن ثمة تعاوناً بين وكالات الفضاء الدولية وأن مهام فضائية عدة ليست حكراً على دولة معينة، حيث تشمل تعاوناً دولياً على المستوى الحكومي والأكاديمي، وأغلب فرق العمل تضم علماء من دول عدة مما يخلق تعاوناً علمياً دولياً وتكاملاً أكاديمياً وبحثياً في إنجاح المهام الفضائية.

وأكد أن معظم المهام الفضائية ليست حكراً على دولة معينة، ومعظم المهام الفضائية تشمل تعاوناً دولياً على مستوى دولي وحكومات وأيضاً الأكاديمي، حيث إن الفرق العلمية في هذه المهام علماء من دول عدة مما يخلق تعاوناً علمياً دولياً على مستوى كبير مما ينمي تعاوناً كبيراً.

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