شرطة دبي و«حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية» تعززان شراكتهما في رعاية الموهوبين

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون وترسيخ علاقة الشراكة بينهما في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية بين الطرفين.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام للشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، المشرف العام على مدارس حماية، ومن جانب مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الدكتور خليفة علي السويدي، الأمين العام للمؤسسة، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وبموجب مذكرة التفاهم اتفق الطرفان على توفير قواعد بيانات بأسماء الطالب وبياناتهم، وتدريب الطلاب المكتشفين، وتدريب الكوادر والهيئات التدريسية العاملة مع الطلاب الموهوبين، وتطبيق اختبار مقياس حمدان للموهبة، وتقديم الاستشارات المتخصصة في مجال الموهبة (اكتشاف - رعاية)، والتقييم الذاتي والفردي على عينات مختارة من الطلبة الموهوبين من أصحاب الهمم بمدارس حماية، واعتمادات الشهادات الصادرة في البرامج التدريبية التي تتم بالشراكة بين الطرفين، وتوفير البرامج التدريبية والمواد العلمية لهذه البرامج، والتي تلبي احتياجات المدارس في مجال الموهبة، والسماح لكلا الطرفين بالإعلان عن البرامج التدريبية التي يتم تقديمها من خلال المنصات الإلكترونية، والسعي لدعم برامج التوعية.

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