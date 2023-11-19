إطلاق خارطة طريق المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء

أعلنت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة أمس ((خارطة طريق المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء (نعمة)))، التي تعد خطة عمل متكاملة تهدف إلى الحد من فقد وهدر الغذاء في الدولة بنسبة 50 % بحلول عام 2030.

جاء الإعلان عن خارطة الطريق خلال فعاليات ((الحوار الوطني الرابع للأمن الغذائي)) الذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء ((نعمة))، تحت شعار ((دعوة للتغيير: الحد من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة)).

وأكد الحدث من خلال جلسات حوارية رفيعة المستوى، أهمية الفهم المشترك لكيفية لعب عملية فقد وهدر الغذاء دوراً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي والاستهلاك المستدام والنظم البيئية الدائرية، فضلاً عن التخفيف من المخاطر المناخية.

وركزت المناقشات على تحديد التحديات والحلول، ورسم خرائط لأماكن النقاط الساخنة لفقد وهدر الغذاء، والفجوات الشاملة، وأفضل الممارسات، مع التركيز على حشد جهود القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك المجتمع ككل، لتغيير العادات الاستهلاكية الحالية.

وخلال الإعلان عن خارطة طريق المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء (نعمة)، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري : ((قبيل أيام قليلة تفصلنا عن استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، يؤكد ((الحوار الوطني للأمن الغذائي)) الالتزام القوي لدولة الإمارات بمعالجة جميع القطاعات التي لها دور محدد في مواجهة التغير المناخي والحد من آثاره.

وتلعب الأنظمة الغذائية والزراعة دوراً محورياً في هذا الصدد، لا سيما وأن فقد الغذاء وهدره يمثل أحد التحديات الأساسية التي يجب على البشرية مواجهتها والتعامل معها كإحدى الأولويات)).

وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لتحول النظم الغذائية والزراعية وتضعها في صلب مناقشات مؤتمر الأطراف COP28. وكانت معاليها قد أطلقت ((برنامج COP28 للنظم الغذائية والزراعة)) في وقت سابق من هذا العام، وهي خطة طموحة لتحويل النظم الغذائية العالمية وضمان استدامتها على المدى الطويل.

وقالت معاليها: ((تمثل أهمية معالجة فقد وهدر الغذاء ضرورة استراتيجية للعالم، ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، فإن ما يقرب من ثلث الأغذية المنتجة والمخصصة للاستهلاك البشري يتم فقدانها أو إهدارها سنوياً حول العالم. علاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى أن جميع الأغذية المنتجة ولكن لم يتم تناولها مطلقاً تكفي لإطعام ملياري شخص)).

وتهدف دولة الإمارات من خلال ((برنامج COP28 للنظم الغذائية والزراعة))، إلى الجمع بين الشركات والمزارعين ومؤسسات المنتجين والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية لتعزيز التقدم في مجالات الإنتاج والاستهلاك وفقدان الأغذية وهدرها. وأضافت معالي مريم المهيري: ((في إطار حشد القيادة الوطنية، فإننا نوجه دعوة عالمية للعمل، وندعو جميع الدول إلى التصديق على ((إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي)))).

ولفتت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة إلى أن دولة الإمارات تبحث في مؤتمر الأطراف COP28، كيفية الحد من هدر الأغذية والتأثير الكربوني للطعام المقدم. مضيفة ((ولتحقيق ذلك، قمنا بإطلاق ((استراتيجية تقديم الطعام المستدام)) خلال مؤتمر الأطراف المقبل، والتي تهدف إلى إظهار مدى إمكانية تقديم الأغذية والمشروبات المستدامة على نطاق واسع)).

وفي معرض حديثها عن خارطة الطريق الجديدة، أوضحت معاليها أن المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء (نعمة) دليل واضح على التزام قيادتنا الرشيدة ورؤيتها لتشجيع المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الممارسات المستدامة على الصعيد الوطني. وقالت: ((قدمت مبادرة ((نعمة)) منذ إطلاقها عملاً استثنائياً، بما في ذلك تخطيط النظام الغذائي، وتحديد الأهداف، وصياغة استراتيجية مدتها ثلاث سنوات للحد من فقد الأغذية وهدرها)).

وأشارت معالي مريم المهيري إلى أن خارطة الطريق ستكون بمثابة جهد جماعي للحد من هدر الغذاء من خلال خلق أعراف اجتماعية جديدة، وتوسيع نطاق اعتماد أفضل الممارسات، وتمكين السياسات عبر كامل منظومة الغذاء. وقالت ((تتمثل استراتيجيتنا في حشد جهود جميع الأطراف المعنية وتسريع العمل من خلال نهج شامل تقوده الحكومة.

سنقوم ببناء القدرات لرصد فقد وهدر الأغذية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد حلول للحد من فقد وهدر الأغذية، والاستفادة من الأساليب المبتكرة لبناء الاقتصاد الدائري، وإدخال قوانين وسياسات جديدة. هدفنا هو أن نصبح دولة ملتزمة بالحد من فقد الغذاء وهدره بما يساهم في جهود القضاء على الجوع في العالم)).

من جانبه، قال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: ((يعد وضع خارطة طريق جديدة للمبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء (نعمة) خطوة مهمة للغاية، إذ ندرك التأثير المباشر لفقد الغذاء على أهدافنا الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مفاهيم ترشيد الاستهلاك وتطوير نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة)).

وتخلل الفترة التي سبقت وضع خارطة طريق الحد من فقد وهدر الغذاء، إجراء أكثر من 200 مقابلة مع الجهات الفاعلة على مستوى سلسلة القيمة والأنظمة الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من ورش العمل. وشهد الحدث توقيع مجموعة جميرا ومجموعة هيلتون ومجموعة روتانا ومدينة إكسبو اتفاقيات مع ((نعمة)) لتبني استراتيجية الحد من فقد وهدر الغذاء ضمن أولوياتهم.

وتم عرض بيان توضيحي لمبادرة ((صفر غذاء إلى مكب النفايات))، والذي سلط الضوء على كيفية فصل جميع المواد الغذائية وإعادة استخدامها أو إعادة توظيفها وإعادتها إلى الطبيعة. ولتشجيع المشاركين على الحد من فقد وهدر الغذاء، تم توزيع أكياس مبادرة ((نعمة)) التي تحمل شعار ((الطعام نعمة)) لوضع بقايا الطعام.

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