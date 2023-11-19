«مؤتمر العظام»: الإمارات توفر الخدمات ولا أسباب للعلاج في الخارج

دعا المؤتمر الإماراتي الدولي الحادي عشر لجراحة العظام الذي نظمته شعبة الإمارات لجراحة العظام التابعة لجمعية الإمارات الطبية في ختام أعماله أمس، بمركز أبوظبي للمعارض (أدنيك) في أبوظبي، المؤسسات الطبية في الدولة إلى مواصلة دعم وتعزيز منظومة السياحة العلاجية في الدولة والتي أصبحت تستقطب آلاف المرضى لتلقي العلاج سنوياً في مختلف التخصصات الطبية بما فيها طب وجراحة العظام.

وأكد المؤتمر أن منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات خصوصاً في مجالات طب وجراحة العظام تتمتع بمهنية عالية وتطبق أرقى المعايير والممارسات الطبية العالمية من خلال توفر أفضل الكوادر الطبية وأحدث التقنيات العلاجية، ولا يوجد سبب يستدعي السفر والعلاج خارج الدولة، باستثناء بعض الحالات النادرة جداً.

وأكد المشاركون في المؤتمر أن إمارتي أبوظبي ودبي لديهما العديد من المراكز الطبية المتقدمة التي تمتلك كل الإمكانات من كوادر طبية وأجهزة حديثة بجانب استخدامات الروبوت والذكاء الاصطناعي المعزز والتقنيات المساعدة، لجذب عديد المرضى الذين يلتمسون العلاج داخل الدولة سواء من دول الخليج أم منطقة الشرق الأوسط، كما أكدوا مواصلة الأطباء للتدريب العملي والتعليم الطبي المستمر وانتهاز الفرص المتاحة لاستكمال بحوثهم في التقنيات الحديثة في جراحات العظام باستخدام الروبوت والذكاء الاصطناعي.

مناقشات

وقال الدكتور علي السويدي رئيس شعبة العظام في جمعية الإمارات الطبية، رئيس المؤتمر، إن مناقشات اليوم الأخير تركزت على الحوادث التي تفضي إلى إصابات القدم والكاحل، ومن ثم التركيز على الكسور وإصابات الأربطة والإصابات الرياضية وبحث كل ما استجد فيها من تطورات تتعلق بالتشخيص أو العلاج من تنظير مفصل الكاحل والتدخل الجراحي الطفيف للتشوهات الخلقية في القدم.

وأكد أن الاعتقاد السائد في المجتمع بضرورة إجراء عملية الرباط الصليبي خاصة للرياضيين في الخارج، أصبح اعتقاداً يحتاج إلى إعادة نظر، خصوصاً أن مؤسساتنا الصحية في هذا المجال أصبحت تضاهي كبريات المراكز العالمية في الخارج من حيث الخبرات والتقنيات وحتى من حيث العناية الطبية بعد إجراء عملية الرباط الصليبي، فجميع أطبائنا في تلك المؤسسات أنهوا دورات طبية متقدمة في علاج هذه الإصابات وأكملوا دراسات حديثة في العناية بتلك الإصابات بما فيها تمزق الرباط الصليبي وأربطة الكاحل وجميع هذه العمليات تتم بأحدث الأساليب العلمية تماماً كما تجرى في الخارج، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي فرق يذكر بين إجراء عمليات الرباط الصليبي خارج الدولة أو داخلها فهي تتم بالطريقة التقنيات والخبرات الطبية نفسها.

تدريب

وتابع الدكتور السويدي أن جمعية الإمارات الطبية وشعبة العظام دائماً سباقة في توفير الفرص التدريبية المتميزة للأطباء داخل الدولة، وبالتالي تجنبهم عناء السفر لحضور المؤتمرات والدورات التدريبية في الخارج، وأن المؤتمر الدولي الإماراتي لجراحة العظام في دورته الحادية عشرة يؤكد هذا التوجه للجمعية، حيث اهتم المؤتمر عبر تاريخه بعرض موسع لكل التطورات الحديثة ومن مختلف دول العالم مما يوفر فرصة سنوية لأطباء الإمارات للاطلاع على كل ما هو جديد ومبتكر في تخصصات طب وجراحة العظام وتوصيل هذه المعلومات بيسر وسهولة، ونحن مستمرون في هذا التوجه الذي يخدم الأطباء والفنيين وهيئة التمريض في مؤسساتنا الصحية، والتي تصب في نهاية المطاف في تقديم خدمات علاجية ورعاية طبية متميزة للمرضى.

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