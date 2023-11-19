«خليفة التربوية» تعرف بمجالاتها المطروحة بدورتها 17 في الأردن

زار وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية المملكة الأردنية الهاشمية للتعريف بمجالات الجائزة المطروحة في دورتها السابعة عشرة.

وضم الوفد كلاً من محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية وأمل العفيفي الأمين العام للجائزة والدكتورة سعاد السويدي نائب الأمين العام للجائزة، والدكتورة جميلة خانجي عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، وذلك ضمن زيارة رسمية للوفد للمملكة الأردنية الهاشمية للتعريف بمجالات الجائزة المطروحة في دورتها السابعة عشرة.

وأكد الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أهمية دور جائزة خليفة التربوية في ترسيخ ثقافة التميز في الميدان التربوي بمختلف مراحل العملية التعليمية، معرباً عن اعتزازه برسالة وأهداف الجائزة وتنوع مجالاتها، وكذلك بما تحققه من أثر طيب على صعيد اكتشاف ورعاية المواهب المتميزة من مختلف عناصر العملية التعليمية منذ انطلاق مسيرتها في العام 2007.

وقال محمد سالم الظاهري: ((يسعدنا كوفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أن نكون في زيارة عزيزة على قلوبنا إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة التي نُكن لها كل المحبة والتقدير، معبرين عن اعتزازنا وفخرنا بالعلاقات الأخوية التي تضرب بجذورها العريقة في عمق التاريخ بين قيادتي وشعبي بلدينا.

وأضاف أن جائزة خليفة التربوية تطرح 10 مجالات موزعة على 17 فئة تغطي مختلف مجالات العملية التعليمية، هذه الجائزة التي تعتبر مبادرة وطنية إماراتية نجحت في تحقيق نقلة نوعية في مسيرة جودة الأداء التعليمي في الميدان التربوي. كما نعتز بمشاركة وإسهامات الأشقاء في المملكة في مختلف دورات الجائزة ونتطلع دائماً إلى مواصلة هذا التميز من قبلهم وتصدر منصة التتويج في جائزة خليفة التربوية.

وقالت أمل العفيفي:نجحت الجائزة خلال الـ16 عاماً السابقة في رفد الميدان التعليمي محلياً وعربياً ودولياً بفئات متميزة من الفائزين في مختلف المجالات المطروحة في دوراتها، فقد فاز على مستوى دولة الإمارات والوطن العربي 521 فائزاً وفائزة، كما نعتز بمشاركة الأشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية، حيث فاز 57 فائزاً وفائزة في مختلف مجالات وفئات الجائزة سواء على المستوى المحلي لدولة الإمارات أو على مستوى الوطن العربي.

من جانبها، قدمت الدكتورة سعاد السويدي عرضاً سريعاً حول المجالات المطروحة وآليات الترشح والمعايير المحددة لكل مجال، إضافة إلى مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر الذي يعتبر أحد المجالات البارزة في تسليط الضوء على الدراسات والبحوث الخاصة برعاية الطفولة المبكرة على المستوى العالمي.

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