تعاون بين «وطني» ومعهد البحرين للتنمية السياسية

وقعت مؤسسة وطني الإمارات اتفاقية مع معهد البحرين للتنمية السياسية في مملكة البحرين وذلك لتحقيق أهدافهما المشتركة عبر دعم وإجراء بحوث مشتركة وتوظيفها خدمة للمجتمع.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من ((وطني الإمارات)) لمقر المعهد أمس، حيث وقع الاتفاقية - بحضور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء المعهد، والدكتور سعيد محمد العويم نائب رئيس مجلس الإدارة مؤسسة وطني الإمارات ـ ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات وإيمان فيصل جناحي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسة.

تهدف المذكرة إلى تعزيز البحث والتعاون بين الطرفين في المجالات المعرفية والبحثية ذات الاهتمام المشترك ووصولاً لتحقيق أهدافهما المشتركة عبر دعم وإجراء بحوث مشتركة وتوظيفها خدمةً للمجتمع ودعماً لصناع القرار وواضعي السياسيات العامة في البلدين الشقيقين.

وأكد علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أهمية توقيع اتفاقية التعاون مع مؤسسة وطني الإمارات التي تسهم في تبادل الخبرات بين الطرفين والشراكة في تعزيز مسيرة العمل ضمن الثوابت الوطنية.من جانبه، قال ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات إن هذه الخطوة تُجسّد التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون البحثي والتدريبي مع معهد البحرين للتنمية السياسية لدعم وإجراء البحوث العلمية وتوظيفها لخدمة المجتمع ودعم صناع القرار وواضعي السياسات.

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