ذياب بن محمد: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لضيوفنا من غزة

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، أن دولة الإمارات تسعى للتخفيف عن أهالي قطاع غزة، في ظل الظروف الراهنة، التي يعيشونها من جراء الحرب على القطاع، مشيراً سموه إلى توجيهات القيادة الرشيدة بتسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات لضيوفنا من قطاع غزة، والعمل على توفير احتياجاتهم الشخصية، وتلبية متطلباتهم كافة حتى عودتهم سالمين، والذي يعكس نهج دولة الإمارات والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، التي يواجهها، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال.

اطمئنان

جاء ذلك خلال زيارة سموه الأطفال المصابين والجرحى، ومرضى السرطان من قطاع غزة، والذين يتلقون العلاج في مستشفيات دولة الإمارات، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتقديم العلاج لـ 1000 طفل فلسطيني، وعائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.

وخلال زيارته اطمأن سموه على الأطفال وعلى حالتهم وأوضاعهم الصحية، واستمع من الأطباء القائمين على علاج الأطفال إلى شرح عن طبيعة إصاباتهم وأحوالهم الصحية وسير ونوعية العلاج، الذي يتلقونه في المستشفى.

وتبادل سموه الأحاديث مع أهالي الأطفال وذويهم، متمنياً لأطفالهم الشفاء العاجل، وعودتهم إلى ديارهم بصحة وسلامة.

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