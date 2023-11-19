«كوب 28».. منصة اقتصادية اجتماعية عالمية شاملة

على بعد 10 أيام على انطلاق فعاليات المؤتمر الذي وصفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالحدث الأهم للإمارات في العام 2023، تعود دبي لتصدر المشهد العالمي من خلال استضافة قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب 28)).

الحدث الضخم الذي يجمع وفوداً من 200 دولة تقريباً، ويهدف إلى الحد من تأثيرات التغير المناخي وتداعياته الاقتصادية خاصة على الدول الفقيرة تكسبه دبي بعداً اجتماعياً تفاعلياً شاملاً، إلى جانب كونه منصة اقتصادية وعلمية وسياسية.

وإلى جانب رؤساء العالم وصناع القرار، ستطبع زيارة بابا الفاتيكان المؤتمر ببعد إنساني جديد يتخطى الحفاظ على البيئة والحد من الخسائر، إلى رسالة سلام في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد الكثير من النزاعات والحروب.

وسيقول البابا كلمته في تأكيد جديد على تقارب الأديان وليس تنازعها، وفي إطار وعي مستجد لمواجهة ضرورية للتطرف الطائفي ونبذ الآخر.

تتحول أنظار العام إلى دبي و((كوب 28))، مدفوعة بأسباب عديدة، ففي مجال الاقتصاد، يأتي المؤتمر في إطار مسعى شامل للحد من خسائر تقدر عالمياً بقيمة 16 مليار دولار في الساعة بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي.

واجتماعياً، تحرص دبي ودولة الإمارات بصفة عامة على جعل المؤتمر، الذي يركز على مستقبل كوكب الأرض والبشرية، منصة تفاعلية تشاركية شاملة، تجمع الجميع دون استثناء للمشاركة في تحديد المسؤولية الاجتماعية للشعوب وحثهم على أن تكون حياتهم اليومية بدءاً من الغذاء وصولاً إلى سلوكياتهم اليومية أكثر استدامة ووعياً بالمخاطر الناتجة عن الاحتباس الحراري.

وعلى الصعيد السياسي، يكتسب اجتماع قادة الدول من حول العالم حول هم الأرض والشعوب أهمية استثنائية في عالم يشهد الكثير من النزاعات والصراعات.

في دبي، ينتقل مؤتمر الأطراف من المفهوم التقليدي للقمم السياسية، حيث يلتقي صناع السياسة وحدهم لتحديد أطر المستقبل إلى مفهوم أكثر شمولاً يجمع مختلف المجتمعات والأديان والحضارات والثقافات لتكون شريكاً في القرار وعلى بينة من الأسباب والحلول المتاحة والممكنة خدمة للأرض والإنسان والمستقبل.