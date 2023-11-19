سلطان الجابر: دور فاعل للمرأة الإماراتية في العمل المناخي

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه وفقاً لرؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على احتواء جميع شرائح المجتمع، خاصةً المرأة والشباب، وضمان سماع أصوات ممثليهم في المفاوضات المناخية، لتحقيق أهداف العمل المناخي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بشكل متزامن.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد، حيث ناقشا تعزيز مساهمة المرأة في جهود حماية البيئة، وإشراكها بفاعلية في دعم الجهود الوطنية للوصول إلى حلول مستدامة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، بما يؤكد مواصلة النهج والنموذج الرائد لدولة الإمارات في مجال حقوق المرأة، والإيمان بقدراتها الإبداعية، وطاقاتها الخلاقة والملهمة، في جميع القطاعات والمجالات.

وأشاد معاليه بالدور الفاعل والمهم للمرأة الإماراتية في العمل المناخي، حيث تتابع معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، تنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة في مجالات تغير المناخ والبيئة والأمن الغذائي والمائي، كما تم تعيين معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة تنمية المجتمع رائدة مناخ للشباب، ورزان المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ في ((COP28))، ما يؤكد ثقة القيادة في مساهمات المرأة في جهود احتواء تداعيات تغير المناخ.

وأضاف معاليه أن فريق الإمارات التفاوضي في COP28، يضم عدداً كبيراً من الكفاءات النسائية الشابة والمتخصصة في دبلوماسية المناخ والمفاوضات الدولية، مشيراً إلى أنه تم بناء وتدريب هذا الفريق، تماشياً مع رؤية القيادة بتعزيز مهارات الكوادر الوطنية الفتية، لتولي مهام القيادة مستقبلاً في مجال العمل المناخي.

إشادة

وأشاد معاليه أيضاً بالمبادرات المتميزة، والجهود الدؤوبة للاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات، لتمكين المرأة، وتفعيل دورها في مختلف المجالات، وثمّن التقدم الكبير الذي حققته المرأة الإماراتية في العمل والحياة، بفضل مبادرات تمكين المرأة التي بدأت مع الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمرت في ظل رؤية وتوجيهات القيادة، وتشجيع ومتابعة ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

من جهتها، استعرضت نورة السويدي جهود الاتحاد النسائي العام، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لمواكبة رؤية القيادة في تحقيق الاستدامة والحياد المناخي، وأوضحت أن الاتحاد يواصل التعاون مع شركائه الاستراتيجيين، في إطلاق مبادرات تتيح بيئة تمكينية للمرأة، وزيادة الوعي العام حول النوع الاجتماعي وتغير المناخ، نظراً إلى أهمية مشاركة المرأة في منظومة العمل الخاصة بمواجهة تداعيات تغير المناخ، ودورها المؤثر في معالجة جذور التحديات العالمية التي تواجه منظومة التنمية المستدامة، ومن أبرز تلك الجهود، مبادرة التغير المناخي، والمساواة بين الجنسين، التي جاءت بتنظيم وزارة الخارجية والاتحاد النسائي العام، ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت أن المبادرة تتضمن عقد جلسات تهدف إلى تعزيز مستوى الوعي حول ارتباط النوع الاجتماعي وتغير المناخ، حيث يشارك في سلسلة الجلسات متحدثون من مختلف المنظمات العامة والخاصة، ويتم استعراض أفضل الممارسات، وتبادل المعرفة، وطرح الحلول المحتملة بشأن القضايا ذات الأولوية، التي تغطي موضوعات النوع الاجتماعي، وعلاقتها بتغير المناخ.

وقالت إنه تم إعداد برنامج شامل من الفعاليات التي ينظمها الاتحاد النسائي العام ضمن COP28، لتفعيل دور المرأة في حوارات تغير المناخ، في إطار مبادرة التغير المناخي والمساواة بين الجنسين، ومن المقرر عقد جلسات تهدف إلى تعزيز مستوى الوعي حول ارتباط النوع الاجتماعي وتغير المناخ، بالتزامن مع عرض منتجات صديقة للبيئة للسيدات، من أكاديمية الحرفيات الإماراتيات.

وأشارت إلى أن الاتحاد النسائي العام، يسعى إلى تمكين النساء والفتيات، وتعزيز الأمن الغذائي على المستوى الدولي، وذلك ضمن جهود الدولة التي أَطلقت العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات، لوضع الحلول المستدامة للتحديات المناخية، من خلال تعزيز الانتقال التكنولوجي، وزيادة تبنّي حلول التكنولوجيا المتقدمة، ومعايير الثورة الصناعية الرابعة.

مبادرة

وفي هذا الإطار، جاءت مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة الريفية في أفريقيا في مجال الزراعة، التي أطلقتها وزارة الخارجية، والاتحاد النسائي العام، وأكاديمية محمد بن زايد للزراعة والبيئة، وهيئة الأمم للمرأة، وبدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتنفيذ شركة إيليت أجرو القابضة، مساندةً لجهود الدولة في عام الاستدامة، وتزامناً مع استضافة COP28 في دولة الإمارات، إذ تعد المرأة الريفية محوراً مهماً في الحلول التي تؤدي إلى مستقبل مستدام، من خلال النماذج النسائية الكثيرة الملهِمة حول العالم، التي ساهمت بفاعلية في التكيف مع تداعيات تغير المناخ، وأظهرت قدرة فائقة على تبني التكنولوجيا منخفضة الانبعاثات، وأساليب الإنتاج المستدامة في الزراعة والطاقة وإدارة المياه ومنظومة الأمن الغذائي.

وأكدت سعادتها أن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً خلال المرحلة الأولى، التي استهدفت تدريب متدربين ومتدربات من دولتي السنغال وإثيوبيا، تم استقدامهم إلى دولة الإمارات في مايو 2023، وإشراكهم في دورات تدريبية مكثفة، يقدمها خبراء في الزراعة وإدارة المزارع الصغيرة والكبيرة، لتعزيز خبرتهم في هذا المجال، وتأهيلهم للقيام بمهام التدريب في مجال الزراعة للنساء الريفيات في بلادهن، مشيرةً إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تدريب وبناء قدرات أكثر من 20 ألف امرأة ريفية.

إسهامات

وأوضحت أن الاتحاد النسائي العام منذ نشأته، قدم إسهامات نوعية، ولا يزال يواصل عمله، لتأهيل المرأة، وبناء قدراتها في ترسيخ الممارسات البيئية المستدامة، حيث أطلق منذ سنوات مبادرات كثيرة، لا تزال مستمرة، لتنظيم سلسلة من الورش التدريبية والجلسات الحوارية، ومن أبرزها مبادرة زراعتي اكتفائي، التي تهدف إلى تشجيع المرأة على الزراعة المنزلية، لتمكينها من الاعتماد الذاتي على الإنتاج المنزلي من المحاصيل الزراعية، وسد حاجاتها الغذائية البسيطة، إلى جانب مبادرة البيوت الزراعية للأحداث، وكذلك مبادرة أرضي ونخلتي سر انطلاقي ونجاحي، لتدريب نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية على المهارات اللازمة لتأسيس مشروعاتهم الزراعية، وأطلق أيضاً مبادرة بيوت مستدامة، لبناء قدرات المرأة المتعلقة بالاستدامة، وتعزيز دورها في ترسيخ الممارسات البيئية المستدامة في المنزل، وغرس قيم الاستدامة لدى أفراد الأسرة.

وأكدت أن الجانب الاقتصادي لم يغب عن فكر الاتحاد، ولذلك أطلق برنامج التمكين الاقتصادي الأخضر، الذي يسعى إلى الارتقاء بإمكانات المرأة في مجال ريادة الأعمال، بالتركيز على مساهمة المرأة في استدامة البيئة، وفي الجانب التراثي أطلق الاتحاد مبادرة الحرف اليدوية للحفاظ على التراث الإماراتي القائم على إعادة تدوير بعض المواد الطبيعية، وعلى الجانب الرياضي، حرص على إطلاق مبادرة طاقة إيجابية، التي تهدف إلى ترسيخ الوعي بقيمة وأهمية النشاط الرياضي، ودوره في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.