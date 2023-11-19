المشهد من فوق قمة أسعار الفائدة يظل ملبداً بالغيوم

اللحظات التي تتسم باتفاق واضح في الأسواق تعد نادرة، وعادة ما تكون عابرة، لكن هذا الأسبوع شهد واحدة منها، وذلك عندما أقنعت بيانات التضخم الأمريكية، المستثمرين، بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

ويعد أي إجماع على التوقعات خلال الأسابيع الماضية في هذا العام المليء بالتقلبات، بمثابة ارتياح حقيقي. ويمكن للمستثمرين الشعور بالسعادة طالما استمر الوضع. وعكست بيانات التضخم الصادرة منذ أيام صورة أفضل، مع انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى أدنى مستوياته منذ عامين عند 4 % في أكتوبر.

وتشارك المحللون المزاح حول التخطيط لعطلات خلال أسبوع اجتماع الفيدرالي منتصف ديسمبر. واغتبطت الأسواق على الفور، مع تمتع مؤشر ((إس آند بي 500)) بأفضل أيامه مذ أكثر من ستة أشهر، وتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 0.25 نقطة مئوية. وعكست أسواق العقود الآجلة منذ أسبوعين، توقعات بثلث احتمالية لمعدل فائدة أعلى بنهاية العام، أما الآن فالسوق ترجح بنسبة 100 % تثبيت الفائدة القياسية في اجتماع الفيدرالي الشهر المقبل عند نطاق يتراوح بين 5.25 % و5.5 %، وفقاً لما تظهره أداة ((فيدواتش)) لـ ((سي إم إي)). كن لِم كل هذه الثقة رغم أننا مررنا بهذا الوضع من قبل؟ لقد أشار محللو ((دويتشه بنك)) إلى أن هذه المرة السابعة خلال الدورة الحالية التي يتوقع فيها المستثمرون تحول الفيدرالي نحو تبني موقف أقل حزماً.

وكانت الواقعة الأخيرة في مارس، وتم ربطها بالمخاوف إزاء الاضطرابات التي ألمت بالقطاع المصرفي الأمريكي واحتمالية تفشيها، وقبل ذلك في سبتمبر من العام الماضي حين ارتبط الأمر بالقلق إزاء المشكلات في سوق السندات الحكومية بالمملكة المتحدة واحتمالية تسببها في تداعيات أوسع نطاقاً.

وشهد عام 2022 ثلاثة وقائع مع بدء رفع الفائدة، وكانت نتيجة للمخاوف بشأن عدم تمتع الاقتصاد الأمريكي بما يكفي من القوة في مواجهة ظروف نقدية أكثر تشدداً، خصوصاً مع بدء الحرب في أوكرانيا.

وصعدت الأسهم بقوة في أغلب المرات التي رجح فيها المستثمرون أن الفائدة بلغت ذروتها، وسط آمال بأن الظروف الأقل تشدداً ستؤدي إلى تعزيز النمو، لكن مجموعة من البيانات الأضعف ساعدت على دعم اعتقاد مفاده أن هذه المرة ستكون فعلياً نقطة تحول في سياسة الفيدرالي.

وارتفعت البطالة الأمريكية على نحو طفيف إلى 3.9 %، فيما تباطأ نمو مبيعات التجزئة، وعكست الاستطلاعات ضعفاً متواصلاً لقطاع التصنيع. ومن شأن هذه العوامل كافة إقناع الفيدرالي بأن الاقتصاد يفقد قوته. ووصف جيروم باول، رئيس الفيدرالي نفسه، منذ ما يزيد قليلاً على أسبوعين، موقف المركزي بأنه ((يتقدم بحذر))، ((في ضوء أوجه عدم اليقين والمخاطر، وإلى أي مدى وصلنا)).

ويأتي الخطر الذي يداهم المستثمرين، من تخطي الأسواق لأي توقف مؤقت في تحريك الفائدة واتجاهها إلى توقع تخفيضات سريعة للفائدة. وتشير أداة ((فيدواتش)) لاحتمالية بمقدار الثلثين بخفض الفائدة بواقع نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية العام المقبل، واتخاذ الفيدرالي أول قرارات الخفض في يونيو.

ومن المحتمل أن أسواق العقود الآجلة تعكس في حقيقة الأمر وجهات نظر منقسمة، إذ يعتقد بعض المستثمرين أن معركة التصدي للتضخم ستتطلب تثبيت الفيدرالي للفائدة عن مستويات مرتفعة لمدة أطول، في حين يراهن آخرون على أن التأثير الكامل لأكثر دورات رفع الفائدة قسوة بالتاريخ الحديث ستدفع بالاقتصاد والفائدة عما قريب لأسفل بقوة.

قد يسهم هذا في تفسير السبب وراء اتخاذ مديري الصناديق أكبر مراكزهم الشرائية على السندات منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، حسب ما كشفه استطلاع ((بنك أوف أمريكا)) الشهري هذا الأسبوع. وسيستفيد حملة السندات من العوائد المرتفعة ومكاسب الأسعار إذا ما بدأت الفائدة في الانخفاض، مما سيدفع بالعوائد للتراجع.

هناك أيضاً توقعات بخفض الفيدرالي للفائدة سريعاً عند بدء سلوكه هذه الطريق. وبلغ الفيدرالي في 2019 ذروة الفائدة عند 2.25 % لسبعة أشهر قبل خفضها. وقبل الأزمة في 2008، وصلت الفائدة قمتها عند 5.25 % لمدة طويلة على غير المعتاد دامت 15 شهراً قبل خفضها مع تفشي الاضطرابات.

ولكن ماذا لو كانت الأعوام المقبلة غير شبيهة بالاتجاه السائد في الماضي القريب الذي ينطوي على نمط الوصول إلى ذروة الفائدة ثم يتبعه عكس حاد للوضع؟ ماذا لو كان الأمر شبيهاً بمنتصف تسعينات القرن الماضي؟ في ذلك الوقت، دفعت مجموعة الزيادات السريعة بأسعار الفائدة للفيدرالي من 3 % إلى 6 % بحلول أوائل 1995. وأعقب ذلك ثلاثة قرارات خفض حذرة، كل منها بواقع ربع نقطة مئوية، قبل معاودة رفعها في 1997. وأخذ هذا النمط في التكرار حتى تفجرت فقاعة ((دوت كوم)) في 2001. وقال مارك جيانوني، كبير خبراء الاقتصاد المختصين بشؤون الولايات المتحدة لدى ((باركليز)): ((نشعر في حقيقة الأمر بأن التسعينات نموذج لما قد يقرره الفيدرالي. ربما يرتبكون قليلاً ما بين صعود وهبوط مع إعادة تقييمهم للمدى التقييدي لسياستهم)). ويتوقع جيانوني خفضاً وحيداً للفائدة من جانب الفيدرالي في 2024. وأضاف: ((إذا ضعف الاقتصاد، لكن التضخم توقف عند 3 % أو أعلى، فلا أعتقد أن الفيدرالي سيكون قادراً على تيسير سياسته النقدية)).

ولا يعد عدم اليقين هذا مفيداً للأسهم أو أسواق الديون، بخلاف ما شوهد من ترحيب شوهد هذا الأسبوع. ويقول جوليان بريدجدن، المؤسس المشارك ورئيس قسم البحوث لدى ((إم آي 2 بارتنرز)): ((الجميع يتوق للمكاسب، لكن ارتفاع الأسهم والسندات يعني أننا يسرنا الظروف المالية من جديد وصعبنا على الفيدرالي مهمته)). وأضاف: ((ما زالت لدينا بطالة منخفضة، لكن من أجل خفض التضخم، نحن بحاجة لنمو اسمي أضعف وظروف أكثر ضيقاً للوصول لهذا الهدف)). لقد سخر البعض من وصف باول في أغسطس للفيدرالي بأنه ((يهتدي بالنجوم تحت سماء ملبدة بالغيوم))، لكن يجدر وضع هذا الوصف في الاعتبار عندما نواجه توقعات مشرقة وبراقة للأسواق بشأن أسعار الفائدة.

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