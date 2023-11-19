دروس كثيرة تعلمناها من «الجشع التضخمي»

مع ارتفاع الأسعار، وجه البعض أصابع الاتهام نحو المستغلين الذين يسعون للربح بشكل مفرط. وقد أدى ذلك إلى جدال حاد. ولحسن الحظ، هو ومعه التضخم خفت حدتهما. لكن بعد مضي الوقت، وتوافر البيانات ماذا اكتشفنا عن مفهوم ((الجشع التضخمي))؟

يصر الرافضون على أن الإشارة إلى الجائحة والحرب في أوكرانيا والدعم الحكومي كافية لتفسير ارتفاع الأسعار. وأننا لا نحتاج لقصة الاحتكاريين الأشرار الذين يسعون لتعزيز سيطرتهم، ثم فجأة ينقضون على المستهلكين المساكين.

لكن من المفيد أكثر محاولة فهم ما كان يجادل به أنصار فكرة الجشع التضخمي، وهو أن التفاوت بين الطلب والعرض لم يكن له صلة بالتضخم، بل الأمر يتعلق بقوة الشركات التي ساعدت في ترسيخه.

على سبيل المثال، تشير إيزابيلا ويبر وإيفان وازنر من جامعة ماساتشوستس أمهرست إلى أن اختناقات سلسلة التوريد تحد من المنافسة، عن طريق ترك بعض الشركات غير قادرة على تغطية الطلب، فيما تستغل الشركات التي يمكنها الحصول على المدخلات الأمر وترفع الأسعار. وعندما يدرك الناس أن التضخم عالٍ بشكل عام، فإنهم يبذلون جهداً أقل لاقتناص أفضل الصفقات. وهذا يعني أن الشركات تجد أنه من الأسهل أن تواصل زيادة الأسعار.

وكانت نتائج البحث عن دلائل تدعم هذه النظرية متباينة في نسب نجاحها. وتشير عمليات فحص الحسابات القومية إلى حدوث شيء ما، فطبقاً لحسابات جوناثان هاكسل من بنك إنجلترا في مايو، ساهم ارتفاع ((تكاليف رأس المال للوحدة)) بحوالي ثلثي التضخم على مستوى الاقتصاد بالكامل (وليس أسعار المستهلك فحسب) خلال عام 2022 في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، وبحوالي الربع في الولايات المتحدة. ولكنه حذر أن مثل هذه التكاليف تشمل أكثر من مجرد صافي الأرباح.

ووجدت مذكرة لبرناردينو بالاتزو من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر الماضي، أن الأرباح الأمريكية كما تم قياسها في الحسابات القومية قد تعززت بفضل انخفاض تكاليف أسعار الفائدة خلال فترة الجائحة، فضلاً عن الدعم الحكومي للأعمال. وهذا يشوش أي تحليل آخر حول ما إذا كانت القوى السوقية مهمة خلال تلك الفترة.

وتختلف الأرباح في الحسابات القومية عن تلك التي تقدم للمستثمرين في حسابات الشركات. ودرست مذكرة جديدة من بنك إنجلترا هذه الأرباح في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، ووجدت أنها بالفعل قد ارتفعت بشكل كبير من حيث القيمة الاسمية. لكن النفقات ارتفعت هي الأخرى. وعليه، فقد خلصت الدراسات إلى أنه باستثناء قطاع النفط والغاز والتعدين فإن الأرباح حتى عام 2022 كانت طبيعية تماماً.

ويمكن التلاعب بالأرباح المحاسبية بأشياء مختلفة. كما أن المقياس الذي يفضله الاقتصاديون عادة لقياس مدى ضغط الشركات على المستهلكين مختلف، ويعرف بهامش الربح المضاف المفروض على التكلفة الحدية. فإذا كان التضخم ناجماً عن استغلال الشركات لقوتها السوقية، فقد يتوقع المرء أن يرى ترابطاً بين زيادات الأسعار وارتفاع هوامش الربح المضافة.

وعلى نحو مربك، كانت هوامش الربح المضافة تتحرك في كل مكان. وقدرت دراسة أجراها بنك إيطاليا أن هذه الهوامش الربحية المضافة كانت ثابتة في قطاع الصناعة والتصنيع في ألمانيا خلال عام 2022، لكنها ارتفعت في قطاعات البناء والتجزئة والسكن والنقل. وفي إيطاليا، فإنها عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة بسرعة كبيرة. وخلصت دراسة أخرى أجراها صندوق النقد الدولي حول منطقة اليورو إلى أن (البيانات المحدودة المتاحة) لا تشير إلى زيادة واسعة النطاق في هوامش الربح المضافة.

ووجدت ورقة بحثية أجراها كريستوفر كونلون من جامعة نيويورك وناثان ميلر وتسولمون أوتجون ويي ياو من جامعة جورج تاون أنه لا يوجد علاقة بين هوامش الربح المضافة وزيادات الأسعار في الولايات المتحدة في الفترة بين عام 2018 والربع الثالث من عام 2022. كما وجدت دراسة أخرى أعدها الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي أن هوامش الربح المضافة في الولايات المتحدة قد ارتفعت في عام 2021، ولكنها انخفضت بعد ذلك خلال الربعين الأولين من عام 2022 على الرغم من ارتفاع نسبة التضخم. ويبدو ذلك وكأن الشركات ترفع الأسعار تحسباً لزيادة تكاليفها المستقبلية لا للتلاعب بالأسعار.

والرد على هذه المجموعة المتنوعة من الارتباطات والاتجاهات هو أنها في الحقيقة لا تشكل اختباراً لمدى أهمية القوة السوقية، فإذا كانت الشركات قادرة على الدفاع عن هوامش أرباحها في مواجهة ارتفاع التكاليف، فقد يظل هذا علامة على أنها تمارس سلطتها، وعموماً فإن عدم وجود الدليل لا يتساوى مع دليل عدم الوجود.

وتوجد بعض الجهود المثيرة للذهاب لما هو أبعد من ذلك، حيث تقارن ورقة عمل نشرت في أكتوبر بين الصناعات والبلدان داخل منطقة اليورو، وقد كشفت أن تلك التي كانت تمتلك قوة تسعير أكبر قبل الجائحة وتواجه طلباً عالياً لم تجد تحديداً أية صعوبة في رفع الأسعار وسط اضطرابات سلسلة التوريد. ووجدت الشركات القوية أيضاً أنه من الأسهل رفع الأسعار بمجرد ارتفاع توقعات نسب التضخم، حتى لو لم تواجه أي اختناقات في الإمدادات على الإطلاق.

وهذا النوع من النتائج يمثل النسخة الأفضل من قصة الجشع التضخمي، وهي أن بعض الشركات، في محاولتها لتعظيم أرباحها، ساعدت في انتشار صدمة التكلفة عبر النظام. إنه شيء يستحق المراقبة، لا أن يتم استبعاده كلياً.

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