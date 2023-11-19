ارتفاع عدد المطاعم اليابانية في الخارج ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي

خلص أحدث استطلاع لوزارة الزراعة اليابانية إلى أن عدد المطاعم اليابانية خارج اليابان ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، ليصل إلى نحو 187 ألف مطعم خلال عام 2023، في ظل توسع سلاسل المطاعم اليابانية في الخارج.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن العدد ارتفع بنحو 20% مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجري خلال عام 2021، حيث أرجعت وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك النمو إلى الاهتمام المتزايد من محبي الأنمي (أعمال الرسوم المتحركة اليابانية) في أمريكا الوسطى والجنوبية.

وبالنظر للمناطق، فقد سجلت آسيا وأوروبا ارتفاعات 20% من 2021، لتصل إلى 122 ألف مطعم، و16 ألفاً و400 على التوالي؛ ما عزز التوقعات بنمو صادرات الزراعة والأغذية البحرية اليابانية.

ومن حيث البلاد، كان لدى الصين أعلى عدد مطاعم يابانية بواقع 78 ألفاً و760 مطعماً، تليها الولايات المتحدة بواقع 26 ألفاً و40 مطعماً، وكوريا الجنوبية بواقع 18 ألفاً و210 مطاعم. وعلى الرغم من تراجع عدد المطاعم اليابانية في أمريكا الشمالية 10 % إلى 28 ألفاً و600 خلال عام 2023 بسبب تأثير جائحة كورونا، فإنها ارتفعت في أمريكا الوسطى والجنوبية بنحو الضعف منذ 2021 لتصل إلى 12 ألفاً و900 مطعم.

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