«غرفة الشارقة» تُطلع رواد الأعمال على الفرص الواعدة بالمنطقة الشرقية

نظمت جائزة الشارقة للتميز بالتعاون مع مجلس شباب غرفة تجارة وصناعة الشارقة حلقة نقاشية للشباب بعنوان ((فرص واعدة... استثمار مشرق)) استهدفت مناقشة دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز قطاع الأعمال في الإمارة وخصوصاً في المنطقة الشرقية، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة لرواد الأعمال في المنطقة، وأبرز الاستراتيجيات المعززة لدور المشاريع الناشئة في إمارة الشارقة والمناطق التابعة لها.

وشهدت الحلقة التي عقدت بحضور محمد هلال، والدكتور سلطان الملا أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان، مدير إدارة الفروع في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مشاركة عدد كبير من رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الريادية والراغبين في تأسيس مشاريعهم.

وتضمنت الحلقة النقاشية التي أدارها المذيع عمر أحمد من قناة الشرقية 6 محاور رئيسية قدمها رواد الأعمال حمد الشامسي مالك شركة حمد ستور، وطالب البلي مالك شركة الخليج العربي للغوص، وسلطان جمعوه مالك كافيه آنكور، وحمد الحوسني مالك مركز نفس للياقة البدنية، والذين استعرضوا عدداً من التجارب المميزة في مجالات مختلفة من مجتمع ريادة الأعمال في الإمارة والمناطق التابعة لها وأهم ميزاتها، وأوجه الدعم المتوفر في المنطقة الشرقية من قبل الحكومة ورجال الأعمال.

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