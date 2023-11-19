«الأوراق المالية» تطلق برنامجاً تدريبياً لتمكين الكوادر الإماراتية في «صناعة الخدمات»

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع صندوق الوطن وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، البرنامج التدريبي ((رواد الأسواق المالية))، وذلك في إطار الرؤى المشتركة وجهودهم الحثيثة لتأهيل الكوادر الإماراتية وتمكينها في مجال صناعة الخدمات المالية بالدولة.

وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن حكومة دولة الإمارات تنظر إلى الشباب على أنهم أغلى ما تملك لبناء مستقبل الوطن وتعزيز ريادته، ومن هذا المنطلق حرصت الهيئة على إطلاق برنامج رواد الأسواق المالية، الذي يعد باكورة الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وصندوق الوطن وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، بهدف تأهيل الكوادر العلمية المواطنة وإعدادهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمزاولة أعمال القطاع المالي بالدولة.

وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، إن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، تركز دائماً على الوصول بخدمات صندوق الوطن إلى أكبر شريحة ممكنة من شباب الإمارات، سواء بشكل مباشر أو عبر التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات المحلية والاتحادية والخاصة في مبادرات وأنشطة مشتركة، لتأهيل وتمكين أبناء وبنات الوطن ودعمهم مادياً وفنياً، باعتبارهم قادة المستقبل وصنّاع نهضة هذا الوطن الغالي.

وقال حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: ((نفخر بإطلاق برنامج رواد الأسواق المالية بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع وصندوق الوطن، والذي يأتي في إطار جهودنا المتواصلة للارتقاء بالقطاع المالي في الدولة)).

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