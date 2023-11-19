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تايلاند تخطط لمزيد من الإعفاءات للتأشيرات السياحية

11/19/2023 7:21:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستعد تايلاند التي تعتمد على قطاعها السياحي، إلى تنظيم مئات الفعاليات الثقافية والرياضية، وقد تتنازل عن متطلبات الحصول على تأشيرة بالنسبة للمسافرين القادمين من المزيد من الدول الأوروبية، بينما تعمل على تحفيز الراغبين في قضاء العطلات على البقاء لفترة أطول في البلاد وإنفاق المزيد هناك.

ونقلت وكالة ((بلومبرج)) للأنباء، عن برومين ليرتسوريديج، وهو أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء سريتا تافيسين، قوله في مقابلة أجريت معه، إن تايلاند، والتي تشتهر بصخب الحياة الليلية والشواطئ والمتنزهات الوطنية، تدرس حالياً خطة للسماح للسائحين الحاملين لبعض الجنسيات الأوروبية، بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 90 يوماً.

وأضاف ليرتسوريديج إنه من المقرر أيضاً إقامة نحو 3000 فعالية، مثل الحفلات الموسيقية وسباقات الماراثون، وغيرها من الاحتفالات الثقافية التي سيتم تنظيمها حتى العام المقبل لجذب السائحين.

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