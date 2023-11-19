«الشارقة الإسلامي» يظفر بوسام الأثر المجتمعي في «مسؤولية الشركات»

دبي - البيان

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن حصوله على تكريم رفيع المستوى تثميناً لمبادراته النوعية وسجله الحافل في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بحصوله على وسام الأثر المجتمعي (الفئة الفضية) المُقدّم من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى).

ويشكل وسام الأثر المجتمعي علامة وطنية للمسؤولية المجتمعية، لتقييم واعتماد ومكافأة ممارسات المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية والأثر المستدام المتماشية مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، تقديراً لنشاطاتها في مجال الأثر المستدام وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والأولويات الوطنية. وجرت مراسم استلام الجائزة أخيراً ضمن أعمال الدورة الأولى لقمة ((عالم هادف)) في دبي يومي 7 و8 نوفمبر الجاري تحت شعار ((صعود اقتصادي عالمي مؤثر)).

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