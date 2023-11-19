«الشارقة الإسلامي» يظفر بوسام الأثر المجتمعي في «مسؤولية الشركات»

(MENAFN
- Al-Bayan)
دبي - البيان
أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن حصوله على تكريم رفيع المستوى تثميناً لمبادراته النوعية وسجله الحافل في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بحصوله على وسام الأثر المجتمعي (الفئة الفضية) المُقدّم من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى).
ويشكل وسام الأثر المجتمعي علامة وطنية للمسؤولية المجتمعية، لتقييم واعتماد ومكافأة ممارسات المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية والأثر المستدام المتماشية مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، تقديراً لنشاطاتها في مجال الأثر المستدام وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والأولويات الوطنية. وجرت مراسم استلام الجائزة أخيراً ضمن أعمال الدورة الأولى لقمة ((عالم هادف)) في دبي يومي 7 و8 نوفمبر الجاري تحت شعار ((صعود اقتصادي عالمي مؤثر)).
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