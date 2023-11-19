مكافآت مانشستر سيتي تهزم «وول ستريت»

يختلف المصرفيون الاستثماريون كثيراً عن لاعبي كرة القدم في العديد من النواحي: فهم يعملون لساعات أطول، ولا يُمكنهم الركض بنفس السرعة، كما أن لديهم عدداً أقل بكثير من المُعجبين والمشجعين. لكنهما يعملان في قطاعين يُكافآن النجوم جيداً، إذ يحصل هؤلاء النجوم على مكافآت سخية وعلاوات كبيرة نظير الأداء العالي، وجلب الإيرادات.

واستناداً إلى قصتين تم تداولهما هذا الأسبوع، فإن الهيكلية تسير على نحو أفضل مع لاعبي الكرة الكبار، مُقارنة بالعديد من المصرفيين في الوقت الحالي. فقد أعلن مانشستر سيتي، أن فاتورة الأجور ارتفعت إلى 423 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، بعد صرف مكافآت للفوز بألقاب ثلاث مسابقات كبرى لكرة قدم في المملكة المتحدة وأوروبا. على الجانب الآخر، من المتوقع خفض مكافآت وول ستريت بنسبة 25 في المئة هذا العام، في ظل الركود الذي طال صفقات الأعمال.

مع ذلك، لا يزال المصرفيون الاستثماريون يتقاضون أجوراً عالية، حيث بلغ متوسط الأجر في شركات الأوراق المالية في مدينة نيويورك ما يقرب من 500,000 ألف دولار في العام الماضي. لكن بالمقارنة، فإن نادي مانشستر سيتي يُشبه صندوق تحوط رياضياً، ولديه 520 موظفاً، 11 فقط منهم مطلوبون في ملاعب الدوري الإنجليزي المُمتاز في أي وقت. وهم يكلفون في المتوسط ما يُعادل مليون دولار لكل منهم في الأجور والاستحقاقات.

إن مانشستر سيتي ليس نادياً عادياً، فقد تجاوز ريال مدريد وبرشلونة، ليصبح أعلى الفرق ربحية في أوروبا، حيث بلغت إيراداته 713 مليون جنيه إسترليني العام الفائت، ولأنني عشت لفترة بجانب الاستاد القديم المتهالك للنادي في ماين رود، أعلم جيداً أن المؤسسة القائمة اليوم، لا تشبه ذلك بأي شكل من الأشكال، خاصة بعد التحول الذي حدث للنادي في عام 2008، بعد انتقال ملكيته إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

يبرز ذلك كيف يُمكن بناء الأندية الرياضية عن طريق تجميع وإدارة مجموعة من المواهب العالية الغالية، بما في ذلك المُهاجم النرويجي ايرلينج هالاند. وهذا مُشابه للشركات المالية، إذا تم بشكل جيد. ويذكرني التركيز الاستراتيجي لمانشستر سيتي ونهجه الصارم في إدارة الفريق، بعصر الشراكة السابق في بنك جولدمان ساكس.

وقد انتبهت وول ستريت إلى الأمر، إذ يعكف مايكل كلاين، وهو صانع صفقات مخضرم، له علاقات بمستثمرين في الشرق الأوسط، على تشكيل بنك استثماري، بالتعاون مع وكالة الفنانين المبدعين في هوليوود. وهو يأمل في الاستفادة من اهتمام صناديق الاستثمار الخاصة والصناديق الاستثمارية السيادية بقطاعي الرياضة والترفيه. ويعد صندوق سيلفر ليك الأمريكي، مستثمر أقلية في شركة مانشستر سيتي القابضة.

فارق آخر مهم بين المصرفيين ولاعبي كرة القدم، هو أن هؤلاء اللاعبين يؤدون عملهم علناً. وهذا يأخذنا إلى جوهر مناقشة قديمة حول ((تأثير النجم)): أو قدرة عدد قليل من الأفراد الموهوبين على الحصول على مبالغ استثنائية بفضل التكنولوجيا والعولمة. فكلما كان السوق الذي يُمكن لأي فرد الوصول إليه أكبر، كانت قدرته لأن يصبح ثرياً أعلى بكثير.

وترى إحدى المدارس الفكرية، أن الأمر يتعلق بشكل أساسي بالموهبة أو الموقع المهني، فإذا كنت مصرفياً بارزاً أو محامياً كبيراً، فيُمكنك الآن توسيع نطاق خدماتك، ليشمل العُملاء المُحتملين بشكلٍ أكبر. وكلاين هو أحد الأمثلة على ذلك، حيث تعلم السفر حول العالم بحثاً عن مُستثمرين لضمُهم للصفقات. ولا يحتاج أن يكون الكثير من الناس قد سمعوا به، ليكون عمله مُجزياً للغاية.

الرأي الآخر، هو أن ما يُهم هو الأداء: فالصفة الأكثر أهمية، هي القدرة على جذب الجماهير، وجعل الناس يشاهدونك على التلفاز، أو أن تجذب ملايين المتابعين. المُراد هو الشهرة، حتى لو كنت قد أسستها في البداية بفضل الموهبة. لهذا، جلب ليونيل ميسي الشهرة للدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم، بانضمامه إلى إنتر ميامي، بعد انتقاله من باريس سان جيرمان، مع حصوله على مقابل مالي ضخم للغاية.

إن نادي مانشستر سيتي يدرك جيداً القيمة المالية لضم لاعبين مشهورين. وكما يقول تقريره السنوي، فبناء فريق قادر على ((تقديم الإثارة والترفيه والفوز بالألقاب))، يسمح له أن يضاعف كثيراً عدد مُشجعيه البالغ عددهم 53,000، الذين بإمكانهم حضور كل مباراة تُقام على أرض الفريق. وبالفعل، فقد نجح النادي في أن يجذب جمهوراً تلفزيونياً، يصل إجماليه إلى 786 مليوناً في العام الماضي، و1.5 مليار تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي: وهذا هو تأثير النجم وراء قيمة علامته التجارية المتزايدة.

والتحدي هنا، هو الحفاظ على انضباط المواهب، كما عانى وول ستريت على مر السنوات. ووفقاً للمقاييس المالية البحتة، يعتمد مانشستر سيتي على النجومية بشكل أكبر من البنوك الاستثمارية، لذلك، استحوذت فاتورة الأجور 59 % من إيراداته العام الماضي. ويساعده في ذلك قدرته على تداول اللاعبين ذوي القيمة كأصول، وهو أمر تحسده عليه البنوك: فقد ساعد الصافي البالغ 122 مليون جنيه إسترليني، الذي حققه في سوق الانتقالات العام الماضي، على تحقيق الأرباح.

إن مكافآت وول ستريت المحبطة من حالة الركود الدوري ستتعافي، وستناقض نظام النجوم الخاص بها. وحسبما أشار ديفيد سولومون، المدير التنفيذي لبنك جولدمان، الشهر الماضي، فإن: ((سوق الصراع على أفضل المواهب لا يزال تنافسياً بشدة)). كما أن الثروات التي كانت تُحقق في قاعات التداول في البنوك الاستثمارية، أصبحت الآن تُبنى بعيداً عن الأنظار في الاستثمارات الخاصة، أو في صناديق التحوط متعددة الاستراتيجيات.

لكن ثمّة درساً أكبر: تأثير النجوم يتوسع في قطاعات الرياضة والترفيه والتسويق. وكان وول ستريت تعتبر نشازاً بسبب طريقتها في الدفع لنجومها، لكنها الآن تبدو عادية. وسابقاً، كانت أعلى المكافآت تذهب لأولئك الأقرب إلى الأسواق المالية، لكن الشهرة هي وسيلة جيدة بنفس القدر للحصول على مكافآت ضخمة، إن لم تكن أفضل.

عموماً، فإن عبارة ((كُن لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز))، ليست نصيحة مهنية عملية لمُعظم الناس، كما أنه من الصعب بما فيه الكفاية، أن تُصبح مصرفياً استثمارياً. ومع ذلك، إذا أُتيح لك الاختيار للعب أدوار النجومية، فاختر الشهرة.

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