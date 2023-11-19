«إنفستوبيا» توقع 8 اتفاقيات مع مؤسسات وطنية وعالمية

وقعت ((إنفستوبيا)) 8 اتفاقيات جديدة بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، وشملت الاتفاقيات الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات ومنتدى ((سولت))، وإي أف جي كونسلتنغ، وإي أف جي هيرميس، وبنك ستاندرد تشارترد، واتحاد الصناعات الهندية، وسيتي بنك.

وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون والشراكة في تنظيم النسخة الثالثة لقمة ((إنفستوبيا 2024)) في أبوظبي في 28 و29 فبراير المقبل، وكذلك إقامة الحوارات العالمية التي تقودها ((إنفستوبيا)) في السنة المقبلة ومن أبرزها فعالية ((إنفستوبيا الإمارات - الهند)) في دبي و((إنفستوبيا لندن)) في مدينة لندن وفعالية ((إنفستوبيا أوروبا)) في مدينة ميلانو.

وقع الاتفاقيات من جانب وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ومن الجهات الشريكة، سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، ونها الهرمودي، مديرة مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، ورولا أبو منة، الرئيسة التنفيذية لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات، وشمسة الفلاسي الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي بنك – الإمارات، وماسيميليانو سولبيزي، مدير المنطقة بشركة إي أف جي كونسلتنغ، ومصطفى الشيتي الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس الإمارات، وجون دارسي، العضو المنتدب لمنتدى ((سولت))، وسي. إس. راغافان، الممثل الرئيس لاتحاد الصناعات الهندية بمنطقة الخليج.

وقال عبدالله بن طوق المري: ((تسهم الاتفاقيات الجديدة في تعزيز رؤيتها ببناء جسور التعاون وإقامة الشراكات بصورة مستمرة مع المؤسسات الوطنية والعالمية، ودعم تحقيق أهدافها في تطوير منظومة عالمية للاستثمار، والإسهام في صوغ ملامح اقتصاد المستقبل، وتحفيز التحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة))، مشيراً إلى أن هذه الشراكات ستدعم خلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لمجتمعات الأعمال والحكومات، والتي سيتم طرحها ضمن جلسات وحوارات النسخة الثالثة لـ((إنفستوبيا)).

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