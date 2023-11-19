نمو اقتصاد دبي يخفض مخصصات البنوك 22 %

قلصت بنوك دبي إجمالي مخصصات انخفاض القيمة التي استقطعتها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، بما يعادل 1.3 مليار درهم، بتراجع يقارب 22 %، بينما ارتفع صافي أرباحها بـ75.4 % إلى 30 مليار درهم، بما يعكس قوة القطاع المصرفي بالإمارة، وتحسن الظروف الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية. وأظهرت القوائم المالية للبنوك الوطنية المدرجة في سوق دبي المالي تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بـ22 % لتصل إلى 4.7 مليارات درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلتها خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنحو 6 مليارات درهم.

وسجل بنكا الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي تراجعاً في مخصصات انخفاض القيمة بـ38.3 % إلى 2.9 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، مقارنة مع 4.7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.

الإمارات دبي الوطني

تصدر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة بنوك دبي من حيث الربحية، مسجلاً أرباحاً قياسية، بعد أن سجل نمواً بـ92 % في صافي الأرباح لتصل إلى 17.5 مليار درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي) في الأشهر التسعة الأولى من 2023 نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة.

وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 بـ53.8 % لتصل إلى 1.5 مليار درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنحو 3.25 مليارات درهم.

وحقق الإمارات الإسلامي أعلى ربح له على الإطلاق خلال 9 أشهر، حيث ارتفعت الأرباح بـ56 % لتصل إلى 1.65 مليار درهم .وسجل البنك ارتفاعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 بـ307.8 % لتصل إلى 548.9 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنحو 134.6 مليون درهم.

بنك المشرق

نمت الأرباح الصافية لـ((المشرق)) بـ 122 % إلى 5.8 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع الأداء التشغيلي القوي وإدارة التكلفة والقدرات الحكيمة لإدارة المخاطر، بينما سجل صافي الدخل من الفوائد نمواً بـ82%، مستفيداً من نمو الميزانية العمومية وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة. وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بـ27.5% لتصل إلى 341.3 مليون درهم.

دبي الإسلامي

سجل بنك دبي الإسلامي صافي ربح قدره 4.8 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بارتفاع 17.6 %، ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة. وخفض البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ3.44 % إلى 1.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، مقارنة مع 1.45 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2022.

دبي التجاري

وارتفعت الأرباح الصافية لبنك دبي التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 46.4 % إلى 1.93 مليار درهم، بفضل الزيادة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات، مع الحفاظ على معدلات جيدة للسيولة والتمويل والملاءة. ورفع البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ34.6 % إلى 899.1 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023.

القطاع المصرفي القوي

وقال أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في ((سنشري فاينانشال)): ((المخصصات المنخفضة للقروض المتعثرة مكنت البنوك من إدارة المخاطر الائتمانية والتحديات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار السلع وارتفاع أسعار الفائدة، وهو مؤشر واضح على استقرار جودة القطاع المصرفي)). وأضاف: ((تقوم البنوك في دبي بالتصدي بشكل استباقي للحد من المخاطر من خلال تقليل مخصصاتها للقروض المتعثرة وضمان توفر تحوطات إضافية في النصف الثاني من عام 2023، فضلاً عن تحسين جودة الأصول من خلال خفض المخصصات للقروض المتعثرة)). وأكد أن جودة الائتمان لأكبر 10 مقرضين في دولة الإمارات تحسنت منذ عام 2020، بفضل التعافي والتسوية وتحسن جودة الأصول وانتعاش سوق العقارات والنشاط الاقتصادي القوي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز