شركات ناشئة في دبي ترسم خارطة طريق لتحقيق حلم اليونيكورن

حينما نسمع عن قصص شركات ((يونيكورن))، مثل كريم وكيتوبي وسوق دوت كوم ودوبيزل و((جي أند تي إكسبرس)) نجدها دائماً ملهمة ومدهشة، إذ إن تحويل شركة ناشئة صغيرة إلى شركة تُقدر بمليارات الدولارات يعد حلماً يتمناه الكثيرون، ولكن كيف يرى رواد الأعمال الجدد في دبي السبيل لتحقيق هذا الحلم الكبير؟

عادة يستخدم مصطلح ((شركات يونيكورن)) للإشارة إلى الشركات الناشئة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق قيمة سوقية تقدر بمليار دولار أو أكثر، وتعد شركات يونيكورن نادرة ليس على مستوى الإمارات فحسب وإنما على مستوى العالم أيضاً، وغالباً ما تكون محط اهتمام كبار المستثمرين ورأس المال المغامر/الجريء.

كانت شركة ((كريم)) للنقل التشاركي، أولى الشركات العربية التي وصلت إلى نادي يونيكورن، حينما وصلت قيمتها إلى مليار دولار في سنة 2016، لتنضم إليها لاحقاً ((سوق. دوت كوم)) للتجارة الإلكترونية، وشركة ((كيتوبي)) المتخصصة في المطابخ السحابية، إلى جانب قصة نجاح شركة ((جي أند تي إكسبريس)) الصينية للتوصيل والخدمات اللوجستية، وكذلك منصة دوبيزل وبوروبرتي فايندر.

ما يجمع هذه الشركات هو دبي والبيئة الاستثنائية التي تقدمها الإمارة للشركات الناشئة من مرحلة التأسيس إلى النمو والنجاح، ولا سيما أن أحد مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 إطلاق برنامج دعم نمو 30 شركة في القطاعات الجديدة لتكون شركات يونيكورن عالمية في السنوات المقبلة.

((البيان)) استطلعت آراء عدد من الشركات الناشئة في دبي والتي تنشط في مجالات مختلفة من قطاع تكنولوجيا الفنادق والميتافيرس إلى الفينتك، للتعرف إلى أبرز الاستراتيجيات والمفاتيح التي يمكن أن تساعد على تحقيق النمو وبناء شركة ناجحة قادرة على تحقيق تقييم سوقي هائل، فضلاً عن التحديات التي تواجه حلم يونيكورن.

بيئة داعمة

قال فيليب بحوشي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ((ماغنيت MAGNITT)): لقد رأينا شركة يونيكورن كريم تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها في وقت سابق من هذا العام، والشركات مثل كريم هي النماذج الصحيحة للشركات الناشئة المصممة والرشيقة والمرنة.

وأضاف بحوشي إنه لأمر رائع أن نرى دولة الإمارات، وهي بوتقة تنصهر فيها الثقافات، تعطي الشركات الناشئة المحلية التي يمكنها النمو والتوسع في جميع أنحاء المنطقة هذا الدفع والزخم.

ولفت بحوشي إلى أن التحديات التي تواجه الشركات الناشئة لا تزال كما هي بغض النظر عن البيئة الاقتصادية، إلا أنها تصبح أكثر صعوبة في الأوقات الصعبة مالياً، ولا سيما مع استمرار الفيدرالي الأمريكي بسياسته المتشددة لمكافحة التضخم ما أثر سلباً على حجم تمويلات رأس المال الجريء في الفترة الماضية.

وأضاف إن التوسع والوصول إلى الأسواق الجديدة يعدان اليوم من أكبر التحديات للشركات الناشئة، وخاصة مع اختلافات في القوة الاقتصادية عبر المنطقة، وإن القدرة على زيادة حجم السوق الخاص بك عبر الوصول إلى مناطق جغرافية جديدة أمر صعب للغاية فيكون تمويل المشروع أصعب، ولا تزال المنافسة على المواهب تمثل تحدياً، وعلى الرغم من المؤشرات الاقتصادية التي تسلط الضوء على تباطؤ الاقتصادات، فإن تكلفة المعيشة وجاذبية الإمارات أدتا إلى المنافسة في المواهب وزيادة الأجور، ولقد أصبح هذا تحدياً رئيساً للاحتفاظ بالمواهب إلى جانب اكتساب مواهب جديدة.

قيمة مضافة حقيقية

وقالت مارك شهوان الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة ثروة، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، إن ثروة تطبيق ومنصة مالية انطلقت في فبراير من سنة 2018 عبر دبي، وتسهل المنصة الاستثمار في الأسواق العالمية، وتسمح للعميل بالاستثمار في الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة، وشراء العملات الرقمية وبيعها، والادخار والاستثمار على المدى البعيد، إلى جانب العديد من المنتجات المالية الأخرى.

وقال شهوان إن مجمل التمويل الذي حصلت عليه المنصة حتى اليوم يبلغ 25 مليون دولار، وذلك عبر جولات تمويلية متعددة، فبدأنا مع جولة (seed round) في سنة 2017، ثم انتقلنا إلى (Series A)، وآخر جولة كانت (Series B) بدعم من شركة مبادلة فكان المستثمرون الرئيسون (lead investor )، إلى جانب شركاء آخرين كالصندوق المالي التابع لمركز دبي المالي العالمي، وصندوق كيبكو من الكويت، وصندوق 500 غلوبال، وصندوق شروق.

وعن رؤيته لتحول الشركة الناشئة إلى يونيكورن، قال شهوان إن هناك عدة عوامل تسهم في نمو تقييم الشركة، وأهمها مرحلة البداية والانطلاق التي تتمثل في ثلاث نقاط رئيسة وهي الوقت والجاذبية وفريق العمل، وطبعاً يجب أن يكون هناك التمويل المناسب لتتمكن الشركة من النمو والتوسع وإيصال المنتج إلى السوق.

وأضاف شهوان يجب أن يكون لديك فريق عمل لديه مهارات تكمل بعضها بعضاً وخاصة في مرحلة البداية، إذ يجب أن يكون لدى المؤسسين قاعدة متينة لأخذ الشركة في الاتجاه الصحيح واتخاذ القرارات السليمة، كما أن المنتج أو الخدمة يجب أن يكون عليه طلب في السوق ونكون قادرين على حل مشكلة حقيقية قائمة، ومن ثم يأتي النمو بشكل تدريجي، فيجب التركيز على خلق علامة تجارية قوية بهدف الاحتفاظ بالعملاء وعدم تسربهم إلى أول منافس في السوق.

وتابع شهوان هنا في دبي يجب على الشركة الناشئة أن تعطي قيمة مضافة حقيقية وتفهم السوق وتفهم العميل وطريقة تفكيره، ونحنا في ثروة موجودون على الأرض، ولدينا فريق لخدمة العملاء يعرف السوق والتحديات التي يواجهها العميل، كما أننا مرخصون من قبل السلطات التنظمية في الإمارة ما يعطي العملاء رسائل مطمئنة.

وذكر شهوان أن الإمارات وخاصة دبي تقدم كل الدعم للشركات الناشئة، وتمثل الإمارة فرصة قوية للشركات كون الحكومة ملتزمة وتركز على خلق نظام بيئي يدعم الابتكار المالي والابتكار عموماً، لافتاً إلى أن دبي تبرز اليوم عبر عقليتها المتجهة دوماً نحو النمو، وعند الحديث عن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية يجب أن نشير إلى العديد من الحوافز في الإمارة مثل المناطق الحرة المصممة لجذب هذا النوع من الاستثمارات والشركات، والحوافز الضريبة، والمسرعات والحاضنات وصناديق الاستثمار الحكومية والخاصة، كل هذه الأفكار داعمة للشركات الناشئة لتسهل الانطلاق والقيام بالأعمال التجارية بطريقة سلسة.

وأشار شهوان إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة دخول الشركات العالمية الكبيرة وقدومها إلى السوق، على الرغم من أن طبيعة السوق حرة ومفتوحة ولكن يبقى ذلك تحدياً للشركات المحلية.

ولفت شهوان أيضاً إلى قضية التمويل ولا سيما حينما نتحدث عن أحجام التمويل الكبيرة عند مستويات التقييم العالية، فتحصل العديد من الشركات على التمويل في مرحلة الانطلاق من صناديق رأس المالي المخاطر، ولكن حينما تنمو الشركة وترتفع قيمتها تنخفض نسبة الشركات التي تدفع الشيكات الكبيرة، ولم يكن عدد الصفقات أو حجم التمويلات في الفترة الماضية ممثلاً لإمكانات السوق.

اقتصاد المعرفة والتوسع

وقال حسن الجرحي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة DUVERSE التي أسست في يونيو من سنة 2022 في واحة دبي للسيليكون، وهي إحدى 10 شركات تخرجت في مسرع الميتافيرس الخاص بفنتك هب التابع لمركز دبي المالي العالمي من ضمن 200 شركة تقدمت، إن الشركة تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وأضاف الجرحي إن مجالات الشركة تشمل التعليم للطلبة في المدارس والكليات الطبية، فنقدم تجارب تعليمية حية للطلبة معززة بالواقع الافتراضي بشكل تفاعلي، ويشمل أيضاً القطاع السياحي عبر الجولات الافتراضية وزيارة معالم المدينة المختارة، وقطاع التطوير العقاري لتقديم جولات في المشروعات الجديدة في أثناء البيع.

وذكر الجرحي أن المشروع بدأ من دبي عبر تمويل شخصي بقيمة 150 ألف دولار، ثم بدأنا بالحصول على جولات تمويلية متتابعة، واليوم دخلنا بشراكة مع منصة يوريكا الإنجليزية ولها مقر في الإمارات وحصلنا على جولة تمويلية أولى بقيمة 400 ألف دولار وقيمت الشركة عند 7.7 ملايين دولار، وفي الجولة الثانية نسعى للحصول على 4 ملايين دولار حسب المخطط ليرتفع تقييم الشركة إلى 50 مليون دولار. وعن الاستراتيجية المثلى لتحقيق حلم يونيكورن، قال الجرحي إن الطريق صعب وليس سهلاً في ظل المنافسة العالية والتطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا ولا سيما الميتافيرس، مؤكداً أن الشركة الناشئة يجب أن تركز على اقتصاد المعرفة والإبداع لكي تتطور وتتعلم بشكل مستمر وتنافس الشركات الداخلة حديثاً السوق.

وعد الجرحي أن التوسع والدخول إلى أسواق جديدة خارج الإمارات في المنطقة والعالم يعد من أفضل العوامل لتطور الشركة ورفع تقييمها، واليوم نجحنا في تسويق وبيع منتجاتنا في أكثر من 10 دول ومنها كندا وتركيا ونيجيريا والكويت والسعودية.

وفي ما يتعلق بالبيئة الاقتصادية الداعمة للشركات الناشئة في دبي، قال الجرحي إن الإمارة تقدم اليوم كل ما هو ممكن لتأسيس وتطور ونمو الشركات الناشئة بدءاً من البيئة الموائمة للأعمال التجارية، والإقامة الذهبية والمناطق الحرة المتخصصة والبنية التحتية الرقمية المتطورة، فضلاً عن التنوع الكبير في الإمارة ما يعطي المشروع الجديد صبغة عالمية منذ التأسيس.

ويرى الجرحي أن الحصول على التمويل في مرحلة التأسيس يعد أمراً ليس بالسهل، وهذا يعد أكبر تحدٍّ تواجهه الشركة الناشئة حينما تكون في مرحلة الفكرة ومن ثم نقلها إلى مشروع على أرض الواقع.

تكنولوجيا الفنادق

وقال قتيبة العلي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديجيتال هوتيلير التي تتخصص في مجال تكنولوجيا الفنادق وتتخذ من دبي مقراً لها، إن فكرة المشروع تطبيق ويب يسمح لنزلاء الفنادق بفئاتها كافة والشقق الفندقية وبيوت العطلات بالاستمتاع بتجربة رقمية متكاملة من لحظة الوصول وحتى المغادرة وبلغات متعددة، كما يمكن للعميل والمرة الأولى طلب منتجات من خارج مكان الإقامة وبشكل مباشر عبر التطبيق ليتم توصيلها للغرفة الفندقية.

وأضاف العلي إن التطبيق يعد الأول من نوعه في المنطقة وقد كانت انطلاقتنا من دبي وهي الخيار الأمثل وجهة فندقية عالمية، وقد سهّل إنشاء الشركة في دبي الوصول للعلامات التجارية الفندقية العالمية للتواصل معها وبناء شراكات تجارية مجدية منذ اليوم الأول.

وتابع كما ساعد وجودنا في الإمارات عامة ودبي خاصة، على الوصول إلى الأسواق العربية والعالمية بشكل أسرع بحكم إقامة أهم المعارض العالمية المتخصصة في السفر والسياحة في دبي والإمارات.

وقال العلي إن الشركة قامت حتى اليوم بجولتي تمويل (ملائكية وما قبل بذرية) عن طريق مستثمرين ملائكيين ومؤسسات رأس المال المغامر في الإمارات والسعودية، كما نعمل على جولة بذرية بهدف التوسع في منطقة الخليج بدءاً من السعودية وذلك للحصول على أكبر حصة سوقية في منطقة الخليج بأسرع وقت وذلك في أكبر سوقين في قطاع الضيافة في المنطقة، وستسمح لنا هذه الجولة بتحقيق أهداف الشركة في الوصول إلى تقييم يتجاوز 100 مليون دولار في منتصف سنة 2025.

وأفاد العلي بأن تطور الشركة الناشئة لتصبح شركة يونيكورن أو مليارية يرتبط بعدة عوامل وأهمها فكرة الشركة نفسها ونموذج العمل، وهذا العامل نقطة الانطلاق الأولى وبعدها تأتي بقية العوامل كالبيئة والدعم والتسهيلات الممنوحة، ولذلك يجب أن يكون نموذج العمل قابلاً للتطوير والتطبيق في أسواق متعددة وبطريقة سلسة حتى تتمكن الشركة من زيادة حجم السوق الذي تخدمه وزيادة حجم العمل من دون زيادة جوهرية في الإنفاق.

وأضاف ولذلك تعد سهولة الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية من الإمارات من أهم الدوافع التي تحفز روّاد الأعمال على البدء من هنا، كما أن الوصول للتكنولوجيا المطلوبة والمواهب والخبرات والتمويل من العوامل التي تدفع الشركة للوصول لأهدافها بشكل أسرع وهو ما يسهله الوجود في مدينة دبي.

أما بالنسبة للتحديات، فقال العلي إنها تتمثل بشكل أكبر في الأوضاع الاقتصادية العالمية وإحجام صناديق التمويل العالمية عن تمويل الشركات الناشئة بالوتيرة نفسها التي كانت قبل وفي جائحة كورونا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والوصول لنسب تضخم عالية في بعض الأسواق العالمية.

عقلية موجهة نحو الحلول

إلى ذلك، قال فراس جلبوط، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بركة، إن المشروع تطبيق يمكن المستثمرين من دول الخليج من الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول المخصصة والتي تتناسب مع أهدافهم، فيستطيع المستثمرون بناء محافظ استثمارية متنوعة لتنمية ثرواتهم على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات والصناديق الأمريكية.

وأضاف جلبوط نحن فخورون بكوننا شركة ناشئة محلية مقرها في قلب المركز المالي لدولة الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، منذ أغسطس من سنة 2021، إذ إن بركة للخدمات المالية خاضعة لرقابة وإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، وتم تصميم منصتنا لتمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة من الناحية المالية وتتوافق مع قيمهم وأهدافهم الشخصية، وكان دافعي الرئيس لتأسيس بركة مدفوعاً بمهمة تحفيز المزيد من الأشخاص على الاستثمار، وبناء منتج يقدم حلاً مفيداً لسكان المنطقة لبناء دخل ساكن ومساعدتهم على تنمية ثرواتهم على المدى الطويل لعدة أجيال قادمة، بحسب جلبوط.

وفي ما يتعلق بمسيرة التمويل، قال جلبوط نجحنا في جمع 25.1 مليون دولار من الاستثمارات عبر ثلاث جولات استثمارية، وكانت جولة الاستثمار الأخيرة جولة أ واكتملت في 16 نوفمبر 2022.

وعن التحديات، قال جلبوط لقد شكلت إدارة المشهد المالي المتطور في منطقتنا تحديات كبيرة، تاريخياً، ربما لم تكن الثقافة المالية الأفضل في المنطقة، ولكن الخبر الجيد أن هناك تغيراً كبيراً وتطوراً ملحوظاً في الثقافة المالية، والحكومة اليوم أكثر التزاماً من أي وقت مضى بتعزيز التعليم والتخطيط المالي عبر مبادرات مختلفة، وإن التحول الإيجابي نحو تعزيز التعليم المالي والتخطيط المالي، مدفوعاً بالتزام الحكومة الثابت، يملؤنا بالتفاؤل. وأضاف ((من الرائع مشاهدة التطور الملحوظ في القطاع المالي، إذ نفخر بتقديم منتج لهذه المنطقة مصمم لدعم هذه العقلية المتطورة)).

وذكر جلبوط يتطلب الوصول لتقييم يونيكورن اتباع نهج استراتيجي وفهم عميق لديناميكيات السوق المحلي والعالمي، ومن وجهة نظرنا نرى أن هناك بعض الخطوات الأساسية والاستراتيجيات المجدية، وتتمثل في التكيف مع النماذج العالمية: ابدأ بتكييف نماذج الأعمال العالمية الناجحة لتناسب المتطلبات والرغبات المحلية، ويتضمن ذلك تصميم منتجك أو خدمتك بما يتناسب مع الاحتياجات المحددة والفروق الثقافية الدقيقة للسوق الذي تستهدفه،

والأمر الآخر، يتمثل في معالجة التحديات والفرص الإقليمية: تحديد ومعالجة التحديات المحلية مثل الثقافة المالية عبر حلول مبتكرة ومحلية، وعبر حل المشكلات الفريدة، يمكنك الحصول على ميزة تنافسية وتوفير قاعدة عملاء محلية قوية.

وعن دعم الشركات الناشئة في الإمارات، قال جلبوط إن الشركات الناشئة في الدولة تتمتع بكل الفرص لبناء أعمال إقليمية.وأضاف لقد حصلت دبي على مكان ضمن أفضل 10 أنظمة إيكولوجية للشركات الناشئة على مستوى العالم، وذلك بفضل الإطار التنظيمي الذي تدعمه الإمارات والذي يدعم الشركات الناشئة، والثقافة التي تشجع ريادة الأعمال، وموقعها الاستراتيجي المتميز، وتعمل هذه العوامل مجتمعة على تنمية عقلية التصميم بين رواد الأعمال. وتابع يعد دعم الشركات الناشئة عنصراً فارقاً في الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات، وقد اتخذت الحكومة العديد من المبادرات لتعزيز النظام البيئي المزدهر للشركات الناشئة، مثل إطلاق كيانات حكومية تركز فقط على توسيع نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي إجابته عن سؤال كيف يمكن للشركات الناشئة التغلب على تحديات جمع التمويل؟ قال جلبوط يعد إظهار قيمة الحل المبتكر الخاص بالشركة وإمكاناته للنمو أمراً بالغ الأهمية لجذب المستثمرين، وإضافة إلى ذلك، فإن بناء الثقة عبر التواصل الشفاف وتحديثات التقدم المستمر يمكن أن يساعد على ترسيخ الصدقية بين المستثمرين، وأحد أكبر الأشياء التي تعلمتها كونني مؤسساً أن عليك أن تتغلب على الصعاب وأنك ستواجه عقبات على طول الطريق (أحياناً العديد منها في وقت واحد)، ولذا من المهم أن يكون لديك عقلية موجهة نحو الحلول.

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