147 مليار درهم إيرادات «القيمة المضافة» منذ تطبيقها حتى نهاية يونيو

بلغ إجمالي قيمة الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها في العام 2018 وحتى نهاية النصف الأول من 2023 أكثر من 147 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي إيرادات الضريبة الانتقائية من أكتوبر 2017 وحتى نهاية يونيو الماضي نحو 13 مليار درهم، بحسب ما أفاد به يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في حواره مع ((البيان)).

وأشار إلى أن وجود نظام ضريبي يتماشى مع أفضل الممارسات سيدعم الدولة في الوفاء بالتزاماتها الدولية كعضو في الإطار الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بمعالجة الممارسات الضريبية الضارة وفي تعزيز الشفافية والكفاءة الضريبية.

وتناول يونس الخوري الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية ((2023 - 2026)) التي تسعى لتحقيق تسعة أهداف، ثلاثة منها استراتيجية، هي ((تمكين الأداء المالي المتميز في الحكومة الاتحادية))، و((ضمان الاستدامة المالية لمستقبل شمولي))، و((تعزيز المرونة المالية الوطنية))، وأربعة منها رئيسية هي: ((وضع السياسة المالية المستدامة))، و((تعزيز النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال التنافسية))، و((العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية))، و((الثقة والشفافية))، واثنين من الممكنات الحكومية وهي ((استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية))، و((تقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة)).

وفيما يلي نص الحوار:

بعد خمس سنوات على تطبيق ضريبة القيمة المضافة ودخول قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ في 2023، ما الإجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية لضمان عدم تأثر الأعمال؟

تماشياً مع رؤية دولة الإمارات، تم تصميم نظام ضريبة الشركات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة وبناءً على دراسات ومشاورات مع أصحاب المصلحة لتحديد ما يتناسب مع بيئة الأعمال في الإمارات وبما يعزز استدامتها وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً.

إن وجود نظام ضريبي يتماشى مع أفضل الممارسات سيدعم الدولة في الوفاء بالتزاماتها الدولية كعضو في الإطار الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بمعالجة الممارسات الضريبية الضارة وفي تعزيز الشفافية والكفاءة الضريبية. تم تحديد معدل ضريبة أساسي تنافسي نسبته 9 %، كما تم تحديد 0 % على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375.000 درهم، لدعم الشركات الناشئة والصغيرة في اقتصاد الدولة. وعليه، فإن هذه النسبة الأساسية (9 %) تعد تنافسية كما تعد ضمن أدنى النسب المطبقة لضريبة الشركات عند مقارنتها على المستوى الدولي.

كما قامت الوزارة بعقد ورش وجلسات توعية عدة لشرح ومناقشة المزايا الرئيسية والآثار المترتبة عن أبرز قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الصادرة بشأن تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات. وعليه، فإن هذه الورش قد ساهمت في دعم الشركات والأعمال لفهم مبادئ السياسة الضريبية والقرارات التنظيمية مما يعزز اليقين والشفافية للنظام الضريبي. وعليه، فإن تطبيق نظام ضريبة الشركات من شأنه دعم سهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية بما يتماشى مع الممارسات الضريبية الدولية. وهذا بدوره يجذب المزيد من الشركات إلى مناخ الأعمال الآمن في الدولة والمتوافق مع المعايير الدولية.

كم يبلغ إجمالي إيرادات ضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها في 2018 وحتى النصف الأول 2023؟ والضريبة الانتقائية من أكتوبر 2017 حتى يونيو الماضي؟

بلغ إجمالي إيرادات الدولة لضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها في 2018 وحتى نهاية يونيو من عام 2023، أكثر من 147 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي إيرادات الدولة للضريبة الانتقائية من فترة أكتوبر 2017 وحتى نهاية يونيو الماضي، ما يقارب 13 مليار درهم.

شرائح متعددة

هل هناك إصدارات جديدة لوزارة المالية من السندات والصكوك؟

لاقى إصدار شرائح متعددة من سندات الخزينة الاتحادية المقومة بالدرهم الإماراتي، اهتماماً ملحوظاً من المستثمرين في المنطقة، بفضل ازدهار الاقتصاد الوطني والتصنيفات الائتمانية المرتفعة. كما يواصل برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي لعام 2023 تحقيق نتائج استثنائية، الأمر الذي انعكس على أسعار الصكوك والتي كانت معادلة لسندات الخزانة الأمريكية بآجال استحقاق مماثلة.

ويعد إصدار صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي أحد أبرز أدوات إدارة السياسة النقدية والسيولة لتمويل البرامج والمشاريع التنموية، ويعمل على بناء سوق صكوك بالعملة المحلية، ليوسع نطاق الصيرفة الإسلامية. كما يدعم إصدار الصكوك والسندات الاستدامة المالية التي نعمل على مراقبتها من خلال ((تحليل استدامة الدين العام))، ومن خلال وضع خطة تنفيذ استراتيجية الدين العام، وذلك عبر تحديد مستويات المخاطر، والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بهدف تطوير سوق مالية أولية وثانوية عالية الكفاءة.

كيف استطاع القطاع المالي بالدولة تحقيق أداء استثنائي خلال السنوات الماضية؟

كان ولا يزال لوزارة المالية دور مؤثر في تعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية، حيث تسعى ومنذ قيام الاتحاد لتكون نموذجاً رائداً ومرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية بالعمل المالي الحكومي، وتعمل لمواصلة التميز والريادة بمجالات عملها، اعتماداً على الابتكار كمنهج راسخ، ودعامة أساسية في تطوير وتنفيذ سياساتها وأهدافها، ونجحت بالفعل في تحقيق نتائج أداء متميزة بمحاور الأداء الاستراتيجي ما طور منظومة العمل المالي، وعزز كفاءة الإجراءات المالية الحكومية.

وقد نجحت وزارة المالية خلال الدورة الاستراتيجية (2017 - 2022) في تحقيق جميع أهدافها الاستراتيجية من خلال إطلاق وتنفيذ المشاريع والخطط والمبادرات الاستباقية والمبتكرة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تسخر الوزارة جميع إمكاناتها لتنفيذ الرؤى والتوجهات الحكومية، لدعم مكانة الدولة وتنافسيتها، كما تميزت الوزارة بتطبيق منظومة عمل مالي حكومي فعالة، وبدور محوري في إدارة وتعزيز وتنويع الموارد المالية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تؤدي دوراً قيادياً ومؤثراً في الإدارة الاستراتيجية للمالية العامة، ما يعزز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية والاستدامة المالية والاقتصادية للدولة.

ماذا عن الاتفاقيات التي أبرمتها الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل؟

توفر اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي عدداً من المزايا أبرزها، تعزيز الأهداف التنموية وتنويع مصادر الدخل القومي للدولة، وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتوفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي، وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة وتعزيز الاستثمار، فضلاً عن مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية، إلى جانب تحفيز تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.

ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 196/3 لسنة 1989 بشأن تفويض وزارة المالية بالتفاوض وتوقيع اتفاقيات ثنائية شاملة لتجنب الازدواج الضريبي، بلغ عدد الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة 252 اتفاقية منها 147 اتفاقية موقعة نهائياً لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، 112 اتفاقية موقعة نهائياً لحماية وتشجيع الاستثمار، وشملت الاتفاقيات الموقعة ما يقارب 74 % من دول العالم.

ما هي الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية خلال العام الجاري؟

تعمل وزارة المالية على النهوض بالعمل الحكومي من خلال التمكين المالي والاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل، والمواءمة بين الاحتياجات المرحلية للاقتصاد الوطني من جهة والمتغيرات العالمية السريعة من جهة ثانية، لمواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي الحكومي، ودعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة، وتتمثل رؤيتها بالريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، أما رسالتها فهي إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال سياسات مالية مستدامة واستشرافية وتمثيل مصالح الدولة المالية على المستوى الدولي، وهو ما يتجسد من خلال الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية ((2023 - 2026)) التي تسعى لتحقيق تسعة أهداف، ثلاثة منها استراتيجية، هي ((تمكين الأداء المالي المتميز في الحكومة الاتحادية))، و((ضمان الاستدامة المالية لمستقبل شمولي))، و((تعزيز المرونة المالية الوطنية))، وأربعة منها رئيسية هي: ((وضع السياسة المالية المستدامة))، و((تعزيز النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال التنافسية))، و((العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية))، و((الثقة والشفافية))، واثنين من الممكنات الحكومية وهي ((استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية))، و((تقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة))، و((تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة))، و((الاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل)).

تسهيلات كبيرة

كيف تساهم وزارة المالية في دعم الشركات الناشئة والصغيرة؟

أصدرت الوزارة القرار رقم (73) لسنة 2023 في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة، ويهدف إلى دعم الشركات الناشئة وغيرها من الأعمال الصغيرة أو متناهية الصغر التي تبلغ إيراداتها 3 ملايين درهم أو أقل في فترة ضريبية ذات صلة وفترات ضريبية سابقة، كما يتيح القرار للشركات اختيار الاستفادة من ((تسهيلات الأعمال الصغيرة))، وذلك للفترات الضريبية التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2026.

إن اختيار تسهيلات الأعمال الصغيرة يعني أنه سيتم اعتبار الخاضع للضريبة لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية ذات الصلة، وأنه يستطيع الاستفادة أيضاً من التزامات الامتثال المبسطة. ولاختيار تسهيلات الأعمال الصغيرة، يتعين على الشخص الخاضع للضريبة إجراء اختيار في الإقرار الضريبي لضريبة الشركات في الفترة الضريبية ذات الصلة.

وخلال عام 2019، قامت الهيئة الاتحادية للضرائب بعد التنسيق مع الوزارة بمنح تسهيل في شأن الفترات الضريبية لتقديم الإقرار الضريبي الخاص بضريبة القيمة المضافة، فللمسجلين لضريبة القيمة المضافة في الدولة، يكون لهم إما فترة ضريبية شهرية أو ربع سنوية، حيث تم منح فترات نصف سنوية لفئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

ماذا عن مستهدفات الميزانية الاتحادية لعام 2024؟ وأهم القطاعات التي تركز عليها؟

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 - 2026 بقيمة تصل إلى 192 مليار درهم، والميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، بإيرادات قدرها 65.728 مليار درهم، وتم تخصيص جزء مهم من ميزانية عام 2024 على قطاعات التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، تأكيداً لنهج دولة الإمارات برفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وتطوير الخدمات الحكومية.

وتم تخصيص 26.7 مليار درهم لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بـ42 % من إجمالي الميزانية العامة، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي 10.2 مليارات درهم، بـ16 % من إجمالي الميزانية، والاعتمادات المالية للخدمات الصحية ووقاية المجتمع بمبلغ 5.2 مليارات درهم، بـ8 % من إجمالي الميزانية العامة، فيما بلغت الاعتمادات المالية للشؤون الاجتماعية 3.6 مليارات درهم، بـ6% من إجمالي الميزانية العامة، والاعتمادات المخصصة للمعاشات التقاعدية 6.1 مليارات درهم، بـ 10 % من إجمالي الميزانية العامة.

وبلغت الاعتمادات المخصصة للخدمات العامة مبلغ 1.5 مليار درهم بـ2 % من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد.

وتم تخصيص 25.2 مليار درهم من الميزانية الاتحادية لعام 2024 لقطاع الشؤون الحكومية، ما نسبته 39 % من إجمالي الميزانية العامة. وتم تخصيص 2.6 مليار درهم من الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، والذي يشكل 4 % من إجمالي الميزانية العامة. وتم تخصيص 2.3 مليار درهم من الميزانية لقطاع الاستثمارات المالية، والذي يشكل نسبة 4 % من إجمالي الميزانية العامة، وتتضمن مبلغ 807.5 ملايين درهم للمشروعات الاستثمارية الاتحادية.

وتم تخصيص 7.2 مليارات درهم مصاريف اتحادية أخرى ما نسبته 11 % من إجمالي الميزانية العامة.

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