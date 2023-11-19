زيلينسكي يقيل مديرة إدارة الخدمات الطبية بالجيش الأوكراني



أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مديرة إدارة الخدمات الطبية بالجيش الأوكراني.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو يوم الأحد إن أناتولي كازميرتشوك سيحل محل الميجور جنرال تيتيانا أوستاشينكو.

وكان كازميرتشوك في السابق رئيسا للمستشفى الوطني العسكري في كييف.

وتابع زيلينسكي: "هناك، وبشكل أساسي، حاجة إلى مستوى جديد من الدعم الطبي لجيشنا"، دون تقديم مزيد من التوضيح لقراره.

وكان قد تم تعيين أوستاشينكو قائدة لقيادة القوات الطبية بالجيش الأوكراني في عام 2021 - قبل بدء الحرب في أوكرانيا . وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وتزايدت الشكاوى من الأطباء العسكريين والمسعفين الطبيين بشأن عملها. ومنذ حوالي أسبوع، ذكرت بوابة أوكراينسكا برافدا الإلكترونية أن وزير الدفاع رستم أوميروف يدرس طلب إقالة أوستاشينكو.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز