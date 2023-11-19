وفاة 21 شخصاً في جمهورية الدومنيكان بسبب الأمطار الغزيرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مركز عمليات الطوارئ الحكومي في جمهورية الدومنيكان في تقرير الأحد إن 21 شخصا على الأقل لقوا حتفهم نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في مطلع الأسبوع.
كانت السلطات رفعت في وقت سابق اليوم حالة التأهب في أنحاء من البلاد تحسبا لانهيارات أرضية وفيضانات محتملة بعد أن أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى نزوح آلاف السكان.
وذكر مركز عمليات الطوارئ أنه تم إعلان حالة التأهب في 14 منطقة.
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