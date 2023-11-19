وفاة 21 شخصاً في جمهورية الدومنيكان بسبب الأمطار الغزيرة

قال مركز عمليات الطوارئ الحكومي في جمهورية الدومنيكان في تقرير الأحد إن 21 شخصا على الأقل لقوا حتفهم نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في مطلع الأسبوع.

كانت السلطات رفعت في وقت سابق اليوم حالة التأهب في أنحاء من البلاد تحسبا لانهيارات أرضية وفيضانات محتملة بعد أن أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى نزوح آلاف السكان.

وذكر مركز عمليات الطوارئ أنه تم إعلان حالة التأهب في 14 منطقة.