شن الطيران الاسرائيلي سلسلة غارات مكثفة في شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت بعشرات الصواريخ محيط مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس، ما أدى لمقتل العشرات أغلبهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين، إضافة إلى غارة على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

وفي مدينة غزة، قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، إضافة إلى قصف آخر في حي الصبرة، فيما أن العشرات مازالوا تحت الركام في ظل الأوضاع الجوية الماطرة وصعوبة وصول طواقم الدفاع المدني والاسعاف.

اقرأ أيضاً:

عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف شمال غرب خان يونس

الأمم المتحدة تكشف نسبة النساء والأطفال بين ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 13 ألف قتيل

أول رد من حماس حول اتهامات الجيش الإسرائيلي

باستخدام مستشفى الشفاء لاحتجاز رهائن

ماكرون لنتانياهو: عدد الضحايا المدنيين كبير جدًا في قطاع غزة

أول تعليق من غوتيريش حول الهجمات الإسرائيلية على مدرستين أمميتين في غزة

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 13 ألف قتيل

بعدما تحول إلى منطقة موت.. تطور جديد بشأن الأطفال الخدج في مستشفى الشفاء

فرنسا تبدي استعدادها لاستقبال مصابين من غزة وتزيد دعمها الإنساني

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز