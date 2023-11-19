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فوز خافيير ميلي بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين بـ56% من الأصوات وسيرجيو ماسا يعترف بهزيمته

11/19/2023 7:21:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق المرشح الليبرالي خافيير ميلي مفاجأة كبيرة في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين الأحد بحصوله على نحو 56 بالمئة من الأصوات وفق ما أظهرت نتائج جزئية رسمية.

وحصل منافسه وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا على نحو 44 بالمئة بعد فرز 86 بالمئة من الأصوات، وقد أقر بهزيمته قائلا إنه اتصل بميلي لتهنئته.

واعترف وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا بهزيمته في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي أجريت اليوم الأحد أمام منافسه التحرري خافيير ميلي المنتمي لأقصى اليمين.

وأضاف ماسا من مقر حملته في بوينس أيرس "لقد اتصلت بخافيير ميلي لتهنئته".

وأظهرت النتائج الرسمية الأولية حصول ميلي على نحو 56 بالمئة من الأصوات مقابل 44 بالمئة لماسا.



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