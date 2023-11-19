-->

Monday, 20 November 2023 05:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غادر الملعب باكياً.. إصابة خطيرة لنجم برشلونة في الركبة

11/19/2023 7:21:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرض بابلو جافي نجم برشلونة لإصابة خطيرة في الركبة خلال مباراة إسبانيا و جورجيا في ختام منافسات المجموعة الأولى لتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

واضطر جافي
لمغادرة الملعب باكيا وهو يمسك بركبته طغت على الفوز بالنسبة لمدرب المنتخب الإسباني لويس ديلا فوينتي.

وأبلغ ديلا فوينتي مؤتمرا صحفيا "إنها لحظة عصيبة جدا بالنسبة لجابي وبرشلونة والمنتخب ولي، يبدو وكأننا خسرنا المباراة".

وقال "هذا الوجه القبيح لكرة القدم. أشعر بالأسى الشديد. لننتظر الفحوصات لتأكيد حجم الإصابة لكن هذا الفوز يترك مرارة في حلقي كما لم يفعل أي انتصار من قبل في حياتي".

وافتتحت إسبانيا التسجيل بعد أربع دقائق فقط من بداية المباراة بعد ركلة حرة من توريس من الجهة اليسرى وصلت لروبن لو نورمان الذي سجل هدفه الدولي الأول من ضربة رأس.

وأدركت جورجيا التعادل بعد ست دقائق عبر هجمة مرتدة سريعة وإنهاء من خفيتشا كفاراتسخيليا مهاجم نابولي الذي سدد كرة منخفضة من حافة منطقة الجزاء في شباك الحارس أوناي سيمون.

وتلقت إسبانيا ضربة أخرى بعد لحظات بمغادرة جافي لاعب وسط برشلونة الملعب باكيا بسبب إصابة في الركبة إثر احتكاكه بلاعب منافس.

وقال لو نورمان "لا يمكننا الاحتفال كما كنا نريد. إصابة جابي ضربة قوية، أشعر بالاستياء الشديد. لم تكن أفضل مبارياتي مع المنتخب، هناك أمور يمكن تحسينها".

ورغم ذلك استعادت إسبانيا تقدمها بعد عشر دقائق من الاستراحة بضربة رأس من توريس بعد تمريرة خوسيه لويس جايا العرضية من الجانب الأيسر.

وسيطرت إسبانيا على مجريات اللقاء في الشوط الثاني قبل أن يحرز لوخوشفيلي هدفا عكسيا بعد تمريرة عرضية من البديل الأمين جمال في الدقيقة 72 لتصبح النتيجة 3-1.

وقال توريس "إنه انتصار مهم في ختام مشوارنا بالتصفيات، لكننا نرحل بمشاعر متباينة بسبب إصابة جابي. لا نعرف حجم الإصابة لكننا نعرف أن جابي محارب ونعتقد أنها قد تكون خطيرة".

وبلغت إسبانيا بطولة أوروبا، المقامة في ألمانيا العام المقبل، للمرة 12 وتتطلع لتحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخها بعد أعوام 1964 و2008 و2012.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN19112023000110011019ID1107455239

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث