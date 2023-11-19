أول رد من حماس حول اتهامات الجيش الإسرائيلي باستخدام مستشفى الشفاء لاحتجاز رهائن

نفت حركة حماس اتهامات الجيش الإسرائيلي لها باستخدام مستشفى الشفاء بغزة لاحتجاز رهائن..

وقالت الحركة إن تصريحات الجيش الإسرائيلي حول استخدام مجمع الشفاء الطبي في غزة لاحتجاز أسرى إسرائيليين مضللة وكاذبة.

وأضافت أن هذه التصريحات هدفها "التغطية على فشله الأمني والعسكري".

وقالت "إن الجيش الاسرائيلي

يواصل حملة الكذب والتضليل في حديثه عن أسرى تم اقتيادهم إلى مستشفى الشفاء، ويزعم العثور على جثة مجنّدة يدّعي أنها قتلت في المستشفى".

وأضافت " إن كتائب القسام أكدت بوضوح، أنه تمت متابعة الحالة الصحية لأسرى مصابين وتقديم العلاج لهم في المستشفيات، ومن ثمّ أعيدوا إلى أماكن احتجازهم.

وتابعت " أنه لا جديد فيما جاء به المتحدّث العسكري الإسرائيلي "إلا محاولة التغطية على كذبهم وزعمهم باتخاذ حركة حماس لمستشفى الشفاء مقرا عسكريا للقيادة والسيطرة".

وكانت حكومة حركة حماس أعلنت

أن 13 ألف شخص قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "بلغ عدد القتلى أكثر من 13 ألف شخص، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة".

وأضاف: "بلغ عدد قتلى الكوادر الطبية 201 طبيب وممرض ومسعف. كما قتل 22 من رجال الدفاع المدني و60 صحفيا".

وأشار إلى أن "العدد الإجمالي للمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من 1330 مجزرة".

كما سجل المصدر نفسه أكثر من 6600 مفقود "إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، تمنع القوات الإسرائيلية أي أحد من الوصول إليها، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل وامرأة".

وفيما يخص عدد الإصابات، أوضحت حكومة حركة حماس أنه ارتفع إلى 30 ألف إصابة، أكثر من 75 بالمئة منها من الأطفال والنساء.

وكشفت كذلك أن عدد المقرات الحكومية المدمرة بلغ 97، فضلا عن خروج 65 مدرسة عن الخدمة.

وخرج عن الخدمة أيضا 25 مستشفى، و52 مركزا صحيا، والعشرات من سيارات الإسعاف.

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