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رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يثني على كتاب يوسف صلاح الدين

11/19/2023 7:15:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري،‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬والباحث‭ ‬يوسف‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬الذي‭ ‬أهدى‭ ‬إليه‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬كتابه‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬وسام‭ ‬عباس‭ ‬السبع‭ ‬‮«‬النخبة‭ ‬التجارية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الهند‮»‬‭.‬

وأثنى‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬احتواه‭ ‬الكتاب‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬قيمّة،‭ ‬شاكراً‭ ‬الباحث‭ ‬يوسف‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإهداء‭ ‬المميّز‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬حركة‭ ‬التوثيق‭ ‬وإبراز‭ ‬لدور‭ ‬الشخصيات‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التجارة‭ ‬والترحال‭ ‬إلى‭ ‬شبه‭ ‬القارة‭ ‬الهندية‭ ‬ليمثلوا‭ ‬قدوة‭ ‬ونموذجا‭ ‬يحتذى‭ ‬بها‭ ‬للجيل‭ ‬الحالي‭ ‬والأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬متمنياً‭ ‬للباحث‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قدم‭ ‬الباحث‭ ‬يوسف‭ ‬صلاح‭ ‬الدين
الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يلقاه‭ ‬وزملاءه‭ ‬الكتّاب‭ ‬والباحثين‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬بكلّ‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬يعزز‭ ‬الساحة‭ ‬الفكرية‭ ‬ويثري‭ ‬المكتبة‭ ‬الوطنية‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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