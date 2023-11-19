رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يثني على كتاب يوسف صلاح الدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، رجل الأعمال والباحث يوسف صلاح الدين الذي أهدى إليه نسخة من كتابه المشترك مع وسام عباس السبع «النخبة التجارية البحرينية في الهند».
وأثنى الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة على ما احتواه الكتاب من معلومات قيمّة، شاكراً الباحث يوسف صلاح الدين على هذا الإهداء المميّز الذي يعتبر إضافة إلى حركة التوثيق وإبراز لدور الشخصيات البحرينية الرائدة في مجال التجارة والترحال إلى شبه القارة الهندية ليمثلوا قدوة ونموذجا يحتذى بها للجيل الحالي والأجيال القادمة، متمنياً للباحث كل التوفيق والنجاح.
من جانبه قدم الباحث يوسف صلاح الدين
الشكر والتقدير إلى الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، على ما يلقاه وزملاءه الكتّاب والباحثين من دعم وتشجيع للاستمرار في تقديم المزيد بكلّ ما من شأنه يعزز الساحة الفكرية ويثري المكتبة الوطنية بما يعود بالنفع والنماء على مملكة البحرين.
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