قرار وزاري بتحديد خط الدفان في خليج توبلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت أمل الحامد:
صدر عن وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة بنت أحمد الرميحي قرار رقم (1370) بشأن تحديد خط الدفان في خليج توبلي، ونشر بالجريدة الرسمية.
قرر الآتي:
المادة الأولى: يحدد خط الدفان في خليج توبلي وفقًا لما هو وارد في الخارطة المعتمدة والمرافقة لهذا القرار.
المادة الثانية: يُعاقب كل من يُخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم (53) لسنة 2006 باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية.
المادة الثالثة: يلغى القرار رقم (299) لسنة 2021 بشأن تحديد خط الدفان في خليج توبلي.
المادة الرابعة: على المعنيين -كٌّل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كلمات دالة
MENAFN19112023000055011008ID1107455228
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.