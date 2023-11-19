قرار وزاري بتحديد خط الدفان في خليج توبلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





صدر‭ ‬عن‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬1370‭) ‬بشأن‭ ‬تحديد‭ ‬خط‭ ‬الدفان‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬توبلي،‭ ‬ونشر‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

قرر‭ ‬الآتي‭:‬

المادة‭ ‬الأولى‭: ‬يحدد‭ ‬خط‭ ‬الدفان‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬توبلي‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬وارد‭ ‬في‭ ‬الخارطة‭ ‬المعتمدة‭ ‬والمرافقة‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭.‬

المادة‭ ‬الثانية‭: ‬يُعاقب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يُخالف‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بالعقوبة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬5‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬53‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬باعتبار‭ ‬خليج‭ ‬توبلي‭ ‬منطقة‭ ‬محمية‭ ‬طبيعية‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة‭: ‬يلغى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬299‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بشأن‭ ‬تحديد‭ ‬خط‭ ‬الدفان‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬توبلي‭.‬

المادة‭ ‬الرابعة‭: ‬على‭ ‬المعنيين‭ -‬كٌّل‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭- ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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