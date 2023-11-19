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عضو بلدي يطالب ببرنامج استباقي لمواجهة البعوض

11/19/2023 7:15:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬محمد‭ ‬القصاص‭:‬


طالب‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬باسم‭ ‬أبو‭ ‬إدريس‭ ‬بتكثيف‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬لكشف‭ ‬بؤر‭ ‬توالد‭ ‬يرقات‭ ‬البعوض‭ ‬ومكافحتها‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬مسبباتها‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬انتشارها‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭.‬

وقال‭ ‬إننا‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬لموسم‭ ‬البعوض‭ ‬وهاجس‭ ‬لدغاته‭ ‬المؤلمة‭ ‬أمر‭ ‬يؤرق‭ ‬الجميع‭ ‬فهل‭ ‬سنواجه‭ ‬موسمَ‭ ‬بعوض‭ ‬آمن‭ ‬أم‭ ‬سيتكرر‭ ‬المشهد؟‭ ‬وهل‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬الاستباقية‭ ‬لمواجهة‭ ‬موسم‭ ‬البعوض؟

وأردف‭ ‬كأعضاء‭ ‬بلديين‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬مراقبة‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تكاثر‭ ‬البعوض‭ ‬وانتشاره‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬متابعتنا‭ ‬بكل‭ ‬اهتمام‭ ‬لعمل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬مقدرا‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬بيد‭ ‬انه‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تتكاتف‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التصدي‭ ‬والمعالجة‭ ‬والأخذ‭ ‬بالأسباب‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تكاثره‭ ‬وتزايده‭.‬

وألمح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الأسباب‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬تركها‭ ‬لتتشكل‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬مستنقعات‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬المأهولة‭ ‬بالسكان‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬المدروسة‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ووزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬كي‭ ‬يتحقق‭ ‬التوافق‭ ‬ونصل‭ ‬إلى‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭.‬

وأهاب‭ ‬أبو‭ ‬إدريس‭ ‬بالمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬إلى‭ ‬الأخذ‭ ‬بالأسباب‭ ‬والمسببات‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬منازلهم‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬توالد‭ ‬البعوض‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬الأصايص‭ ‬الزراعية‭ ‬الخارجية‭ ‬والداخلية‭ ‬واستخدام‭ ‬طرق‭ ‬الري‭ ‬الصحيحة‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬الإسراع‭ ‬لتنسيق‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬لنتمكن‭ ‬من‭ ‬إقرار‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬وتنفيذها‭ ‬لتجنيب‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬مساوئ‭ ‬البعوض‭ ‬وأضراره‭.‬

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