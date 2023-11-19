عضو بلدي يطالب ببرنامج استباقي لمواجهة البعوض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب محمد القصاص:
طالب ممثل الدائرة الثانية بمجلس بلدي الشمالية باسم أبو إدريس بتكثيف الحملات التفتيشية لكشف بؤر توالد يرقات البعوض ومكافحتها بالقضاء على مسبباتها للحد من انتشارها في الموسم الجاري.
وقال إننا على موعد مع بداية لموسم البعوض وهاجس لدغاته المؤلمة أمر يؤرق الجميع فهل سنواجه موسمَ بعوض آمن أم سيتكرر المشهد؟ وهل تم وضع الخطط الاستباقية لمواجهة موسم البعوض؟
وأردف كأعضاء بلديين نحرص على مراقبة الإجراءات المتخذة للحد من تكاثر البعوض وانتشاره وذلك من خلال متابعتنا بكل اهتمام لعمل وزارة الصحة مقدرا جهود وزارة الصحة في التصدي لمثل هذه الظاهرة بيد انه ينبغي أن تتكاتف كل الجهود من أجل التصدي والمعالجة والأخذ بالأسباب التي تساعد في تكاثره وتزايده.
وألمح إلى أن من بين هذه الأسباب تصريف مياه الأمطار بشكل صحيح عوضا عن تركها لتتشكل على هيئة مستنقعات بالقرب من المواقع المأهولة بالسكان مشددا على ضرورة وضع الخطط المدروسة وذلك من خلال تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الصحة ووزارة الأشغال والمجالس البلدية كي يتحقق التوافق ونصل إلى الهدف المنشود.
وأهاب أبو إدريس بالمواطنين والمقيمين إلى الأخذ بالأسباب والمسببات في الحفاظ على منازلهم بأن تكون خالية من أي تجمع مياه يساعد على توالد البعوض منها على سبيل المثال الأصايص الزراعية الخارجية والداخلية واستخدام طرق الري الصحيحة مؤكدا أهمية الإسراع لتنسيق اللقاء مع الجهات المعنية في أقرب وقت لنتمكن من إقرار خطة عمل وتنفيذها لتجنيب المواطنين والمقيمين مساوئ البعوض وأضراره.
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