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د. حسن فخرو: خطوات رائدة للبحرين في مجال الاهتمام بحماية ورعاية الطفل

11/19/2023 7:15:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لتنمية‭ ‬الطفولة‭ ‬د‭. ‬حسن‭ ‬فخرو‭ ‬إن‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للطفل‭ ‬يمثّل‭ ‬نقطة‭ ‬تحوّل‭ ‬في‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والصحية‭ ‬والمعيشية‭ ‬والتعليمية‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم؛‭ ‬مؤكدًا‭ ‬كون‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬الجمعيات‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بنشاطها‭ ‬الواضح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬وأخذت‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬الاهتمام‭ ‬بقضايا‭ ‬الطفولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تنظيما‭ ‬وتنسيقا‭ ‬كبيرا‭ ‬وتتلقي‭ ‬دعما‭ ‬لتوجهاتها‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬وتطوير‭ ‬مشاريعها‭ ‬التنموية‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬الأسرة‭ ‬والمجتمع،‭ ‬إيمانًا‭ ‬منها‭ ‬بدورها‭ ‬التنموي‭ ‬في‭ ‬الاهتمام‭ ‬والنهوض‭ ‬بقضايا‭ ‬الطفولة‭ ‬وحماية‭ ‬حقوقهم‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الرعاية‭ ‬لهم‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬قامت‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬حماية‭ ‬الطفل،‭ ‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬مشاريعها‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬الأمير‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬لتنمية‭ ‬السمع‭ ‬والنطق‭ ‬الذي‭ ‬يعني‭ ‬بتدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬السمعية‭ ‬على‭ ‬الطريقة‭ ‬الكلامية‭ ‬لدمجهم‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬العادية‭ ‬وفي‭ ‬المجتمع،‭ ‬كما‭ ‬أقامت‭ ‬الجمعية‭ ‬مؤتمرها‭ ‬التاسع‭ ‬‮«‬الطفولة‭ ‬والتكنولوجيا‭.. ‬الفرص‭ ‬والتحديات‮»‬‭ ‬مؤخرًا‭ ‬الذي‭ ‬لاقى‭ ‬نجاحًا‭ ‬كبيرًا،‭ ‬وقامت‭ ‬باحتضان‭ ‬مواهب‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬مهرجان‭ ‬الموسيقى‭ ‬للأطفال‭ ‬الموهوبين‮»‬‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬القيادية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬مهرجان‭ ‬الخطابة‭ ‬باللغة‭ ‬الانجليزية‮»‬‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬المعنية‭ ‬بالطفولة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬خطت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خطوات‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاهتمام‭ ‬بحماية‭ ‬ورعاية‭ ‬الطفل‭ ‬عبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والإجراءات،‭ ‬كان‭ ‬أبرزها‭ ‬إنشاء‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‮»‬‭ ‬وخط‭ ‬نجدة‭ ‬ومساندة‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬الإساءة‭ ‬والإيذاء،‭ ‬وإصدار‭ ‬قانون‭ ‬الطفل‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬وقانون‭ ‬الأسرة‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬وإصدار‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للطفولة،‭ ‬ومؤخرًا‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬حرصا‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬منظومة‭ ‬تشريعاتها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأحداث‭ ‬والأطفال‭ ‬لتتسق‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬القوانين‭ ‬الوطنية‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬المنضمة‭ ‬إليها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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