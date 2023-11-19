مفوض حقوق الطفل بالوطنية لحقوق الإنسان لـ((أخبار الخليج)):تكوين فريق ((أصدقاء مفوض حقوق الطفل)) من 30 طفلا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬د‭. ‬حورية‭ ‬الديري‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬بمعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬منذ‭ ‬نشأة‭ ‬منصب‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬تلقت‭ ‬المؤسسة‭ ‬17‭ ‬شكوى‭ ‬حول‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬متعلقة‭ ‬بالهوية‭ ‬وذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬والصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬وغيرها،‭ ‬كما‭ ‬رصدت‭ ‬المؤسسة‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬5‭ ‬حالات‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجرائد‭ ‬الرسمية‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬قد‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تكوّن‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬أصدقاء‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‮»‬،‭ ‬يتكون‭ ‬مما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬‮«‬30‮»‬‭ ‬طفلا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬ليكونوا‭ ‬بمثابة‭ ‬فريق‭ ‬مساند‭ ‬لعمل‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬والمرآة‭ ‬العاكسة‭ ‬له‭.‬

ونوّهت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬عبر‭ ‬تلقي‭ ‬الشكاوى،‭ ‬ليكون‭ ‬مهيأ‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطفل‭ ‬الشاكي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدريب‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأطفال‭ ‬وفهم‭ ‬لغة‭ ‬الجسد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تجهيز‭ ‬غرفة‭ ‬لاستقبال‭ ‬شكاوى‭ ‬الأطفال‭.‬

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