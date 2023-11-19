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وزير العدل يمنح 8 شركات ترخيص مزاولة نشاط المنفذ الخاص

11/19/2023 7:15:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬أمل‭ ‬الحامد‭:‬


صدر‭ ‬عن‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬8‭ ‬قرارات‭ ‬بمنح‭ ‬ترخيص‭ ‬مزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬لـ8‭ ‬شركات،‭ ‬وهي‭: ‬شركة‭ ‬المناعي‭ ‬للتنفيذ‭ ‬الخاص،‭ ‬شركة‭ ‬الدرازي‭ ‬للتنفيذ‭ ‬الخاص،‭ ‬شركة‭ ‬الراي‭ ‬للتنفيذ‭ ‬الخاص،‭ ‬شركة‭ ‬النزاهة‭ ‬لخدمات‭ ‬التنفيذ‭ ‬الخاص،‭ ‬شركة‭ ‬رايتس‭ ‬بروتكشن،‭ ‬شركة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ومشاركوه‭ ‬لمتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام،‭ ‬شركة‭ ‬الغنيم‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية،‭ ‬شركة‭ ‬اكسكيوشن‭ ‬بوينت‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تتولى‭ ‬الترخيص‭ ‬للمنفذين‭ ‬الخاصين‭ ‬والإشراف‭ ‬الإداري‭ ‬عليهم‭. ‬ويعدّ‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬المرخص‭ ‬له‭ ‬والعاملون‭ ‬لديه‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬الموظفين‭ ‬العموميين‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬بالنسبة‭ ‬للجرائم‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬منهم‭ ‬أو‭ ‬عليهم‭ ‬بسبب‭ ‬أو‭ ‬بمناسبة‭ ‬قيامهم‭ ‬بالأعمال‭ ‬والإجراءات‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭. ‬وتكون‭ ‬كافة‭ ‬السجلات‭ ‬والإيصالات‭ ‬والمستندات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأعمال‭ ‬والإجراءات‭ ‬ملكًا‭ ‬للوزارة‭ ‬المعنية‭ ‬بشؤون‭ ‬العدل‭.‬

ويُمارس‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬عمله‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬قاضي‭ ‬محكمة‭ ‬التنفيذ‭ ‬ورقابته،‭ ‬وله‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الأوامر‭ ‬القضائية‭ ‬الصادرة‭ ‬أو‭ ‬الإجراءات‭ ‬المناط‭ ‬به‭ ‬تنفيذها‭ ‬قانونًا‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭.‬

كلمات دالة

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