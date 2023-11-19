وزير العدل يمنح 8 شركات ترخيص مزاولة نشاط المنفذ الخاص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت أمل الحامد:
صدر عن نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 8 قرارات بمنح ترخيص مزاولة نشاط المنفذ الخاص لـ8 شركات، وهي: شركة المناعي للتنفيذ الخاص، شركة الدرازي للتنفيذ الخاص، شركة الراي للتنفيذ الخاص، شركة النزاهة لخدمات التنفيذ الخاص، شركة رايتس بروتكشن، شركة راشد آل خليفة ومشاركوه لمتابعة تنفيذ الأحكام، شركة الغنيم لتنفيذ الأحكام القضائية، شركة اكسكيوشن بوينت.
يشار إلى أن الوزارة تتولى الترخيص للمنفذين الخاصين والإشراف الإداري عليهم. ويعدّ المنفذ الخاص المرخص له والعاملون لديه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات بالنسبة للجرائم التي تقع منهم أو عليهم بسبب أو بمناسبة قيامهم بالأعمال والإجراءات المرخص بها. وتكون كافة السجلات والإيصالات والمستندات المتعلقة بالأعمال والإجراءات ملكًا للوزارة المعنية بشؤون العدل.
ويُمارس المنفذ الخاص عمله تحت إشراف قاضي محكمة التنفيذ ورقابته، وله في إطار الأوامر القضائية الصادرة أو الإجراءات المناط به تنفيذها قانونًا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات.
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