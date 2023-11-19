السلطتان التنفيذية والتشريعية تستعرضان تفاصيل حزمة برامج ((تمكين)) الجديدة لدعم توظيف البحرينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬ترأس‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬ومن‭ ‬الجانب‭ ‬الحكومي‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬بحضور‭ ‬غانم‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وحمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ورئيسي‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجنتي‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بالمجلسين،‭ ‬ومها‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لتمكين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬

وتستهدف‭ ‬حزمة‭ ‬البرامج‭ ‬الجديدة‭ ‬دعم‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬وترتكز‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬مبادرات‭ ‬رئيسة‭ ‬تتضمن‭ ‬دعم‭ ‬الداخلين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬لهم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬ليكونوا‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬والأمثل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ (‬تمكين‭) ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬كمحرك‭ ‬رئيس‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حزمة‭ ‬البرامج‭ ‬الجديدة،‭ ‬ومبادراتها‭ ‬النوعية،‭ ‬أكدت‭ ‬الأخذ‭ ‬بالاعتبار‭ ‬التوافقات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مؤخراً‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬عند‭ ‬مناقشة‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الدعم‭ ‬النيابي‭ ‬لكافة‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬أجور‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬برامج‭ ‬التوظيف‭ ‬والتطوير‭ ‬والتدريب،‭ ‬ودعم‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬باعتبارها‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيسي‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬المناسبة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وتلبية‭ ‬تطلعات‭ ‬واحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أهمية‭ ‬تعاون‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬مع‭ (‬تمكين‭) ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬للبرامج‭ ‬الجديدة،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إبراز‭ ‬أهداف‭ ‬البرامج‭ ‬وغاياتها،‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها،‭ ‬وآلية‭ ‬تنفيذها‭ ‬بالشكل‭ ‬السليم،‭ ‬وبما‭ ‬يحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف،‭ ‬مع‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمنهجية‭ ‬التعاون‭ ‬وزيادة‭ ‬الحوافز‭ ‬والمميزات‭ ‬لمؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬البرامج،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬والمسؤولية‭ ‬المجتمعية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنَّ‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكات‭ ‬المثمرة‭ ‬بين‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬ومختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬الوطنية،‭ ‬ترفد‭ ‬مجالات‭ ‬التطوير‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬وتجعل‭ ‬البحرينيين‭ ‬الخيار‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬التوظيف،‭ ‬وتفتح‭ ‬الآفاق‭ ‬أمام‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المناصب‭ ‬التنفيذية،‭ ‬والوظائف‭ ‬الإشرافية‭ ‬والقيادية،‭ ‬بما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬المستويات‭ ‬المعيشية‭ ‬للأسر‭ ‬البحرينية‭.‬

وأوضح‭ ‬أنَّ‭ ‬استمرار‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬التأهيل‭ ‬والتطوير‭ ‬الوظيفي‭ ‬للمواطنين،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إكسابهم‭ ‬مهارات‭ ‬وخبرات‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وتتواءم‭ ‬مع‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والتقني،‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬نسب‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين،‭ ‬ودعم‭ ‬الأيدي‭ ‬العاملة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تقدّم‭ ‬صورًا‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬التفاني‭ ‬والإخلاص‭ ‬والالتزام‭ ‬بالنهوض‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬استمرار‭ ‬الحراك‭ ‬التشريعي،‭ ‬ومواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬لتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬التشريعات‭ ‬الداعمة‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬والمؤكدة‭ ‬على‭ ‬إسهاماتهم‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إعلاء‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬واستمرار‭ ‬ازدهارها‭ ‬ونمائها‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وضعت‭ ‬المواطن‭ ‬محورًا‭ ‬للتنمية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تواصل‭ ‬جهودها‭ ‬لخلق‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬أمام‭ ‬المواطنين‭ ‬ودعم‭ ‬توظيفهم‭ ‬وجعلهم‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬عند‭ ‬التوظيف‭.‬

ونوه‭ ‬بكافة‭ ‬المبادرات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ (‬تمكين‭) ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنفيذ‭ ‬المتقن‭ ‬لهذه‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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