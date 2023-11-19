افتتاح الدورة الثالثة للمتطوعات المدنيات في القوة الاحتياطية لقوة الدفاع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وانطلاقاً‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بمكانة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬يشترك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتطوعات‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬القوة‭ ‬الاحتياطية‭ ‬للمواطنات‭ ‬من‭ ‬أقارب‭ ‬العاملين‭ ‬والمتقاعدين‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني‭ (‬العسكريين‭ ‬والمدنيين‭).‬

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬إلى‭ ‬تأهيلهن‭ ‬التأهيل‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬يمكنهن‭ ‬من‭ ‬الاضطلاع‭ ‬بدورهن‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن،‭ ‬وليكن‭ ‬قادرات‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬مع‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الذود‭ ‬عن‭ ‬وطننا‭ ‬الغالي‭.‬

حضر‭ ‬الافتتاح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

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