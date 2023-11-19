افتتاح الدورة الثالثة للمتطوعات المدنيات في القوة الاحتياطية لقوة الدفاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
افتتحت دورة المتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية «الدفعة الثالثة»
بقوة دفاع البحرين، بحضور اللواء الركن منير أحمد السبيعي قائد وحدة القوة الاحتياطية الملكية، وذلك بكلية عيسى العسكرية الملكية، صباح أمس.
وانطلاقاً من حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة بمكانة المرأة البحرينية، يشترك في هذه الدورة عدد من المتطوعات من القطاع المدني في القوة الاحتياطية للمواطنات من أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني (العسكريين والمدنيين).
وتهدف هذه الدورة إلى تأهيلهن التأهيل العسكري الذي يمكنهن من الاضطلاع بدورهن الوطني في خدمة الوطن، وليكن قادرات على تحمل المسؤولية مع منتسبي قوة دفاع البحرين في الذود عن وطننا الغالي.
حضر الافتتاح عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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