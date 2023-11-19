جائزة يوسف بن أحمد كانو تصدر العدد الـ23 من مجلة (كانو الثقافية)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬الوجيه‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬كانو‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬المجلة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬القراء‭ ‬لما‭ ‬تحتويه‭ ‬من‭ ‬مواضيع‭ ‬جادة‭ ‬وقيمة‭ ‬تتناول‭ ‬قضايا‭ ‬الساعة‭. ‬ووضح‭ ‬أن‭ ‬مجلة‭ (‬كانو‭ ‬الثقافية‭) ‬استقطبت‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬الأكاديميين‭ ‬الذين‭ ‬زودوها‭ ‬بأحدث‭ ‬بحوثهم‭ ‬وأوراقهم‭ ‬العلمية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبدعين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأدب‭ ‬والشعر‭. ‬

ويحتوي‭ ‬العدد‭ ‬الثالث‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ (‬كانو‭ ‬الثقافية‭) ‬على‭ ‬مقالات‭ ‬تحمل‭ ‬توقيع‭ ‬الأنثروبولوجي‭ ‬والأكاديمي‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬يتيم‭ ‬وأستاذ‭ ‬الفيزياء‭ ‬التطبيقية‭ ‬بكلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬الناصر‭ ‬والمؤرخ‭ ‬ورائد‭ ‬المكتبات‭ ‬العامة‭ ‬الدكتور‭ ‬منصور‭ ‬سرحان‭. ‬وتحرص‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬على‭ ‬توزيع‭ ‬المجلة‭ ‬المطبوعة‭ ‬بالورق‭ ‬الفاخر‭ ‬على‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬بنشر‭ ‬نسخة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للجائزة‭.

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والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬أعمالها‭ ‬منذ‭ ‬خمسة‭ ‬وعشرين‭ ‬عاما‭ ‬تصدر‭ ‬مجلة‭ (‬كانو‭ ‬الثقافية‭) ‬بمعدل‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬ويشرف‭ ‬على‭ ‬إصدارها‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للجائزة‭. ‬

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