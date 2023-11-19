جائزة يوسف بن أحمد كانو تصدر العدد الـ23 من مجلة (كانو الثقافية)

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- Akhbar Al Khaleej) أصدرت جائزة يوسف بن أحمد كانو العدد الثالث والعشرين من مجلة (كانو الثقافية) والذي يضم مجموعة مختارة من البحوث العلمية والمواضيع الثقافية. وتحتوي المجلة في عددها الجديد على مشاركات من أكاديميين مرموقين لهم إسهاماتهم العلمية الموثقة.
وأكد رئيس مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو الوجيه خالد محمد كانو أن الجائزة مستمرة في نشر المجلة التي تحظى باهتمام واسع من القراء لما تحتويه من مواضيع جادة وقيمة تتناول قضايا الساعة. ووضح أن مجلة (كانو الثقافية) استقطبت نخبة من الكتاب الأكاديميين الذين زودوها بأحدث بحوثهم وأوراقهم العلمية بالإضافة إلى عدد من المبدعين في مجال الأدب والشعر.
ويحتوي العدد الثالث والعشرين من مجلة (كانو الثقافية) على مقالات تحمل توقيع الأنثروبولوجي والأكاديمي الدكتور عبدالله يتيم وأستاذ الفيزياء التطبيقية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي الدكتور وهيب الناصر والمؤرخ ورائد المكتبات العامة الدكتور منصور سرحان. وتحرص جائزة يوسف بن أحمد كانو على توزيع المجلة المطبوعة بالورق الفاخر على المئات من الشخصيات العامة في البحرين وخارجها كما تقوم بنشر نسخة الإلكترونية منها على الموقع الإلكتروني للجائزة.
والجدير بالذكر أن جائزة يوسف بن أحمد كانو والتي بدأت أعمالها منذ خمسة وعشرين عاما تصدر مجلة (كانو الثقافية) بمعدل مرتين في العام ويشرف على إصدارها رئيس مجلس الأمناء والأمانة العامة للجائزة.
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