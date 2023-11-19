القائد العام يشيد بعلاقات الصداقة بين البحرين وسنغافورة

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، زكي محمد وزير الدولة الأعلى في وزارة الدفاع بجمهورية سنغافورة الصديقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في مؤتمر حوار المنامة 2023 في دورته التاسعة عشرة، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، صباح أمس.
ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بوزير الدولة الأعلى في وزارة الدفاع بجمهورية سنغافورة الصديقة والوفد المرافق، مشيداً بعلاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة في كل المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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