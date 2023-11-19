القائد العام يشيد بعلاقات الصداقة بين البحرين وسنغافورة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بوزير‭ ‬الدولة‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬بجمهورية‭ ‬سنغافورة‭ ‬الصديقة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬سنغافورة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

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