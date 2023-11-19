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وزير التنمية الاجتماعية: مواصلة تعزيز الجهود الداعمة لحماية وصون حقوق الطفل

11/19/2023 7:15:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشهد‭ ‬تقدمًا‭ ‬بارزًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬وصون‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬التي‭ ‬كفلها‭ ‬الدستور،‭ ‬منوّهاً‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والخاصة‭ ‬والأهلية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الحماية‭ ‬للأطفال،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترسيخ‭ ‬حقوقهم‭ ‬من‭ ‬تعليم‭ ‬وصحة‭ ‬وحماية‭ ‬ورعاية‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬إيجابية‭ ‬وآمنة،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستقبلهم‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للطفل،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬الاهتمام‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لحقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬عبر‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬الحديثة‭ ‬والمتطورة‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬لضمان‭ ‬التنشئة‭ ‬السليمة‭ ‬بمختلف‭ ‬مراحل‭ ‬حياته،‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة،‭ ‬المعني‭ ‬بحماية‭ ‬الأطفال‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة،‭ ‬إذ‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقال‭ ‬إنّ‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬ودور‭ ‬مركز‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬التابع‭ ‬للوزارة،‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬وفق‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬باعتباره‭ ‬الجهة‭ ‬المركزية‭ ‬المعنية‭ ‬بحماية‭ ‬الطفل،‭ ‬وتقييم‭ ‬ومتابعة‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬تعرضوا‭ ‬لسوء‭ ‬المعاملة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬متابعة‭ ‬الطفل‭ ‬الجاني‭ ‬المعرض‭ ‬للخطر،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توافر‭ ‬السياسات‭ ‬والتشريعات‭ ‬والبرامج‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬حماية‭ ‬وبقاء‭ ‬الأطفال‭ ‬ونمائهم،‭ ‬وتلبي‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬ورعايتهم‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬ملائمة،‭ ‬وتؤمّن‭ ‬لهم‭ ‬التنشئة‭ ‬الصحيحة‭ ‬والمتوازنة‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬مصلحة‭ ‬الطفل‭ ‬الفضلى،‭ ‬بجانب‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬الأسرة‭ ‬والمجتمع‭ ‬بقضايا‭ ‬الأطفال‭.‬

وتابع‭ ‬الوزير‭ ‬أنه‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬تفعيل‭ ‬خط‭ ‬نجدة‭ ‬ومساندة‭ ‬الطفل‭ ‬998،‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬لتلقّي‭ ‬الاتصالات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الطفل‭ ‬أو‭ ‬الغير‭ ‬بشأن‭ ‬حالات‭ ‬التعرض‭ ‬لسوء‭ ‬معاملة‭ ‬أو‭ ‬الخطر،‭ ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬خدمة‭ ‬الإرشاد‭ ‬والاستماع‭ ‬النشط‭ ‬والتحويل‭ ‬للجهات‭ ‬المعنية‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭.‬

وذكر‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أنّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دائمة‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال،‭ ‬حيث‭ ‬فعّلت‭ ‬كافة‭ ‬القوانين‭ ‬الوطنية‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستقبلهم،‭ ‬باعتبارهم‭ ‬النواة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع،‭ ‬وعماد‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ماضية‭ ‬قدمًا‭ ‬عبر‭ ‬شراكتها‭ ‬المجتمعية‭ ‬والاستراتيجية،‭ ‬لفتح‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬وتنمية‭ ‬الطفولة،‭ ‬لضمان‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للأطفال‭.‬

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