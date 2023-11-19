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في اليوم العالمي للطفلمبادرات بحرينية عديدة لتعزيز وحماية حقوق الطفل

11/19/2023 7:15:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) متابعة‭: ‬مروة‭ ‬أحمد


في‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬تشارك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بيوم‭ ‬الطفل‭ ‬العالمي،‭ ‬الذي‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬اعتماد‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إعلان‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬واعتماد‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬اتفاقية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬ولعبت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬كافّة‭ ‬السُبل‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬وسن‭ ‬التشريعات‭ ‬المندرجة‭ ‬تحتها‭ ‬مثل‭ ‬حق‭ ‬التعليم‭ ‬المجاني‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬والقرارات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الطفل‭.‬

وقامت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعزيزًا‭ ‬لبنود‭ ‬اتفاقية‭ ‬الطفل‭ ‬بإنشاء‭ ‬جمعيات‭ ‬أهلية‭ ‬مختصة‭ ‬بالطفل‭ ‬البحريني‭ ‬مثل‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لتنمية‭ ‬الطفولة،‭ ‬وتركيز‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬إرسـاء‭ ‬مهام‭ ‬ومبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬معنيّة‭ ‬بمفوّض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬فيها‭ ‬وذلك‭ ‬للإلمام‭ ‬بالاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬والتشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬شراكات‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بحقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمثيل‭ ‬آراء‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوقهم‭ ‬والتحقيق‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬أمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بحقوق‭ ‬الطفل‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مدى‭ ‬كفاية‭ ‬الشكاوى‭ ‬وخدمات‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬للأطفال‭.‬

كلمات دالة

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