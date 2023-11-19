في اليوم العالمي للطفلمبادرات بحرينية عديدة لتعزيز وحماية حقوق الطفل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) متابعة: مروة أحمد
في العشرين من نوفمبر من كل عام تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفاء بيوم الطفل العالمي، الذي يتزامن مع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل واعتماد الجمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل، ولعبت مملكة البحرين دورًا مهمًا في تحقيق كافّة السُبل التي من شأنها أن تعزز حقوق الطفل البحريني من خلال توقيع اتفاقية حقوق الطفل وسن التشريعات المندرجة تحتها مثل حق التعليم المجاني في المدارس الحكومية وغيرها من القوانين والقرارات ذات العلاقة بحقوق الطفل.
وقامت مملكة البحرين تعزيزًا لبنود اتفاقية الطفل بإنشاء جمعيات أهلية مختصة بالطفل البحريني مثل الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة، وتركيز المؤسسة الوطنية لحقوق الطفل في مملكة البحرين عبر إرسـاء مهام ومبادرات وبرامج معنيّة بمفوّض حقوق الطفل فيها وذلك للإلمام بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل، والعمل على إنشاء شراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، بالإضافة إلى تمثيل آراء الأطفال والشباب والدفاع عن القضايا المتعلقة بحقوقهم والتحقيق في أي أمر يتعلق بحقوق الطفل بما في ذلك مدى كفاية الشكاوى وخدمات الدعم والمساندة للأطفال.
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