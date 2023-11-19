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لا تجاوزات مالية في مجلس الشورى

11/19/2023 7:15:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬أمل‭ ‬الحامد‭:‬

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


قرر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬إقرار‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬المدققة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022م،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تدقيقها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭.‬


وأشاد‭ ‬مقرر‭ ‬اللجنة‭ ‬رضا‭ ‬عبدالله‭ ‬فرج‭ ‬باستمرار‭ ‬النهج‭ ‬البنّاء‭ ‬لمكتب‭ ‬المجلس‭ ‬بإحالة‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬للمجلس‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬لبحثها‭ ‬وتقديم‭ ‬تقرير‭ ‬حولها‭ ‬يُعرض‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس،‭ ‬منوهًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬عند‭ ‬إعدادها‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022م،‭ ‬بأحكام‭ ‬المادة‭ (‬180‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬55‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬ومواد‭ ‬اللائحة‭ ‬المالية‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والتزامها‭ ‬بصورة‭ ‬مهنية‭ ‬بالمعايير‭ ‬المحاسبية‭ ‬الدولية‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭. ‬

ولفت‭ ‬مقرر‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬بيّن‭ ‬أن‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬تظهر‭ ‬بصورة‭ ‬عادلة‭ ‬إيرادات‭ ‬ومصروفات‭ ‬المجلس‭. ‬

وقال‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭: ‬‮«‬نتقدم‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬على‭ ‬نظرة‭ ‬جلالته‭ ‬بتأسيس‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬والذي‭ ‬أصبح‭ ‬له‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬كافة‭ ‬المؤسسات‭ ‬نحو‭ ‬التطوير‭ ‬والتحسين‭ ‬المؤسسي‭ ‬الإداري‭ ‬والمالي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نأخذ‭ ‬كل‭ ‬الملاحظات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار،‭ ‬وإن‭ ‬ورد‭ ‬أي‭ ‬مجال‭ ‬للتطوير‭ ‬فإننا‭ ‬أول‭ ‬المبادرين‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القرارات‭ ‬والأنظمة‭ ‬واللوائح‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬أداء‭ ‬وجودة‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭ ‬ومخرجاته‮»‬‭.‬

وواصل‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬أشاد‭ ‬كثيرًا‭ ‬بإنجازات‭ ‬وجهود‭ ‬المجلس،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإصدار‭ ‬اللوائح‭ ‬والأنظمة،‭ ‬ومراجعة‭ ‬وإصدار‭ ‬اللائحة‭ ‬المالية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القرارات‭ ‬الإدارية‭ ‬والتعاميم‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الملاحظات‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬بخصوص‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬نجدها‭ ‬تطويرية،‭ ‬ونحن‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يرتقي‭ ‬بأداء‭ ‬المجلس‭ ‬المؤسسي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نشكر‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬المتواصلة‭ ‬والداعمة‭ ‬لتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬المؤسسي‭ ‬والمالي،‭ ‬وإن‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬يقوم‭ ‬بمهام‭ ‬التطوير‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬وهي‭ ‬عملية‭ ‬مستمرة‭ ‬ولن‭ ‬تنتهي،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المستجدات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬نواكبها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تقرير‭ ‬البيانات‭ ‬المدققة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022م،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تدقيقها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بكل‭ ‬المعايير‭ ‬المختصة‭ ‬بالتدقيق،‭ ‬حيث‭ ‬إننا‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نراجع‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس،‭ ‬وقد‭ ‬بدا‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬إخلال‭ ‬باللوائح‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للمجلس‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس،‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬الأمين‭ ‬العام،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تأكيد‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬تجاوزات‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وإشادته‭ ‬بالتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬والمثمر‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬والديوان‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعمليات‭ ‬المالية‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬تشيلي‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬69‭) ‬لسنة‭ ‬2023م،‭ ‬وذلك‭ ‬نداء‭ ‬بالاسم‭ ‬بصفة‭ ‬مستعجلة،‭ ‬وإرساله‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لإحالته‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لرفعه‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭. ‬

وأشارت‭ ‬مقرر‭ ‬اللجنة‭ ‬العضو‭ ‬نانسي‭ ‬دينا‭ ‬إيلي‭ ‬خضوري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اتفاقية‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬تشيلي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬المستهلكين‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬مؤسسات‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متنوعة‭ ‬للجمهور،‭ ‬مما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬وتجارية‭ ‬للناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬جانب،‭ ‬وربط‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬بالمطارات‭ ‬العالمية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الثنائية‭ ‬النموذجية‭ ‬التي‭ ‬تبرمها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬والصديقة‭. ‬

وأشارت‭ ‬خضوري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬جاءت‭ ‬شاملة‭ ‬لجميع‭ ‬الأحكام‭ ‬التي‭ ‬تتواكب‭ ‬مع‭ ‬المتطلبات‭ ‬الدولية‭ ‬لصناعة‭ ‬النقل‭ ‬الجوي،‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬الأحكام‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسلامة‭ ‬الجوية‭ ‬وأمن‭ ‬الطيران،‭ ‬والحقوق‭ ‬والالتزامات‭ ‬المتبادلة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الطرفين،‭ ‬مثل‭ ‬تعيين‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬لشركات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الطيران‭ ‬لتشغيل‭ ‬الخدمات‭ ‬المتفق‭ ‬عليها،‭ ‬والأحكام‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتصاريح‭ ‬والرسوم‭ ‬والتعرفة،‭ ‬وإجراء‭ ‬المشاورات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬بشأن‭ ‬معايير‭ ‬السلامة،‭ ‬وحماية‭ ‬أمن‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬وتسوية‭ ‬المنازعات،‭ ‬وحق‭ ‬التعديل،‭ ‬والإنهاء‭ ‬وفق‭ ‬إجراءات‭ ‬محددة‭.‬

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