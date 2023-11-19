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مذكرة تفاهم بين ((التنمية السياسية)) و((وطني الإمارات)) لتعزيز التعاون المشترك في المجالات المعرفية والبحثية

11/19/2023 7:15:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬وطني‭ ‬الإمارات‭ ‬خلال‭ ‬استضافته‭ ‬لوفد‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المعهد،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬بحضور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المعهد،‭ ‬والدكتور‭ ‬سعيد‭ ‬محمد‭ ‬العويم،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬‮«‬مؤسسة‭ ‬وطني‭ ‬الإمارات‮»‬‭.‬

وقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬كل‭ ‬من؛‭ ‬إيمان‭ ‬فيصل‭ ‬جناحي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسة،‭ ‬وضرار‭ ‬بالهول‭ ‬الفلاسي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬وطني‭ ‬الإمارات،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬المذكرة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيـز‭ ‬البحـث‭ ‬والتعـاون‭ ‬بيـن‭ ‬الطرفـين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المعرفية‭ ‬والبحثية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬ووصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهما‭ ‬المشتركة،‭ ‬عبر‭ ‬دعم‭ ‬وإجراء‭ ‬بحوث‭ ‬مشتركة‭ ‬وتوظيفها‭ ‬خدمةً‭ ‬للمجتمع‭ ‬ودعمًا‭ ‬لصنّاع‭ ‬القرار‭ ‬وواضعي‭ ‬السياسيات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة؛‭ ‬أكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬أهمية‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬وطني‭ ‬الإمارات،‭ ‬والتي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬والشراكة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬ضمن‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وشدّد‭ ‬الرميحي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تعكس‭ ‬المستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬المعهد،‭ ‬كبيت‭ ‬خبرة‭ ‬وطني‭ ‬استطاع‭ ‬عبر‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬أن‭ ‬يستثمر‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬وأكاديميين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤهله‭ ‬لنقل‭ ‬خبراته‭ ‬الطويلة‭ ‬إلى‭ ‬الأشقاء،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬وطني‭ ‬الإمارات،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬الرميحي‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬لمؤسسة‭ ‬وطني‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬الزيارة،‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬المعهد،‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬للطرفين‭.‬

من‭ ‬جانبه؛‭ ‬أشار‭ ‬ضرار‭ ‬بالهول‭ ‬الفلاسي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬وطني‭ ‬الإمارات،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تُجسّد‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬البحثي‭ ‬والتدريبي‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬لدعم‭ ‬وإجراء‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية،‭ ‬وتوظيفها‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬ودعم‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬وواضعي‭ ‬السياسات،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التفاعل‭ ‬والتبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬وتوسيع‭ ‬القاعدة‭ ‬المعرفية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬ويتماشى‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬إيماننا‭ ‬بأهمية‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬مؤسستينا،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬تُفضي‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاحات‭ ‬ملموسة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الرؤى‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬لمؤسستينا‭.‬

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