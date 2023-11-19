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وزراء من دول عربية وإسلامية يزورون الصين في مسعى إلى إنهاء العدوان على غزة

11/19/2023 7:15:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬إن‭ ‬وزراء‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬وإسلامية‭ ‬سيزورون‭ ‬الصين‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬محطة‭ ‬ضمن‭ ‬جولة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬

وأضاف‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعليقات‭ ‬نشرتها‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إكس‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬الجولة‭ ‬ستكون‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭. ‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬‮«‬المحطة‭ ‬الأولى‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬وسننتقل‭ ‬بعدها‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العواصم‭ ‬لإيصال‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬فورا‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬والاحتياجات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬فورا‭ ‬كذلك‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬لإنهاء‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬وإنهاء‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تشن‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‮»‬‭. ‬

ويضم‭ ‬الوفد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ونظراءه‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬والأردن‭ ‬ومصر‭ ‬وإندونيسيا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭. ‬

وأوضحت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬ماو‭ ‬نينغ‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬ستجري‭ ‬الصين‭ ‬تواصلا‭ ‬معمّقا‭ ‬وبحثا‭ ‬مع‭ ‬الوفد‭ ‬المشترك‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬ومسلمة‭ ‬بشأن‭ ‬الدفع‭ ‬نحو‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬الفلسطيني‭ - ‬الإسرائيلي‭ ‬الراهن،‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬وحل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بشكل‭ ‬عادل‮»‬‭. ‬

في‭ ‬أعقاب‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬دعا‭ ‬المسؤولون‭ ‬الصينيون،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وانغ‭ ‬يي،‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬و«تهدئة‮»‬‭ ‬الوضع‭. ‬

والشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬تحدث‭ ‬وانغ‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬رياض‭ ‬المالكي،‭ ‬وأبلغه‭ ‬أن‭ ‬بكين‭ ‬‮«‬تعرب‭ ‬بشدة‭ ‬عن‭ ‬تعاطفها‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭.‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬رأى‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬مستوى‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬فهمه،‭ ‬مع‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬المدارس‭ ‬التي‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬وتحول‭ ‬مستشفى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬موت‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأحداث‭ ‬المروعة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ48‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تفوق‭ ‬التصور‮»‬،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مقتل‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬ملاجئ،‭ ‬و‭ ‬فرار‭ ‬المئات‭ ‬للنجاة‭ ‬بحياتهم‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء،‭ ‬وسط‭ ‬استمرار‭ ‬نزوح‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬غزة،‭ ‬هي‭ ‬أفعال‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬الحماية‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬توفيرها‭ ‬للمدنيين‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

والسبت،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬استشهاد‭ ‬80‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬32‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬طال‭ ‬منزلا‭ ‬ومدرسة‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

ووصف‭ ‬تورك‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬أخذت‭ ‬بحسب‭ ‬التقارير‭ ‬بعد‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬الفاخورة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مرعبة‮»‬،‭ ‬و‮«‬تظهر‭ ‬بوضوح‭ ‬أعدادًا‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬والرجال‭ ‬الذين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭ ‬أو‭ ‬قتلوا‮»‬‭. ‬

وأمس‭ ‬أعلنت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬وأمنية‭ ‬فلسطينية‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬وجرح‭ ‬عشرات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العدوان‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬44‭ ‬يوما‭.
‬وذكرت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬شنت‭ ‬عدة‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬مربع‭ ‬سكني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تل‭ ‬الزعتر‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬عشرات‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬غالبيتهم‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬

‭ ‬وحسب‭ ‬المصادر،‭ ‬دمرت‭ ‬الغارات‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬المتجاورة‭ ‬فيما‭ ‬يحاول‭ ‬عمال‭ ‬إنقاذ‭ ‬وسكان‭ ‬المنطقة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬ناجين‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬بوسائل‭ ‬بدائية‭. ‬

وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬أعلنت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬أن‭ ‬15‭ ‬فلسطينيا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬صحفيان‭ ‬استشهدوا‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬سكني‭ ‬مأهول‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬البريج‭ ‬للاجئين‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وبحسب‭ ‬المصادر‭ ‬فإن‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬دمرت‭ ‬أربعة‭ ‬مساجد‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬شمالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.

كما‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬ستة‭ ‬شهداء‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬حي‭ ‬الشيخ‭ ‬رضوان‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭.

ولقي‭ ‬أيضا‭ ‬15‭ ‬فلسطينيا‭ ‬مصرعهم‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬الطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لمنزلين‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬وخانيونس،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ (‬وفا‭).‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬يتعرض‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬عشرات‭ ‬المدنيين،‭ ‬وقالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬الضربات‭ ‬قتلت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يختبئون‭ ‬بالمخيم‭. ‬

وميدانيا‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬فلسطينية‭ ‬باندلاع‭ ‬اشتباكات‭ ‬وسماع‭ ‬دوي‭ ‬انفجارات‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬حي‭ ‬الشيخ‭ ‬رضوان‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحماس‭ ‬إن‭ ‬مقاتليها‭ ‬قتلوا‭ ‬ستة‭ ‬جنود‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬جحر‭ ‬الديك‭ ‬شرقي‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نصبوا‭ ‬لهم‭ ‬كمينا‭ ‬بصاروخ‭ ‬مضاد‭ ‬للأفراد‭ ‬واقتربوا‭ ‬منهم‭ ‬بأسلحة‭ ‬آلية‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إن‭ ‬سبعة‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬قُتلوا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬تفاصيل‭. ‬

وبعد‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬أمر‭ ‬الاحتلال‭ ‬سكان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أحياء‭ ‬جباليا‭ ‬بالإخلاء‭ ‬باتجاه‭ ‬جنوب‭ ‬غزة‭. ‬

ورفض‭ ‬معظم‭ ‬سكان‭ ‬جباليا‭ ‬الأوامر‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬السابقة‭ ‬لإخلاء‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي‭ ‬الضيق‭. ‬

ويقول‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬الجنوب‭ ‬يتعرض‭ ‬أيضا‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬متكرر،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬الوعود‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بالسلامة‭ ‬سخيفة‭. ‬

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