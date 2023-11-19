العاهل الأردني يحذر من ((انفجار)) المنطقة في حال استمرار الحرب في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عمان – (أ ف ب): حذّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمس الأحد من أن مواصلة إسرائيل «حربها البشعة» مع حركة حماس في قطاع غزة قد يدفع إلى «انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها». ونقل بيان للديوان الملكي عن العاهل الأردني قوله إن «استمرار إسرائيل في حربها البشعة على غزة وانتهاكاتها اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها».
وأكد «ضرورة التحرك فورا لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع». كما حذر العاهل الأردني من «تفاقم الوضع الإنساني في القطاع»، داعيا «المجتمع الدولي إلى وقف هذه الكارثة الإنسانية احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
في المقابل، نقل البيان الأردني عن فون در لايين تأكيدها «ضرورة تحقيق السلام على أساس حل الدولتين»، مشددة على رفض «أية محاولات لتهجير الفلسطينيين»، و«أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس». وبحسب البيان، تم التأكيد خلال اللقاء على «إدانة العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية». ووصلت فون دير لايين إلى عمان بعد زيارة لمصر التقت خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وقد أعربت في القاهرة عن معارضتها «التهجير القسري» للفلسطينيين.
من جانب آخر، أكد العاهل الأردني خلال اتصال مع قائد قوة المستشفى الميداني الأردني في غزة العقيد ثائر الخطيب أن «الاعتداء على الكوادر الطبية في المستشفى جريمة بشعة»، مشيرا إلى أنه «سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا الهجوم»، بحسب بيان منفصل للديوان الملكي. أصيب سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة الأربعاء الماضي جراء قصف إسرائيلي في محيط المستشفى الذي يقع في شمال غزة.
وأوضح البيان ان الملك «اطمأن على المصابين»، وقال: «نحن معكم وكل الأردنيين فخورون بكم»، مشيرا الى أن «هذه الجهود جزء من وقوف الأردن المستمر مع الأشقاء الفلسطينيين». وقالت وزارة الخارجية الأردنية الأربعاء إن الحكومة تنتظر نتائج التحقيق «لاتخاذ الخطوات القانونية والسياسية اللازمة ضد هذه الجريمة النكراء».
وعالج المستشفى الميداني الأردني المقام في غزة منذ 2009 وهو يضم 182 من كوادر القوات المسلحة الأردنية، أكثر من أربعة آلاف حالة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، بحسب وزير الخارجية أيمن الصفدي.
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