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العاهل الأردني يحذر من ((انفجار)) المنطقة في حال استمرار الحرب في غزة

11/19/2023 7:15:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عمان‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذّر‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مواصلة‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬حربها‭ ‬البشعة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬قد‭ ‬يدفع‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬انفجار‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بأسرها‮»‬‭. ‬ونقل‭ ‬بيان‭ ‬للديوان‭ ‬الملكي‭ ‬عن‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬البشعة‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وانتهاكاتها‭ ‬اللاشرعية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والقدس‭ ‬سيدفع‭ ‬إلى‭ ‬انفجار‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بأسرها‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬التحرك‭ ‬فورا‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وضمان‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬دون‭ ‬انقطاع‮»‬‭. ‬كما‭ ‬حذر‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬من‭ ‬‮«‬تفاقم‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬القطاع‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬احتراما‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬وميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬نقل‭ ‬البيان‭ ‬الأردني‭ ‬عن‭ ‬فون‭ ‬در‭ ‬لايين‭ ‬تأكيدها‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‮»‬،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬‮«‬أية‭ ‬محاولات‭ ‬لتهجير‭ ‬الفلسطينيين‮»‬،‭ ‬و«أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬التاريخي‭ ‬والقانوني‭ ‬في‭ ‬القدس‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬البيان،‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬‮«‬إدانة‭ ‬العنف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستوطنين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭. ‬ووصلت‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬إلى‭ ‬عمان‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬لمصر‭ ‬التقت‭ ‬خلالها‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭. ‬وقد‭ ‬أعربت‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬عن‭ ‬معارضتها‭ ‬‮«‬التهجير‭ ‬القسري‮»‬‭ ‬للفلسطينيين‭. ‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أكد‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬قائد‭ ‬قوة‭ ‬المستشفى‭ ‬الميداني‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬العقيد‭ ‬ثائر‭ ‬الخطيب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬جريمة‭ ‬بشعة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬المناسبة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬منفصل‭ ‬للديوان‭ ‬الملكي‭. ‬أصيب‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬كوادر‭ ‬المستشفى‭ ‬الميداني‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المستشفى‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭.‬

وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬الملك‭ ‬‮«‬اطمأن‭ ‬على‭ ‬المصابين‮»‬،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬معكم‭ ‬وكل‭ ‬الأردنيين‭ ‬فخورون‭ ‬بكم‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬وقوف‭ ‬الأردن‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬تنتظر‭ ‬نتائج‭ ‬التحقيق‭ ‬‮«‬لاتخاذ‭ ‬الخطوات‭ ‬القانونية‭ ‬والسياسية‭ ‬اللازمة‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬النكراء‮»‬‭.‬

وعالج‭ ‬المستشفى‭ ‬الميداني‭ ‬الأردني‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬2009‭ ‬وهو‭ ‬يضم‭ ‬182‭ ‬من‭ ‬كوادر‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأردنية،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬حالة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬القطاع،‭ ‬بحسب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭.‬

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