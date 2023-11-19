استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الـضـفـة الغـربية المحتلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬جمعية‭ ‬إسعاف‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬مقتل‭ ‬فلسطينيين‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬مداهمات‭ ‬ليلية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬وأكدت‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬سقوط‭ ‬‮«‬شهيد‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬45‭ ‬عاماً‭ ‬وإصابة‭ ‬بالرصاص‭ ‬الحي‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬خلال‭ ‬اقتحام‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬لمدينة‭ ‬جنين‮»‬‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬اشتباكات‭ ‬دامية‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وناشطين‭ ‬فلسطينيين‭.‬

وقتل‭ ‬شاب‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الدهيشة‭ ‬جنوب‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬بجنوب‭ ‬الضفة،‭ ‬وفق‭ ‬الجمعية‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬طواقمنا‭ ‬تستلم‭ ‬شهيد‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬دهيشة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬وتم‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬الحسين‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬جالا‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭ ‬بتسجيل‭ ‬إصابات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬قلنديا‭ (‬شمال‭ ‬القدس‭)‬،‭ ‬ومخيم‭ ‬بلاطة‭ ‬في‭ ‬نابلس‭ (‬شمال‭) ‬وإصابتين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طوباس‭ (‬شمال‭).‬

ولم‭ ‬تحصل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬تعليق‭ ‬فوري‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬الأنباء‭. ‬والسبت،‭ ‬قُتل‭ ‬خمسة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬بزعامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬نادر‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬نابلس‭ ‬في‭ ‬الضفة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ومصادر‭ ‬في‭ ‬فتح‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬قضى‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإرهابيين‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬بلاطة‮»‬‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬نابلس‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬24‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وتشهد‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1967،‭ ‬تصاعدا‭ ‬في‭ ‬التوترات‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ،‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬فلسطيني‭ ‬بنيران‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أو‭ ‬مستوطنين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الضفة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تفيد‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭.‬

واندلعت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬شنّته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬غالبيّتهم‭ ‬مدنيّون‭ ‬قضوا‭ ‬بمعظمهم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأوّل‭ ‬للهجوم،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيليّة‭. ‬وتؤكد‭ ‬الأخيرة‭ ‬أن‭ ‬قرابة‭ ‬240‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬أجانب،‭ ‬أخذوا‭ ‬رهائن‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬ونقلوا‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭. ‬وتوعّدت‭ ‬الدولة‭ ‬العبريّة‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بـ«القضاء‮»‬‭ ‬عليها،‭ ‬وتشنّ‭ ‬حملة‭ ‬قصف‭ ‬جوّي‭ ‬ومدفعي‭ ‬كثيف،‭ ‬وبدأت‭ ‬بعمليّات‭ ‬برّية‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ما‭ ‬تسبّب‭ ‬بمقتل‭ ‬12300‭ ‬شخص‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬لحكومة‭ ‬حماس‭ ‬السبت‭. ‬وبين‭ ‬القتلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬طفل‭ ‬و3300‭ ‬امرأة‭.‬