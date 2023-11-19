الأمم المتحدة: ((الأحداث المروعة)) في غزة ((تفوق التصور))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جنيف‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رأى‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬مستوى‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬فهمه،‭ ‬مع‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬المدارس‭ ‬التي‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬وتحول‭ ‬مستشفى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬موت‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأحداث‭ ‬المروعة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ48‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تفوق‭ ‬التصور‮»‬‭.‬

وحذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مقتل‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬ملاجئ،‭ ‬وفرار‭ ‬المئات‭ ‬للنجاة‭ ‬بحياتهم‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء،‭ ‬وسط‭ ‬استمرار‭ ‬نزوح‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬غزة،‭ ‬هي‭ ‬أفعال‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬الحماية‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬توفيرها‭ ‬للمدنيين‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

تأتي‭ ‬تصريحات‭ ‬تورك‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إن‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬أصبح‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬موت‮»‬‭ ‬ويجب‭ ‬إخلاؤه‭. ‬وأعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬أنها‭ ‬قادت‭ ‬بعثة‭ ‬تقييم‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬استمرت‭ ‬مدة‭ ‬ساعة‭. ‬وقالت‭ ‬البعثة‭ ‬إن‭ ‬25‭ ‬عاملا‭ ‬صحيا‭ ‬و291‭ ‬مريضا‭ ‬بينهم‭ ‬32‭ ‬طفلا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭ ‬وجميعهم‭ ‬بقوا‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭.

‬

وأصبح‭ ‬المستشفى‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬محور‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬اتهام‭ ‬إسرائيل‭ ‬لحماس‭ ‬باستخدامه‭ ‬لأغراض‭ ‬عسكرية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬الحركة‭. ‬والسبت،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭ ‬مقتل‭ ‬80‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬32‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬طال‭ ‬منزلا‭ ‬ومدرسة‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

ووصف‭ ‬تورك‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬أخذت‭ ‬بحسب‭ ‬التقارير‭ ‬بعد‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬الفاخورة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مرعبة‮»‬،‭ ‬و«تظهر‭ ‬بوضوح‭ ‬أعدادًا‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬والرجال‭ ‬الذين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭ ‬أو‭ ‬قتلوا‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬فإنه‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬يقوم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬برمي‭ ‬منشورات‭ ‬تطالب‭ ‬السكان‭ ‬بالذهاب‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ملاجئ‭ ‬معترف‭ ‬بها‮»‬‭ ‬غير‭ ‬محددة،‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬مع‭ ‬وقوع‭ ‬غارات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬التحذيرات،‭ ‬فإن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ملزمة‭ ‬بحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬أينما‭ ‬كانوا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬المبادئ‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتمييز‭ ‬والتناسب‭ ‬والاحتياطات‭ ‬عند‭ ‬تنفيذ‭ ‬الهجمات‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬أن‭ ‬عدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بهذه‭ ‬القواعد‭ ‬قد‭ ‬يشكل‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬تورك‭ ‬فإن‭ ‬ثلاث‭ ‬مدارس‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬تستضيف‭ ‬نازحين‭ ‬تعرضت‭ ‬للهجوم‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ48‭ ‬الماضية‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬الألم‭ ‬والفزع‭ ‬والخوف‭ ‬المحفور‭ ‬على‭ ‬وجوه‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والرجال‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يُحتمل‮»‬‭. ‬وتساءل‭ ‬‮«‬كم‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬وسفك‭ ‬الدماء‭ ‬والبؤس‭ ‬سيستغرق‭ ‬الأمر‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬رشدهم؟‭ ‬كم‭ ‬عدد‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬سيقتلون؟‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تسود‭ ‬الإنسانية‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إعلان‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬‮«‬الآن‮»‬‭. ‬