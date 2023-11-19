ثاندر يزيد محن ووريرز بفوز بعد التمديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬زاد‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬محن‭ ‬مضيفه‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬130‭-‬123‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ (‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬117‭-‬117‭) ‬السبت‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭.‬

وتألق‭ ‬ثنائي‭ ‬ثاندر‭ ‬شاي‭ ‬جيلجوس‭-‬ألكسندر‭ ‬وتشيت‭ ‬هولمغرين‭ ‬بتسجيلهما‭ ‬76‭ ‬نقطة،‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬للأول‭ ‬و36‭ ‬للثاني،‭ ‬وقادا‭ ‬فريقهما‭ ‬إلى‭ ‬تذويب‭ ‬تخلفه‭ ‬بفارق‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬ووريرز‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭.‬

ومني‭ ‬ووريرز‭ ‬بخسارته‭ ‬السادسة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬والثامنة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬ست‭ ‬انتصارات،‭ ‬كما‭ ‬سقط‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬مقابل‭ ‬فوز‭ ‬واحد‭.‬

وسجل‭ ‬جيلجوس‭ ‬ألكسندر‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي،‭ ‬فيما‭ ‬فرض‭ ‬هولمغرين‭ ‬التمديد‭ ‬بفضل‭ ‬ثلاثية‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬عندما‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬ثلاثية‭ ‬لأندرو‭ ‬ويغينز‭ ‬منح‭ ‬بها‭ ‬التقدم‭ ‬للووريرز‭ ‬117-114‭ ‬قبل‭ ‬3‭.‬1‭ ‬ثوان‭.‬

وكان‭ ‬ويغينز‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬برصيد‭ ‬31‭ ‬نقطة،‭ ‬وهي‭ ‬أعلى‭ ‬غلة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية،‭ ‬وأضاف‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬اليمنى‭ ‬أبعدته‭ ‬عن‭ ‬المباراتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬لفريقه‭.‬

واستمرت‭ ‬معاناة‭ ‬ووريرز‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬داريموند‭ ‬غرين‭ ‬بسبب‭ ‬ايقافه‭ ‬لخمس‭ ‬مباريات‭.‬

‮«‬شخصية‭ ‬رائعة‮»‬‭ ‬

وقاد‭ ‬النجم‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬فريقه‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬132‭-‬125‭ ‬بتسجيله‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬متابعة‭ ‬وسبع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬وأضاف‭ ‬داميان‭ ‬ليلارد‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬12‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭.‬

ووصل‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬مرتدة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية،‭ ‬وأصبح‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬28‭ ‬عامًا‭ ‬أصغر‭ ‬لاعب‭ ‬يجمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬ألف‭ ‬نقطة‭ ‬و7‭ ‬آلاف‭ ‬متابعة‭ ‬و3‭ ‬آلاف‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة،‭ ‬متقدمًا‭ ‬على‭ ‬كيفن‭ ‬غارنيت‭ ‬وكريم‭ ‬عبد‭ ‬الجبار‭ ‬ولاري‭ ‬بيرد‭ ‬وليبرون‭ ‬جيمس‭.‬

وضرب‭ ‬باكس‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬بتسجيله‭ ‬43‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬27‭ ‬فقط‭ ‬لضيفه‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬ينفعه‭ ‬تألق‭ ‬كايري‭ ‬إرفينغ‭ ‬صاحب‭ ‬39‭ ‬نقطة‭ ‬بينها‭ ‬18‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬والعملاق‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش‭ ‬صاحب‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬تسع‭ ‬متابعات‭ ‬ومثلها‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وساهم‭ ‬بدلاء‭ ‬باكس‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بتسجيلهم‭ ‬46‭ ‬نقطة‭ ‬بينها‭ ‬16‭ ‬لبات‭ ‬كونوتون،‭ ‬فيا‭ ‬سجل‭ ‬بدلاء‭ ‬الضيوف‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬فقط‭.‬

وقال‭ ‬كونوتون‭: ‬‮«‬أي‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬مفتاح‭ ‬الحسم‭ ‬هو‭ ‬‮«‬القدرة‭ ‬التنافسية‭. ‬لدينا‭ ‬رجال‭ ‬مقاتلون‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬باكس‭ ‬أدريان‭ ‬غريفين‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نبني‭ ‬شيئًا‭ ‬مميزًا‭. ‬يمكنكم‭ ‬أن‭ ‬تشعروا‭ ‬به‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬شخصيتنا‭ ‬كانت‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬





تمبروولفز‭ ‬يلحق‭ ‬بدنفر‭ ‬ناغتس

ولحق‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬بدنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬بفوزه‭ ‬القاتل‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬121‭-‬120‭ ‬بفضل‭ ‬سلة‭ ‬لكارل‭-‬أنتوني‭ ‬تاونز‭ ‬قبل‭ ‬5‭.‬2‭ ‬ثوان‭ ‬من‭ ‬النهاية‭.‬

وقال‭ ‬تاونز‭ ‬صاحب‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬تسع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬أنظر‭ ‬إلى‭ ‬الخيارات‭ ‬المتاحة‭ ‬أمامي‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬الوقت‭ ‬ينفد‭. ‬اتخذت‭ ‬القرار‭ ‬المناسب‭ ‬عندما‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬وسجلتها‮»‬‭.‬

وسيطر‭ ‬بيليكانز‭ ‬على‭ ‬أغلب‭ ‬فترات‭ ‬المباراة‭ ‬رغم‭ ‬غياب‭ ‬نجمه‭ ‬زيون‭ ‬وليامسون‭ ‬الذي‭ ‬قرر‭ ‬المدرب‭ ‬إراحته،‭ ‬فيما‭ ‬استمر‭ ‬غياب‭ ‬لاري‭ ‬نانس‭ ‬وسي‭ ‬جيه‭ ‬ماكولوم‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

وتقدم‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بفارق‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬قبل‭ ‬ثماني‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬لكنه‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬صالحه‭.‬

وكان‭ ‬براندون‭ ‬إنغرام‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬برصيد‭ ‬30‭ ‬نقطة،‭ ‬وأضاف‭ ‬الليتواني‭ ‬يوناس‭ ‬فالانسيوناس‭ ‬26‭ ‬نقطة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أضاف‭ ‬أنتوني‭ ‬إدواردز‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬لتمبروولفز،‭ ‬وساهم‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غوبير‭ ‬بـ17‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬متابعة‭.‬

وانتهت‭ ‬سلسلة‭ ‬الانتصارات‭ ‬السبعة‭ ‬المتتالية‭ ‬لميامي‭ ‬هيت‭ ‬بخسارة‭ ‬قاسية‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬شيكاغو‭ ‬بولز‭ ‬97‭-‬102‭.‬

ويدين‭ ‬بولز‭ ‬بفوزه‭ ‬إلى‭ ‬تألق‭ ‬خماسيه‭ ‬الأساسي‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬أفضلهم‭ ‬ديمار‭ ‬ديروزان‭ ‬صاحب‭ ‬23‭ ‬نقطة،‭ ‬والمونتينيغري‭ ‬نيكولا‭ ‬فوتشيفيتش‭ ‬صاحب‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬ثماني‭ ‬متابعات،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬نجم‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭ ‬جيمي‭ ‬باتلر‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬بام‭ ‬أديبايو‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬متابعات‭.‬

وارتفعت‭ ‬سلسلة‭ ‬هزائم‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬إلى‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تألق‭ ‬عملاقه‭ ‬الجديد‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭.‬

وسجل‭ ‬ويمبانياما‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬13‭ ‬متابعة‭ ‬وثماني‭ ‬صدات‭ ‬مذهلة،‭ ‬لكن‭ ‬جارين‭ ‬جاكسون‭ ‬جونيور‭ ‬سجل‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬لغريزليز‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬تأخره‭ ‬بـ19‭ ‬نقطة‭.‬

وانهار‭ ‬سبيرز‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬خسره‭ ‬بفارق‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ (‬14-33‭)‬،‭ ‬وفشل‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬و30‭ ‬ثانية،‭ ‬واستقبلت‭ ‬سلته‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬متتالية‭.‬

وهي‭ ‬الخسارة‭ ‬العاشرة‭ ‬لسبيرز‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭.‬

وخسر‭ ‬تشارلوت‭ ‬هورنتس‭ ‬أمام‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬108‭-‬122‭.‬