-->

Monday, 20 November 2023 05:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ثاندر يزيد محن ووريرز بفوز بعد التمديد

11/19/2023 7:15:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬زاد‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬محن‭ ‬مضيفه‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬130‭-‬123‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ (‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬117‭-‬117‭) ‬السبت‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭.‬

وتألق‭ ‬ثنائي‭ ‬ثاندر‭ ‬شاي‭ ‬جيلجوس‭-‬ألكسندر‭ ‬وتشيت‭ ‬هولمغرين‭ ‬بتسجيلهما‭ ‬76‭ ‬نقطة،‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬للأول‭ ‬و36‭ ‬للثاني،‭ ‬وقادا‭ ‬فريقهما‭ ‬إلى‭ ‬تذويب‭ ‬تخلفه‭ ‬بفارق‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬ووريرز‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭.‬

ومني‭ ‬ووريرز‭ ‬بخسارته‭ ‬السادسة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬والثامنة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬ست‭ ‬انتصارات،‭ ‬كما‭ ‬سقط‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬مقابل‭ ‬فوز‭ ‬واحد‭.‬

وسجل‭ ‬جيلجوس‭ ‬ألكسندر‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي،‭ ‬فيما‭ ‬فرض‭ ‬هولمغرين‭ ‬التمديد‭ ‬بفضل‭ ‬ثلاثية‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬عندما‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬ثلاثية‭ ‬لأندرو‭ ‬ويغينز‭ ‬منح‭ ‬بها‭ ‬التقدم‭ ‬للووريرز‭ ‬117-114‭ ‬قبل‭ ‬3‭.‬1‭ ‬ثوان‭.‬

وكان‭ ‬ويغينز‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬برصيد‭ ‬31‭ ‬نقطة،‭ ‬وهي‭ ‬أعلى‭ ‬غلة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية،‭ ‬وأضاف‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬اليمنى‭ ‬أبعدته‭ ‬عن‭ ‬المباراتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬لفريقه‭.‬

واستمرت‭ ‬معاناة‭ ‬ووريرز‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬داريموند‭ ‬غرين‭ ‬بسبب‭ ‬ايقافه‭ ‬لخمس‭ ‬مباريات‭.‬

‮«‬شخصية‭ ‬رائعة‮»‬‭ ‬

وقاد‭ ‬النجم‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬فريقه‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬132‭-‬125‭ ‬بتسجيله‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬متابعة‭ ‬وسبع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬وأضاف‭ ‬داميان‭ ‬ليلارد‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬12‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭.‬

ووصل‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬مرتدة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية،‭ ‬وأصبح‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬28‭ ‬عامًا‭ ‬أصغر‭ ‬لاعب‭ ‬يجمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬ألف‭ ‬نقطة‭ ‬و7‭ ‬آلاف‭ ‬متابعة‭ ‬و3‭ ‬آلاف‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة،‭ ‬متقدمًا‭ ‬على‭ ‬كيفن‭ ‬غارنيت‭ ‬وكريم‭ ‬عبد‭ ‬الجبار‭ ‬ولاري‭ ‬بيرد‭ ‬وليبرون‭ ‬جيمس‭.‬

وضرب‭ ‬باكس‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬بتسجيله‭ ‬43‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬27‭ ‬فقط‭ ‬لضيفه‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬ينفعه‭ ‬تألق‭ ‬كايري‭ ‬إرفينغ‭ ‬صاحب‭ ‬39‭ ‬نقطة‭ ‬بينها‭ ‬18‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬والعملاق‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش‭ ‬صاحب‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬تسع‭ ‬متابعات‭ ‬ومثلها‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وساهم‭ ‬بدلاء‭ ‬باكس‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بتسجيلهم‭ ‬46‭ ‬نقطة‭ ‬بينها‭ ‬16‭ ‬لبات‭ ‬كونوتون،‭ ‬فيا‭ ‬سجل‭ ‬بدلاء‭ ‬الضيوف‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬فقط‭.‬

وقال‭ ‬كونوتون‭: ‬‮«‬أي‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬مفتاح‭ ‬الحسم‭ ‬هو‭ ‬‮«‬القدرة‭ ‬التنافسية‭. ‬لدينا‭ ‬رجال‭ ‬مقاتلون‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬باكس‭ ‬أدريان‭ ‬غريفين‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نبني‭ ‬شيئًا‭ ‬مميزًا‭. ‬يمكنكم‭ ‬أن‭ ‬تشعروا‭ ‬به‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬شخصيتنا‭ ‬كانت‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬


تمبروولفز‭ ‬يلحق‭ ‬بدنفر‭ ‬ناغتس

ولحق‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬بدنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬بفوزه‭ ‬القاتل‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬121‭-‬120‭ ‬بفضل‭ ‬سلة‭ ‬لكارل‭-‬أنتوني‭ ‬تاونز‭ ‬قبل‭ ‬5‭.‬2‭ ‬ثوان‭ ‬من‭ ‬النهاية‭.‬

وقال‭ ‬تاونز‭ ‬صاحب‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬تسع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬أنظر‭ ‬إلى‭ ‬الخيارات‭ ‬المتاحة‭ ‬أمامي‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬الوقت‭ ‬ينفد‭. ‬اتخذت‭ ‬القرار‭ ‬المناسب‭ ‬عندما‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬وسجلتها‮»‬‭.‬

وسيطر‭ ‬بيليكانز‭ ‬على‭ ‬أغلب‭ ‬فترات‭ ‬المباراة‭ ‬رغم‭ ‬غياب‭ ‬نجمه‭ ‬زيون‭ ‬وليامسون‭ ‬الذي‭ ‬قرر‭ ‬المدرب‭ ‬إراحته،‭ ‬فيما‭ ‬استمر‭ ‬غياب‭ ‬لاري‭ ‬نانس‭ ‬وسي‭ ‬جيه‭ ‬ماكولوم‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

وتقدم‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بفارق‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬قبل‭ ‬ثماني‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬لكنه‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬صالحه‭.‬

وكان‭ ‬براندون‭ ‬إنغرام‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬برصيد‭ ‬30‭ ‬نقطة،‭ ‬وأضاف‭ ‬الليتواني‭ ‬يوناس‭ ‬فالانسيوناس‭ ‬26‭ ‬نقطة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أضاف‭ ‬أنتوني‭ ‬إدواردز‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬لتمبروولفز،‭ ‬وساهم‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غوبير‭ ‬بـ17‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬متابعة‭.‬

وانتهت‭ ‬سلسلة‭ ‬الانتصارات‭ ‬السبعة‭ ‬المتتالية‭ ‬لميامي‭ ‬هيت‭ ‬بخسارة‭ ‬قاسية‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬شيكاغو‭ ‬بولز‭ ‬97‭-‬102‭.‬

ويدين‭ ‬بولز‭ ‬بفوزه‭ ‬إلى‭ ‬تألق‭ ‬خماسيه‭ ‬الأساسي‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬أفضلهم‭ ‬ديمار‭ ‬ديروزان‭ ‬صاحب‭ ‬23‭ ‬نقطة،‭ ‬والمونتينيغري‭ ‬نيكولا‭ ‬فوتشيفيتش‭ ‬صاحب‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬ثماني‭ ‬متابعات،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬نجم‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭ ‬جيمي‭ ‬باتلر‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬بام‭ ‬أديبايو‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬متابعات‭.‬

وارتفعت‭ ‬سلسلة‭ ‬هزائم‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬إلى‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تألق‭ ‬عملاقه‭ ‬الجديد‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭.‬

وسجل‭ ‬ويمبانياما‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬13‭ ‬متابعة‭ ‬وثماني‭ ‬صدات‭ ‬مذهلة،‭ ‬لكن‭ ‬جارين‭ ‬جاكسون‭ ‬جونيور‭ ‬سجل‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬لغريزليز‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬تأخره‭ ‬بـ19‭ ‬نقطة‭.‬

وانهار‭ ‬سبيرز‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬خسره‭ ‬بفارق‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ (‬14-33‭)‬،‭ ‬وفشل‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬و30‭ ‬ثانية،‭ ‬واستقبلت‭ ‬سلته‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬متتالية‭.‬

وهي‭ ‬الخسارة‭ ‬العاشرة‭ ‬لسبيرز‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭.‬

وخسر‭ ‬تشارلوت‭ ‬هورنتس‭ ‬أمام‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬108‭-‬122‭.‬

MENAFN19112023000055011008ID1107455209

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث