ثاندر يزيد محن ووريرز بفوز بعد التمديد

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- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس أنجليس - (أ ف ب) : زاد أوكلاهوما سيتي ثاندر محن مضيفه غولدن ستايت ووريرز عندما تغلب عليه 130-123 بعد التمديد (الوقت الأصلي 117-117) السبت في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وتألق ثنائي ثاندر شاي جيلجوس-ألكسندر وتشيت هولمغرين بتسجيلهما 76 نقطة، 40 نقطة للأول و36 للثاني، وقادا فريقهما إلى تذويب تخلفه بفارق 18 نقطة أمام ووريرز إلى فوز بفارق سبع نقاط.
ومني ووريرز بخسارته السادسة على التوالي والثامنة هذا الموسم مقابل ست انتصارات، كما سقط للمرة السادسة على أرضه مقابل فوز واحد.
وسجل جيلجوس ألكسندر 10 نقاط في الوقت الإضافي، فيما فرض هولمغرين التمديد بفضل ثلاثية في الثانية الأخيرة من نهاية الوقت الأصلي عندما رد على ثلاثية لأندرو ويغينز منح بها التقدم للووريرز 117-114 قبل 3.1 ثوان.
وكان ويغينز أفضل مسجل في صفوف غولدن ستايت برصيد 31 نقطة، وهي أعلى غلة في مسيرته الاحترافية، وأضاف ستيفن كوري 25 نقطة في أول مباراة بعد تعافيه من إصابة في الركبة اليمنى أبعدته عن المباراتين الأخيرتين لفريقه.
واستمرت معاناة ووريرز بسبب غياب داريموند غرين بسبب ايقافه لخمس مباريات.
«شخصية رائعة»
وقاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس إلى الفوز على ضيفه دالاس مافريكس 132-125 بتسجيله 40 نقطة مع 15 متابعة وسبع تمريرات حاسمة، وأضاف داميان ليلارد 27 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة.
ووصل أنتيتوكونمبو إلى 7 آلاف مرتدة في مسيرته الاحترافية، وأصبح في سن 28 عامًا أصغر لاعب يجمع أكثر من 16 ألف نقطة و7 آلاف متابعة و3 آلاف تمريرة حاسمة، متقدمًا على كيفن غارنيت وكريم عبد الجبار ولاري بيرد وليبرون جيمس.
وضرب باكس بقوة في الربع الأخير بتسجيله 43 نقطة مقابل 27 فقط لضيفه الذي لم ينفعه تألق كايري إرفينغ صاحب 39 نقطة بينها 18 في الربع الثالث والعملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش صاحب 35 نقطة مع تسع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.
وساهم بدلاء باكس في الفوز بتسجيلهم 46 نقطة بينها 16 لبات كونوتون، فيا سجل بدلاء الضيوف 31 نقطة فقط.
وقال كونوتون: «أي شيء من أجل الفوز»، مضيفًا أن مفتاح الحسم هو «القدرة التنافسية. لدينا رجال مقاتلون».
وقال مدرب باكس أدريان غريفين «نحن نبني شيئًا مميزًا. يمكنكم أن تشعروا به. أعتقد أن شخصيتنا كانت رائعة في المباراة».
تمبروولفز يلحق بدنفر ناغتس
ولحق مينيسوتا تمبروولفز بدنفر ناغتس إلى صدارة المنطقة الغربية بفوزه القاتل على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 121-120 بفضل سلة لكارل-أنتوني تاونز قبل 5.2 ثوان من النهاية.
وقال تاونز صاحب 29 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة: «كنت أنظر إلى الخيارات المتاحة أمامي بينما كان الوقت ينفد. اتخذت القرار المناسب عندما حصلت على الكرة وسجلتها».
وسيطر بيليكانز على أغلب فترات المباراة رغم غياب نجمه زيون وليامسون الذي قرر المدرب إراحته، فيما استمر غياب لاري نانس وسي جيه ماكولوم بسبب الإصابة.
وتقدم نيو أورليانز بفارق 14 نقطة قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة لكنه فشل في إنهاء المباراة في صالحه.
وكان براندون إنغرام أفضل مسجل في صفوفه برصيد 30 نقطة، وأضاف الليتواني يوناس فالانسيوناس 26 نقطة.
في المقابل، أضاف أنتوني إدواردز 23 نقطة لتمبروولفز، وساهم الفرنسي رودي غوبير بـ17 نقطة مع 11 متابعة.
وانتهت سلسلة الانتصارات السبعة المتتالية لميامي هيت بخسارة قاسية أمام مضيفه شيكاغو بولز 97-102.
ويدين بولز بفوزه إلى تألق خماسيه الأساسي الذي سجل أكثر من 10 نقاط أفضلهم ديمار ديروزان صاحب 23 نقطة، والمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش صاحب 15 نقطة مع ثماني متابعات، فيما كان نجم ميامي هيت جيمي باتلر أفضل مسجل في المباراة برصيد 25 نقطة وأضاف بام أديبايو 24 نقطة مع 10 متابعات.
وارتفعت سلسلة هزائم سان أنتونيو سبيرز إلى ثماني مباريات على الرغم من تألق عملاقه الجديد الفرنسي فيكتور ويمبانياما.
وسجل ويمبانياما 19 نقطة مع 13 متابعة وثماني صدات مذهلة، لكن جارين جاكسون جونيور سجل 27 نقطة لغريزليز وساهم في تحويل تأخره بـ19 نقطة.
وانهار سبيرز في الربع الأخير الذي خسره بفارق 19 نقطة (14-33)، وفشل في التسجيل مدة خمس دقائق و30 ثانية، واستقبلت سلته 18 نقطة متتالية.
وهي الخسارة العاشرة لسبيرز هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات ويحتل المركز الأخير في المنطقة الغربية.
وخسر تشارلوت هورنتس أمام نيويورك نيكس 108-122.
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