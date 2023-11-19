ديوكوفيتش يتوج باللقب للمرة السابعة في إنجاز قياسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توج‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬ضمن‭ ‬إنهاء‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬تصنيف‭ ‬المحترفين‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬ايه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬للمرة‭ ‬السابعة‭ ‬في‭ ‬انجاز‭ ‬قياسي،‭ ‬متقدماً‭ ‬بفارق‭ ‬لقب‭ ‬على‭ ‬السويسري‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر،‭ ‬وذلك‭ ‬بفوزه‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬البطل‭ ‬المحلي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬في‭ ‬تورينو‭.‬

واستحق‭ ‬ابن‭ ‬الـ36‭ ‬عاماً‭ ‬لقبه‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬سنوياً‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬خلال‭ ‬الموسم،‭ ‬إذ‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬مباراة‭ ‬اللقب‭ ‬بعدما‭ ‬أقصى‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬المصنف‭ ‬ثانياً‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬2‭.‬

وكان‭ ‬التعثر‭ ‬الوحيد‭ ‬للصربي‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬والخمسين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬حين‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬سينر‭ ‬بالذات‭ ‬5‭-‬7‭ ‬و6‭-‬7‭ (‬5-7‭) ‬و6‭-‬7‭ (‬2-7‭)‬،‭ ‬لكنه‭ ‬ثأر‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬الإيطالي‭ ‬المصنف‭ ‬رابعاً،‭ ‬محققاً‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬خمس‭ ‬مواجهات‭ ‬بينهما‭.‬

وحرم‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬منافسه‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يُكمل‭ ‬الانجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬السبت‭ ‬حين‭ ‬تغلب‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬الثالث‭ ‬عالمياً‭ ‬بثلاث‭ ‬مجموعات،‭ ‬ليصبح‭ ‬أول‭ ‬إيطالي‭ ‬يبلغ‭ ‬نهائي‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭.‬

ودخل‭ ‬الصربي‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬شهد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬ألقابه‭ ‬في‭ ‬‮«‬غراندسلام‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬لقباً‭ ‬قياسياً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬لقبه‭ ‬الأربعين‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬ماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬فك‭ ‬شراكته‭ ‬مع‭ ‬غريمه‭ ‬السابق‭ ‬فيدرر‭ ‬والفوز‭ ‬باللقب‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬للمرة‭ ‬السابعة‭ ‬بعد‭ ‬أعوام‭ ‬2008‭ ‬و2012‭ ‬و2013‭ ‬و2014‭ ‬و2015‭ ‬و2013‭.‬

وأضاف‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬القياسي‭ ‬الآخر‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬البطولة‭ ‬حين‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬على‭ ‬الدنماركي‭ ‬هولغر‭ ‬رونه،‭ ‬ضامناً‭ ‬بذلك‭ ‬إنهاء‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬تصنيف‭ ‬المحترفين‭ ‬مرة‭ ‬ثامنة‭ ‬قياسية‭ ‬بعد‭ ‬أعوام‭ ‬2011‭ ‬و2012‭ ‬و2014‭ ‬و2015‭ ‬و2018‭ ‬و2020‭ ‬و2021‭. ‬

كما‭ ‬عزز‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬بالتواجد‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬تصنيف‭ ‬المحترفين‭ ‬للأسبوع‭ ‬الـ399‭ (‬سيصل‭ ‬الى‭ ‬الـ400‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬الإثنين‭)‬،‭ ‬مبتعداً‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬جداً‭ ‬عن‭ ‬وصيفه‭ ‬فيدرر‭ (‬310‭)‬،‭ ‬علماً‭ ‬أنه‭ ‬خسر‭ ‬احتساب‭ ‬22‭ ‬أسبوعاً‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬بين‭ ‬23‭ ‬مارس‭ ‬و23‭ ‬أغسطس‭ ‬2020‭ ‬نتيجة‭ ‬توقف‭ ‬المنافسات‭ ‬بسبب‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭. ‬

‭- ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬ – ‭ ‬وكانت‭ ‬بداية‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬مثالية،‭ ‬إذ‭ ‬حقق‭ ‬الفارق‭ ‬بانتزاعه‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬فرصة‭ ‬له‭ ‬لكسر‭ ‬الإرسال،‭ ‬متقدماً‭ ‬3‭-‬1‭ ‬و4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لحسمها‭ ‬6‭-‬3‭ ‬في‭ ‬38‭ ‬دقيقة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بالشوط‭ ‬التاسع‭ ‬نظيفاً‭. ‬

وبدأ‭ ‬‮«‬دجوكو‮»‬‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬الأولى،‭ ‬إذ‭ ‬حسم‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬نظيفاً‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬سينر‭ ‬ثم‭ ‬احتفظ‭ ‬بإرساله‭ ‬ليتقدم‭ ‬2‭-‬0‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتنازل‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شوط،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬لكسر‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬لكن‭ ‬الأخير‭ ‬أنقذ‭ ‬الموقف‭ ‬وبقي‭ ‬في‭ ‬الأجواء‭ ‬وحتى‭ ‬أنه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬فرصتين‭ ‬لانتزاع‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬الصربي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يترجمهما،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬للأخير‭ ‬بالعودة‭ ‬والفوز‭ ‬بالشوط‭ ‬ليتقدم‭ ‬4‭-‬2‭.‬

وبعد‭ ‬شوط‭ ‬سابع‭ ‬ماراثوني‭ ‬استمر‭ ‬لقرابة‭ ‬ربع‭ ‬ساعة‭ ‬وحصل‭ ‬خلاله‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬على‭ ‬فرصتين‭ ‬لكسر‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يستثمرهما،‭ ‬قلص‭ ‬سينر‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬3-4‭ ‬مستفيداً‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬خطأ‭ ‬غير‭ ‬معتاد‭ ‬من‭ ‬منافسه‭ ‬الصربي‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الكرة‭ ‬بمكان‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬متناول‭ ‬الإيطالي‭ ‬المتقدم‭ ‬إلى‭ ‬الشبكة‭. ‬

وبدا‭ ‬الصربي‭ ‬متأثراً‭ ‬بخسارة‭ ‬هذا‭ ‬الشوط‭ ‬الماراثوني‭ ‬بتخلفه‭ ‬على‭ ‬إرساله‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬0‭-‬30،‭ ‬لكنه‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬رباطة‭ ‬جأشه‭ ‬وحسمها‭ ‬بإرسال‭ ‬ساحق،‭ ‬ليتقدم‭ ‬5‭-‬3‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتزع‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬سينر،‭ ‬منهياً‭ ‬المجموعة‭ ‬6‭-‬3‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و4‭ ‬دقائق‭ ‬والمباراة‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و43‭.‬