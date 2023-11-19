الحربي يتولى منصب المدرب المساعد لنادي فوزدوفاك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض – (د ب أ): تولى المدرب السعودي ياسر الحربي منصب المدرب المساعد لنادي فوزدوفاك أحد الأندية الكلاسيكية ذات الحضور الدائم في الدوري الصربي الممتاز لكرة القدم.
ويستمر برنامج صقور المستقبل التابع للاتحاد السعودي لكرة القدم في تحقيق أهدافه والتي تتلخص في تطوير المدربين والإداريين الوطنيين وفتح الباب أمامهم للعمل في أوروبا، إضافةً إلى إعداد وتطوير اللاعبين الشباب لخدمة المنتخبات الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن بطل الدوري في صربيا يشارك في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا، بينما يشارك صاحب المركز الثاني وكذلك الثالث في الدور التمهيدي لدوري المؤتمر الأوروبي.
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