الحربي يتولى منصب المدرب المساعد لنادي فوزدوفاك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تولى‭ ‬المدرب‭ ‬السعودي‭ ‬ياسر‭ ‬الحربي‭ ‬منصب‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬لنادي‭ ‬فوزدوفاك‭ ‬أحد‭ ‬الأندية‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬ذات‭ ‬الحضور‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الصربي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويستمر‭ ‬برنامج‭ ‬صقور‭ ‬المستقبل‭ ‬التابع‭ ‬للاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬والتي‭ ‬تتلخص‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المدربين‭ ‬والإداريين‭ ‬الوطنيين‭ ‬وفتح‭ ‬الباب‭ ‬أمامهم‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬وتطوير‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬لخدمة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬صربيا‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬التمهيدية‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬بينما‭ ‬يشارك‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬وكذلك‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأوروبي‭.‬