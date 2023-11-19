مولر: عانينا من الأجواء الجماهيرية أمام تركيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين – (د ب أ): أكد توماس مولر نجم خط وسط منتخب ألمانيا أن لاعبي الماكينات شعروا بالقلق جراء الأجواء السائدة في الاستاد الأولمبي ببرلين خلال الخسارة أمام تركيا 2/3 مساء السبت في المباراة الودية الدولية التي جمعت بين المنتخبين.
وقال مولر: «كنا نفكر في ضرورة أن نظهر للجماهير أننا مازلنا قادرين على الفوز، أن نمنحهم الشعور بعدم الاستسلام أمام تركيا».
وأضاف: «لا نسمح لأنفسنا بالإحباط، هذه مهمتنا، أن نواصل الانطلاق».
ودافع مولر عن مدربه جوليان ناجلسمان، الذي بدا غاضبا لدى سؤاله بشأن إمكانية تعرضه لنفس الانتكاسة التي مر بها سلفه هانزي فليك.
وتعرض المنتخب الألماني للهزيمة الأولى مع مديره الفني الجديد جوليان ناجلسمان وذلك أمام ضيفه التركي بنتيجة 2/3. وكان المنتخب قد استهل مشواره مع ناجلسمان بالفوز على أمريكا 3/1، ثم تعادل مع المكسيك 2/2، وأقيمت كلتا المباراتين في الولايات المتحدة الأمريكية، ليخسر المدير الفني الجديد في أول ظهور له في ألمانيا بعد تعيينه خلفا لهانزي فليك.
ويستعد المنتخب الألماني لبطولة كأس أمم أوروبا التي تقام على أرضه، وذلك بخوض المباريات الودية، فيما تأهل منتخب تركيا للنهائيات.
وتقدم المنتخب الألماني في الدقيقة الخامسة عن طريق كاي هافيرتز، قبل أن يدرك فيردي كارديوجلو التعادل لمنتخب تركيا في الدقيقة 38.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وسجل كينان يلدز الهدف الثاني للمنتخب التركي، لكن نيكلاس فولكروج أدرك التعادل لألمانيا في الدقيقة 49.
وفي الدقيقة 71 سجل المنتخب التركي هدفه الثالث عن طريق يوسف ساري من ضربة جزاء.
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