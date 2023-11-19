مولر: عانينا من الأجواء الجماهيرية أمام تركيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬توماس‭ ‬مولر‭ ‬نجم‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬أن‭ ‬لاعبي‭ ‬الماكينات‭ ‬شعروا‭ ‬بالقلق‭ ‬جراء‭ ‬الأجواء‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬الاستاد‭ ‬الأولمبي‭ ‬ببرلين‭ ‬خلال‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬تركيا‭ ‬2‭/‬3‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭.‬

وقال‭ ‬مولر‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬نفكر‭ ‬في‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬نظهر‭ ‬للجماهير‭ ‬أننا‭ ‬مازلنا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬الفوز،‭ ‬أن‭ ‬نمنحهم‭ ‬الشعور‭ ‬بعدم‭ ‬الاستسلام‭ ‬أمام‭ ‬تركيا‮»‬‭.‬

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‬وأضاف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬نسمح‭ ‬لأنفسنا‭ ‬بالإحباط،‭ ‬هذه‭ ‬مهمتنا،‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬الانطلاق‮»‬‭.‬

ودافع‭ ‬مولر‭ ‬عن‭ ‬مدربه‭ ‬جوليان‭ ‬ناجلسمان،‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬غاضبا‭ ‬لدى‭ ‬سؤاله‭ ‬بشأن‭ ‬إمكانية‭ ‬تعرضه‭ ‬لنفس‭ ‬الانتكاسة‭ ‬التي‭ ‬مر‭ ‬بها‭ ‬سلفه‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭.‬

وتعرض‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬للهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬مديره‭ ‬الفني‭ ‬الجديد‭ ‬جوليان‭ ‬ناجلسمان‭ ‬وذلك‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬التركي‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭/‬3‭. ‬وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬قد‭ ‬استهل‭ ‬مشواره‭ ‬مع‭ ‬ناجلسمان‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬أمريكا‭ ‬3‭/‬1،‭ ‬ثم‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬المكسيك‭ ‬2‭/‬2،‭ ‬وأقيمت‭ ‬كلتا‭ ‬المباراتين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ليخسر‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬بعد‭ ‬تعيينه‭ ‬خلفا‭ ‬لهانزي‭ ‬فليك‭.‬

ويستعد‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬وذلك‭ ‬بخوض‭ ‬المباريات‭ ‬الودية،‭ ‬فيما‭ ‬تأهل‭ ‬منتخب‭ ‬تركيا‭ ‬للنهائيات‭.‬

وتقدم‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬كاي‭ ‬هافيرتز،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬فيردي‭ ‬كارديوجلو‭ ‬التعادل‭ ‬لمنتخب‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬38‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وسجل‭ ‬كينان‭ ‬يلدز‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للمنتخب‭ ‬التركي،‭ ‬لكن‭ ‬نيكلاس‭ ‬فولكروج‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬لألمانيا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬49‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬71‭ ‬سجل‭ ‬المنتخب‭ ‬التركي‭ ‬هدفه‭ ‬الثالث‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬يوسف‭ ‬ساري‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭.‬